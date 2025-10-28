ETV Bharat / state

ವಯಸ್ಸು 68..ನಿತ್ಯ 25ಕಿಮೀ ಓಟ.. ಆಟೋ ಚಾಲಕನ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ರನ್​: ವಿಶೇಷಚೇತನ ಪುತ್ರನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ!

2011ರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ಮಗನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾರಥಾನ ಓಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಮಾಧವ ಅವರು ಇದುವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 100 ಮ್ಯಾರಥಾನ್​ಗಳನ್ನು ಓಡಿದ್ದಾರೆ.

Auto driver Madhav
ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಮಾಧವ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 28, 2025 at 1:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ವಿನೋದ್ ಪುದು

ಮಂಗಳೂರು: ವಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ದೇಹ ದಂಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ವಯಸ್ಸು 68 ಆದರೂ ಮಂಗಳೂರಿನ ಈ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕ ನಿತ್ಯ 25 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಓಡುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ಪುತ್ರನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇವರ ಹೆಸರು ಮಾಧವ ಸರಿಪಳ್ಳ. 68 ವರ್ಷದ ಇವರು ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕ. 1985ರಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಕದ್ರಿ ಆಟೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್​ನಲ್ಲಿ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲನೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಅವರ ಪಯಣ, ಇಂದಿಗೂ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಅವರ ಮಗ ಧನರಾಜ್ ಸರಿಪಳ್ಳ, ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ಯುವಕ. ಆದರೆ ಆತನನ್ನು ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಧವ ಸರಿಪಳ್ಳ ಅವರು ಪಳಗಿಸಿದ್ದರು. ಮೆಡಲ್ ವಿನ್ನರ್ ಸ್ಕೇಟರ್ ಆಗಿರುವ ಧನರಾಜ್ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಆ ನಂತರ, ಮಾಧವ ಅವರು ಆತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಓಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು.

ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಮಾಧವ ಮ್ಯಾರಥಾನ್​ ಓಟ (ETV Bharat)

32ಕಿ.ಮೀ ಮ್ಯಾರಥಾನ್​ ಓಡುವ ಪ್ಲಾನ್; ಕಳೆದ 14 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಮಾಧವ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮ್ಯಾರಥಾನ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮೊದಲ 21 ಕಿ.ಮೀ. ಮ್ಯಾರಥಾನ್ 2011 ರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಎಡಪದವಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಈಗ ಅವರು 'ಮಂಗಳೂರು ಮ್ಯಾರಥಾನ್ 2025'ಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನವೆಂಬರ್ 9 ರಂದು 32 ಕಿ.ಮೀ. ಮ್ಯಾರಥಾನ್​ ಓಡುವ ಯೋಜನೆಯಿದೆ.

ಅವರದು ಸುಖಮಯವಾದ ಜೀವನವಲ್ಲ. ಅವರ ಮಗಳು ನಂದಿನಿ ಸಹ ವಿಶೇಷಚೇತನೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿವಾಹಕ್ಕಾಗಿ ಆಟೋ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. 2007ರಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಕುಸಿಯಿತು. 2017ರಲ್ಲಿ ದಾನದ ಹಣದಿಂದ ಮನೆಯನ್ನು ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಟೋ ಚಲಾಯಿಸಿ ದಿನಕ್ಕೆ ರೂ. 800 ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಧನರಾಜ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕೋಟಾ ಅಡಿ ಆಫೀಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

Auto driver Madhav
ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಮಾಧವ (ETV Bharat)

ವೈದ್ಯದಂಪತಿ ಸಹಕಾರ: ಯೆನೆಪೋಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾ. ಅನುಪಮಾ ರಾವ್ ಮತ್ತು ಎಜೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಅವರು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫೀಸ್ ಭರಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಇವರ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಓಟಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾಧವ ಸರಿಪಳ್ಳ ಅವರು, "ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ಮಗ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ. ಆದರೆ, ಆತನ ಕೈಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನ ಬದಲಿಗೆ ನಾನೇ ಓಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇದರಿಂದ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರು.

Auto driver Madhav
ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಮಾಧವ (ETV Bharat)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಗಾಂಧಾರಿ' ವಿದ್ಯೆ: ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಬೆಣ್ಣೆನಗರಿ ಬಾಲಕ: ಈ ಸಾಧನೆ ಹಿಂದಿನ ಗುಟ್ಟೇನು?

TAGGED:

DAKSHINA KANNADA
ಅಟೋ ಚಾಲಕನ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಓಟ
AUTO DRIVER MADHAVA
ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಮಾಧವ
AUTO DRIVER MARATHON RUN

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ದೇಶದ 8 ಸಾವಿರ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ದಾಖಲಾತಿ, ಅಲ್ಲಿ 20 ಸಾವಿರ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಬೋಧನೆ: ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ

ವಿನ್‌ಫಾಸ್ಟ್ 'VF6', 'VF7' ಡೆಲಿವರಿ ಶುರು!: ಇವುಗಳ ರೇಂಜ್​ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?

IND vs AUS ಟಿ-20 ಸರಣಿ; ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯ, ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಮಾಹಿತಿ ಹೀಗಿದೆ!

ವಾರದ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ: ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ, ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಈ ವಾರವು ಅನುಕೂಲಕರ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.