ಮಂಗಳೂರು: ಆಟೋ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೊರೆ; ನಂತರದ ಪ್ರತಿ ಕಿ.ಮೀ.ಗೆ ರೂ 23 ನಿಗದಿ: ನ.1ರಿಂದ ನೂತನ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರ ಜಾರಿ
ರಾತ್ರಿ 10:00 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 05:00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೇಲ್ಕಂಡ ದರಗಳ ಒಂದೂವರೆ ಪಟ್ಟು (1.5 times) ದರವನ್ನು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : October 5, 2026 at 6:12 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ ಪ್ರಯಾಣ ದರವನ್ನು ಮರು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (RTA) ಹೊಸ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು, ನಂತರದ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದರವನ್ನು ರೂ 23ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
2026ರ ಆಗಸ್ಟ್ 28ರಂದು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಹಿಂದಿನ ಆದೇಶವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದು ಈ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 2026ರ ನವೆಂಬರ್ 1ರಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ನೂತನ ದರಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ.
ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆಟೋ ದರಗಳ ವಿವರ (01-11-2026 ರಿಂದ ಅನ್ವಯ):
- ನಂತರದ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದರ: ರೂ 23-00 (ಗರಿಷ್ಠ 3 ಜನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ).
- ಕನಿಷ್ಠ ದರ (ಮೊದಲ 1.5 ಕಿ.ಮೀ.ಗೆ): ರೂ 40-00 (ಗರಿಷ್ಠ 3 ಜನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ).
ಕಾಯುವಿಕೆ ದರ (Waiting Charges): ಮೊದಲ 10 ನಿಮಿಷ ಉಚಿತ. ನಂತರದ ಪ್ರತಿ 15 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಭಾಗಕ್ಕೆ ರೂ 5-00.
ಲಗೇಜ್ ಶುಲ್ಕ: ಒಬ್ಬ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಜೊತೆಗಿರಬೇಕು. ಮೊದಲ 20 ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲ (ಉಚಿತ). ನಂತರದ ಪ್ರತಿ 20 ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಭಾಗಕ್ಕೆ ರೂ 5-00.
ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಪ್ರಯಾಣ: ರಾತ್ರಿ 10:00 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 05:00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೇಲ್ಕಂಡ ದರಗಳ ಒಂದೂವರೆ ಪಟ್ಟು (1.5 times) ದರವನ್ನು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆದೇಶ ಹಿಂಪಡೆದು ಮರು ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಕಾರಣ ಏನು?: 2022ರ ನವೆಂಬರ್ 23ರ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಂತರದ ಪ್ರತಿ ಕಿ.ಮೀ.ಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ₹20-00 ದರವನ್ನು ಈ ಹಿಂದಿನ (28-08-2026) ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸದೇ ಇದ್ದ ಕಾರಣ, ಆ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಇದೀಗ ನಂತರದ ಪ್ರತಿ ಕಿ.ಮೀ.ಗೆ ₹23-00 ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಮರು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೀಟರ್ ರಿಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಶನ್ ಕಡ್ಡಾಯ – ನಿಯಮ ಮೀರಿದರೆ ಕ್ರಮ: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕ/ಮಾಲಕರು ತಮ್ಮ ವಾಹನದ ಫ್ಲಾಗ್ ಮೀಟರ್ಗಳನ್ನು ನೂತನ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ರಿಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಶನ್ (Recalibration) ಹಾಗೂ ಸೀಲ್ (Seal) ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರದ ಅಧಿಕೃತ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆಟೋರಿಕ್ಷಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕು.
ನಿಗದಿತ ದರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಮೀಟರ್ ಅಳವಡಿಸದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡುವುದು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅಂತಹವರ ವಿರುದ್ಧ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವುದು, ಪರ್ಮಿಟ್ ಅಮಾನತು ಅಥವಾ ರದ್ದುಪಡಿಸುವಂತಹ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಟಿಒ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.
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