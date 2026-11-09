ಕುಡ್ಲದ ಯುವತಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಗರಿಮೆ: ‘ಹೌಟ್ ಮಾಂಡ್ ಮಿಸಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ವರ್ಲ್ಡ್ವೈಡ್’ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಶ್ವೇತಾ ಕೋಟ್ಯಾನ್
ಮಂಗಳೂರಿನ ಶ್ವೇತಾ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ‘ಹೌಟ್ ಮಾಂಡ್ ಮಿಸಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ವರ್ಲ್ಡ್ವೈಡ್ 2026’ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಫೈರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿನ್ನರ್ ಕಿರೀಟ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 9, 2026 at 12:56 PM IST
ಮಂಗಳೂರು(ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ಮನೆಯ ಹೊಸ್ತಿಲು, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಸಂಸಾರದ ಬಂಡಿ. ಇವೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಹೆಣ್ಣೊಬ್ಬಳ ಒಳಗಿನ ಕನಸುಗಳು ಬೂದಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಕೆಂಡದಂತೆ ಸುಮ್ಮನಾಗಿಬಿಡುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಆದರೆ, ಆ ಬೂದಿಯನ್ನು ಊದಿ ಕೆನ್ನಾಲಗೆಯಂತೆ ಎದ್ದು ನಿಂತು, ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಕರಾವಳಿಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮಗಳು ಶ್ವೇತಾ ಕೋಟ್ಯಾನ್.
ರಾಜಸ್ಥಾನದ ನೀಮ್ರಾಣಾದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ‘ರಜಪೂತಾನ ಪ್ಯಾಲೇಸ್’ನ ರ್ಯಾಂಪ್ ಮೇಲೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಓಮನ್ ದೇಶದ ಹಿರಿಮೆ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದ ಶ್ವೇತಾ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ‘ಹೌಟ್ ಮಾಂಡ್ ಮಿಸಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ವರ್ಲ್ಡ್ವೈಡ್ - 2026’ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ‘ಫೈರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿನ್ನರ್’ ಕಿರೀಟ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಕರಾವಳಿಯ ಕೀರ್ತಿಪತಾಕೆಯನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ವೇತಾ ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯ ಲೋಕದ ಪಯಣ ನಿನ್ನೆಯದಲ್ಲ. 2019ರಲ್ಲಿ ‘ಮಿಸಸ್ ಮಂಗಳೂರು’ ಆಗಿ, 2020ರಲ್ಲಿ ‘ಮಿಸಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೈಲ್ ಐಕಾನ್’ ಹಾಗೂ ‘ಮಿಸಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸುಪ್ರೀಂ’ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವರು, ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಗ್ಲಾಮರ್ ಲೋಕದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಸರಿದಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅವರೊಳಗಿದ್ದ ಸೋಲೊಪ್ಪದ ಗುಣ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ರ್ಯಾಂಪ್ ಮೇಲೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿತು.
ಓಮನ್ನ ಮಸ್ಕತ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಶ್ವೇತಾ, ಅಲ್ಲಿ ‘ಆರಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್’ (Aura International LLC) ಈವೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ, ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿ, ನಿರೂಪಕಿ ಹಾಗೂ ನಟಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27 ರಿಂದ 30 ರವರೆಗೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಈ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಮಿಂಗ್, ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಹಾಗೂ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ರೌಂಡ್ಗಳು ಜರುಗಿದವು. ಸಿಂಗಾಪುರ, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ, ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳ 16ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಫಿನಾಲೆಯ ‘ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ರೌಂಡ್’ನಲ್ಲಿ ಶ್ವೇತಾ ಅವರ ಉಡುಪು ನೋಡುಗರನ್ನು ದಂಗುಬಡಿಸಿತು. ಶ್ವೇತಾ ಅವರ ಮಗಳು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಖ್ಯಾತ ವಿನ್ಯಾಸಕಿ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ (ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಿಕ್ಸಿ ಫ್ಯಾಬ್) ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದರು. ಕರಾವಳಿಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಯಕ್ಷಗಾನ, ಪಿಲಿವೇಷ (ಹುಲಿವೇಷ) ಹಾಗೂ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದ ಸೊಬಗನ್ನು ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಮೇಳೈಸಿದ ಆ ಅದ್ಭುತ ವಸ್ತ್ರವಿನ್ಯಾಸ ತುಳುನಾಡಿನ ಪಾರಂಪರಿಕ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಿತು.
ತಮ್ಮ ಈ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಹೆತ್ತವರು, ಸಹೋದರ, ಅತ್ತಿಗೆ, ಇಬ್ಬರು ಮುದ್ದು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಮಸ್ಕತ್ನ ಕಜ್ಜ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿರುವ ಶ್ವೇತಾ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮನೋಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಟುಂಬ, ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೋಹನ್ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ವೇತಾ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಈ ಕಿರೀಟ ಕೇವಲ ನನ್ನೊಬ್ಬಳ ಗೆಲುವಲ್ಲ. ಕನಸುಗಳನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸುತ್ತಾ ತಮ್ಮದೇ ಗುರುತು ಮೂಡಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣಿನ ಶಕ್ತಿಗೆ ಸಂದ ಗೌರವ. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರೂ ನನ್ನೊಳಗಿನ ಕನಸು ಸತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಈ ಜರ್ನಿ ನನ್ನ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಬೆಳೆಯಲು ನನಗೆ ಕಲಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಗೂ ನಾನು ಹೇಳುವುದು ಒಂದೇ— ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ವಿದಾಯ ಹೇಳಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಖಂಡಿತ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ, ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಿ. ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಅತ್ಯಂತ ಸಾರ್ಥಕ ಕ್ಷಣ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಡೆಯಲಿರುವ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಫಿನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆ ಹಾರಿಸಲು ನಾನು ಉತ್ಸುಕಳಾಗಿದ್ದೇನೆ." ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಭಾರತ್ ಕುಮಾರ್ ಭ್ರಮರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಹೌಟ್ ಮಾಂಡ್ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸಿದ ಈ ಝೋನ್-2 ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿರುವ ಶ್ವೇತಾ, ಈಗ ಮುಂದಿನ ಹಂತವಾಗಿ ಯುಎಸ್ ಅಥವಾ ಯುಕೆ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಅಂತಿಮ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಭೆಯೊಬ್ಬಳು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕರಾವಳಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಗರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
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