ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶುಲ್ಕ ವಸೂಲಿ ಆರೋಪ: ಮಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನಗಳಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆಯೇ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಭಾಗದ ಚಾಲಕರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
Published : August 1, 2026 at 9:48 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಮಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಬ್ಗಳಿಂದ ನಿಯಮಬಾಹಿರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ತಾರತಮ್ಯದಿಂದ ಶುಲ್ಕ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವಕ್ತಾರರು ಶನಿವಾರ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮೂಲಕ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನಗಳಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆಯೇ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಭಾಗದ ಚಾಲಕರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಡ್ರಾಪ್ಗೆ ಉಚಿತ ಸಮಯ, ಪಿಕಪ್ಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಶುಲ್ಕ: ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಬಿಡಲು ಬರುವ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳಿಗೆ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಉಚಿತ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುವುದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗುವುದರಿಂದ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಗದಿತ ಶುಲ್ಕ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಈ ಸಮಯ ಆಧಾರಿತ ಶುಲ್ಕ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಫಾಸ್ಟಾಗ್ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ: ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಯುವ ಸಮಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ನಗದು ರಹಿತ ವ್ಯವಹಾರ ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಫಾಸ್ಟಾಗ್ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ತರಲಾಗಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಎದುರಿಸುವ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕರಿಗೆ ನೆರವಾಗಲು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ನೆರವಿನ ಕೌಂಟರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಹಕರಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಿರ್ಗಮನ ಗೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಳ: ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ತಪ್ಪಿಸಲು ನಿರ್ಗಮನ ಗೇಟ್ನ ಲೇನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 4 ರಿಂದ 6ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೇನ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿದ್ದರೆ, ಉಳಿದ 5 ಲೇನ್ಗಳನ್ನು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳು ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಚಾಲಕರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶ ನಿಲ್ದಾಣ ಮಂಡಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಕಟಿತ ಶುಲ್ಕವು ಕೇವಲ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಬಳಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಕ್ತಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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