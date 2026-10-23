ರೌಡಿಶೀಟ್ ತೆರೆಯುವ ಮುನ್ನ ಪ್ರಕರಣದ ಸದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಕಡ್ಡಾಯ: ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನ
ರೌಡಿಶೀಟ್ ತೆರೆಯುವ ಅಥವಾ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡುವ ಮುನ್ನ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾನೂನು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
Published : October 23, 2026 at 10:46 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾಂತಿ ಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಅಪರಾಧಿಗಳ ನಿಗಾವಹಿಸಲು ರೌಡಿಶೀಟ್ ಒಂದು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ಮನಸೋಇಚ್ಚೆ ಬಳಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ರೌಡಿಶೀಟ್ ತೆಗೆಯಲು ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಮುನ್ನ, ಅವರ ಮೇಲಿರುವ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಹಳೆಯ ಹಾಗೂ ಅಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಮೇಲೆ ರೌಡಿಶೀಟ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಮಗ್ರ ಡಿಜಿಟಲ್ ದತ್ತಾಂಶ ರೂಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.
ರೌಡಿಶೀಟ್ ಆರಂಭಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರ ಕ್ರಮ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ತುಮಕೂರಿನ ಅಂಥೋಣಿ ಡೇವಿಡ್ ಎಂಬವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರಜ್ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಅವರಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ಈ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ರೌಡಿಶೀಟ್ ತೆರೆಯುವುದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಘನತೆ, ಗೌರವ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಉದ್ಯೋಗ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರವಾದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿರಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಣ್ಗಾವಲಿಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ಗಂಭೀರ ಕ್ರಮವನ್ನು ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ರೌಡಿಶೀಟ್ ತೆರೆಯುವ ಅಥವಾ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡುವ ಮುನ್ನ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾನೂನು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಕರಣದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟುಕೊಂಡ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಇನ್ಮುಂದೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲು ಕಡ್ಡಾಯ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಷರತ್ತಾಗಿರಲಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿರುವಾಗ, ಅಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಮರ್ಥನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ತನ್ನ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಖುಲಾಸೆಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ರೌಡಿಶೀಟ್ ನೋಟಿಸ್ನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹ ಸಂಬಂಧ ನಿರ್ದೇಶನ: ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಕರಣಗಳ ನೈಜ ಮತ್ತು ತಾಜಾ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ತರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅಪರಾಧ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧಿ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್(ಸಿಸಿಟಿಎನ್ಎಸ್), ಅಂತರ-ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯ ಅಪರಾಧ ನ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ಐಸಿಜೆಎಸ್) ಮತ್ತು ಇ-ಕೋರ್ಟ್ಗಳ ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹಸಬೇಕು ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ದತ್ತಾಂಶಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು, ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಏಕಗವಾಕ್ಷಿಯ ಮೂಲಕ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಸಂಬಂಧದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಭಾಗದ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರಿಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ತುಮಕೂರಿನ 26 ವರ್ಷದ ಆಂಥೋನಿ ಡೇವಿಡ್ ಜೆ. ಅಲಿಯಾಸ್ ಕುಟ್ಟಿ ಎಂಬವರಿಗೆ ಪೊಲೀಸರು ರೌಡಿಶೀಟ್ ತೆರೆಯುವ ಸಂಬಂಧ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಅವರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು. ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನೋಟಿಸ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಆದರೂ, ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ಬಾಕಿಯಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೌಡಿಶೀಟ್ ಆರಂಭಿಸಲು ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಮತ್ತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದರು.
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