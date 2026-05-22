ಕುಟುಂಬದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತ ಕಾಫಿನಾಡಿನ ಯುವ ಆಟೋ ಚಾಲಕಿ ಮಾನಸ
ಅಕ್ಕಂದಿರ ಮದುವೆಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಬಿಟ್ಟು ಮಾನಸ ಆಟೋ ಚಾಲನೆಗಿಳಿದು, ತಂದೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಗಲಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 22, 2026 at 8:40 AM IST
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಹೆಣ್ಣೆಂದರೆ ಮನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ. ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿಯೂ ನಿಲ್ಲಬಲ್ಲಳು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯುವ ಆಟೋ ಚಾಲಕಿ ಮಾನಸ ಜೀವಂತ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಫಿನಾಡಿನ ಅಂಬಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಈ 22 ವರ್ಷದ ಯುವತಿ ಇಂದು ತಮ್ಮ ಶ್ರಮ, ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಜನರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಪಿಯುಸಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದಿರುವ ಮಾನಸ, ಮನೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಕಂಡು ತನ್ನ ಕನಸುಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಆಟೋ ಚಾಲಕಿಯಾಗುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆ ಒಬ್ಬರೇ ಆಟೋ ಓಡಿಸಿ ನಾಲ್ವರು ಪುತ್ರಿಯರಿರುವ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅರಿತ ಮಾನಸ, ತಂದೆಯ ಜೊತೆ ಆಟೋ ಓಡಿಸುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾ ತಾವೂ ಚಾಲನೆ ಕಲಿತು ಇಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಟೋ ಚಾಲಕಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರದಿಂದ ಅಂಬಳೆ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಆಟೋ ಓಡಿಸುವ ಮಾನಸ, ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 800 ರಿಂದ 1000 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ತನ್ನ ದುಡಿಮೆಯ ಹಣವನ್ನು ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿಗೆ ಬಳಸದೇ ಮನೆಯ ಖರ್ಚು ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕಂದಿರ ಮದುವೆಗಾಗಿ ತಂದೆಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಎಲ್ಲರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದೆ. "ಕುಟುಂಬದ ಕಷ್ಟ ನೋಡಿ ನಾನು ಕೂಡ ದುಡಿಯಬೇಕು ಅನ್ನಿಸಿತು. ಅಪ್ಪ ಒಬ್ಬರೇ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು. ಈಗ ನಾನು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋದು ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮಾನಸ.
ಮೊದಲಿಗೆ ತಂದೆಯ ಆಟೋವನ್ನೇ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಾನಸನ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿತನವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ತಂದೆ, ಬಳಿಕ ಮಗಳಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಆಟೋ ಕೂಡ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಮಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಟೋ ಓಡಿಸ್ತಾಳೆ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನೋದು ಹೆಮ್ಮೆ" ಎಂದು ತಂದೆ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಮಾನಸ ಚಿರಪರಿಚಿತ: ಸದ್ಯ "ಆಟೋ ಮಾನಸ" ಎಂಬ ಹೆಸರು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಪರಿಚಿತವಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಮಾನಸ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಯುವತಿಯ ಬದುಕಿನ ಹೋರಾಟ ಅನೇಕ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಕಾಫಿನಾಡಿನ ರಸ್ತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಚರಿಸುವ ಒಂದು ಆಟೋ ಈಗ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅದರ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಹಿಡಿದಿರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಾಲಕನಲ್ಲ, ಕುಟುಂಬದ ಭವಿಷ್ಯ ಕಟ್ಟಲು ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ಯುವತಿ ಮಾನಸ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಯುವತಿ ಆಟೋ ಚಾಲಕಿಯಾಗಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿಯೇ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದು ಮನೆಯ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಆಟೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಬರುವ ಮಾನಸ, ದಿನವಿಡೀ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತಲುಪಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪುರುಷರೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಆಟೋ ಚಲಾಯಿಸುವ ಈಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಹಲವರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದರೂ, ಈಗ ಅದೇ ಜನರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಆಟೋ ಚಾಲಕಿ: ಈ ಕುರಿತು ಆಟೋ ಚಾಲಕಿ ಮಾನಸ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು, ನಾನು ಕಳೆದ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಟೋ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ತಂದೆ ಜೊತೆ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನನಗೆ ಆಟೋ ಓಡಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಆಸೆ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಿತು. ತಂದೆಯ ಬಳಿಯೇ ಆಟೋ ಚಾಲನೆ ಕಲಿತು ಕಳೆದ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ಆಟೋವನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಆಟೋ ಓಡಿಸುವುದು ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತು ಖುಷಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ತಂದೆ ಹೊಸ ಆಟೋವನ್ನು ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೃತ್ತಿಗೆ ತಂದೆ - ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದವರು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಸದಾ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು, ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿ ಬದುಕಲು ಸಹಾಯಕ ಆಗಿದೆ. ದುಡಿದ ಎಲ್ಲ ಹಣವನ್ನು ತಂದೆಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು.
ಮಾನಸ ತಂದೆ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಮುಂದೆ ಓದಲು ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಆಟೋ ಓಡಿಸುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕೆಂಬ ಹಠ ಮತ್ತು ಆಸೆ ಇತ್ತು. ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗಾದರೂ ಹೋದರೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಅವಳಿಗೆ ಆಟೋ ಚಾಲನೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಕಳೆದ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಟೋ ಚಾಲನೆ ಅವಳಿಗೆ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವಳಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಆಟೋ ಕೊಡಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನೂ (ಡಿಎಲ್) ಮಾಡಿಸಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು, ಕೊನೆಯವಳಾದ ಈಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಆಟೋ ಓಡಿಸಿ ಸುಮಾರು 1000 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದರು.
ನಾನು ಆಕೆಯ ಬಳಿ ಹಣ ಕೇಳದಿದ್ದರೂ, ಅವಳೇ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿದಿನದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಗಳು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಆಟೋ ಓಡಿಸುತ್ತಾ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಪೊಲೀಸರು ಹಾಗೂ ಇತರರು ಅವಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಬಾರದು. ಎಲ್ಲರೂ ಅವಳನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಮನೆಯ ಮಗಳು, ಅಕ್ಕ ಅಥವಾ ತಂಗಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಗೌರವದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ತಂದೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ, ಮಾನಸನ ಬದುಕಿನ ಕಥೆ ಕೇವಲ ಆಟೋ ಚಾಲನೆಯ ಕಥೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ, ಕುಟುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರತಿ ಬಿಂಬವಾಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತು ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಯುವತಿ, ಕಾಫಿನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪುತ್ರಿಯಾಗಿ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾಳೆ.
