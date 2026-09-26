ಮೃತ ಗ್ರಾಹಕನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕನ್ನ: 1 ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ
ಚಾಮುಂಡಿಪುರ ಎಸ್ಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎ.ವಿ. ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ಗ್ರಾಹಕನ ಖಾತೆಯಿಂದ 40.5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
Published : September 26, 2026 at 4:12 PM IST
ಮೈಸೂರು: ಮೃತ ಗ್ರಾಹಕನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಆಂತರಿಕ ಶಾಖೆ ಹಣವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೈಸೂರಿನ ಒಂದನೇ ಸಿಜೆಎಂ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಎಸ್ಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚೀಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಠಿಣ ಸಜೆ ಹಾಗೂ 50 ಸಾವಿರ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ.
ಮೃತ ಗ್ರಾಹಕನ ಖಾತೆ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಕನ್ನ ಹಾಕಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಚಾಮುಂಡಿಪುರಂ ಖಾಖೆಯ ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚೀಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅನಿರುದ್ಧ ವಸಂತರಾವ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಜೈಲು ಪಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದು ಪ್ರಕರಣ?: ಚಾಮುಂಡಿಪುರ ಎಸ್ಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎ.ವಿ. ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಕೃಷ್ಣ ಅಯ್ಯರ್ ಎಂಬ ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ 40,53,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಮಗನ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಗ್ರಾಹಕ ಕೃಷ್ಣ ಅಯ್ಯರ್ ಎಂಬುವವರು 07/04/2005 ರಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, 40,53,000 ಹಣವನ್ನು 13/05/2009 ರಿಂದ 23/12/2011ರ ನಡುವೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ತನ್ನ ಹಾಗೂ ಮಗನ ಖಾತೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಆಂತರಿಕ ಶಾಖೆಯ ಖಾತೆಯ 21,04,127 ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ಸಹ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಈ ವಿಚಾರ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಆರೋಪಿ ತಾನು ಹಣ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೆ.ಆರ್. ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಠಾಣೆಯ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಕೋರ್ಟ್ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ವಂಚನೆ ಸಾಬೀತಾಗಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ 1 ವರ್ಷ ಕಠಿಣ ಸಜೆ ಹಾಗೂ 50 ಸಾವಿರ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ.
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