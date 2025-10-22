ETV Bharat / state

ಮಂಡ್ಯ: ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಂದ ಪತಿ

ಪತಿ ಪತ್ನಿ ನಡುವೆ ಆರಂಭವಾದ ಜಗಳ ತಾಕಕ್ಕೇರಿ, ಪತಿ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಪತ್ನಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.

ಮಂಡ್ಯ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆ
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 22, 2025 at 10:16 AM IST

ಮಂಡ್ಯ: ಪತಿ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಮಚ್ಚಿನಿಂದ ಕೊಚ್ಚಿ ಭೀಕರವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ನಡೆದಿದೆ. ಮಂಡ್ಯ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲೋಕೇಶ್ ಪತ್ನಿ ಶ್ವೇತಾ (36) ಕೊಲೆಯಾದ ಮಹಿಳೆ.

ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ದಂಪತಿ ನಡುವೆ ಜಗಳ ಉಂಟಾಗಿ ಲೋಕೇಶ್ ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಶ್ವೇತಾಳನ್ನು ಮಚ್ಚಿನಿಂದ ಕೊಚ್ಚಿ ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.

ಘಟನೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕೊಂದ ಮಾಜಿ ಪತಿ(ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸುದ್ದಿ): ಕೆಎಸ್​ಆರ್​ಟಿಸಿ ಬಸ್​ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಾಹಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಮಾಜಿ ಪತಿಯೇ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಘಟನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸವದತ್ತಿಯ ರಾಮಾಪೂರ ಸೈಟ್​ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಕಾಶವ್ವ ಕರಿಹಟ್ಟಿ ಕೊಲೆಯಾದ ಮಹಿಳೆ. ಹಾಗೂ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆಯ ಕಾನ್​ಸ್ಟೇಬಲ್​ ಸಂತೋಷ್​ ಕಾಂಬಳೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿ. ಮೃತದೇಹದ ದುರ್ವಾಸನೆಯಿಂದ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು.

ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು: ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸಿ 2013ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ದಂಪತಿಗೆ 11 ವರ್ಷದ ಮಗ ಕೂಡ ಇದ್ದಾನೆ. ನಿಪ್ಪಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಸಂಸಾ ಹೂಡಿದ್ದರು. ಕ್ರಮೇಣ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಕಲಹ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ಪತ್ನಿ ಕಾಶವ್ವ ಸವದತ್ತಿ ಡಿಪೋಗೆ ವರ್ಗ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದಾದ ಬಳಿಕವೂ ಪತಿ ಸಂತೋಷ್​ ಕಾಂಬಳೆ ಸವದತ್ತಿಗೆ ಬಂದು ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಪೀಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ನಿ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಸಂತೋಷ್​ ಅವರನ್ನು ಸೇವೆಯಿಂದ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಜೊತೆ ಕಾಶವ್ವ ಪತಿಯಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಅದಾದ ನಂತರವೂ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಪತಿ, ಪತ್ನಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಜಗಳವಾಡಿದ್ದ, ಆ ವೇಳೆ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಇರಿದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ. ಯಾರಿಗೂ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರದೆಂದು ಮನೆಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ. ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗದ ಕಾಶವ್ವ ಅವರನ್ನು ನೋಡಲು ಸ್ನೇಹಿತರು ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬಂದಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಆಗ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು.

