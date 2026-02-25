ETV Bharat / state

ಆಸ್ತಿಗಾಗಿ 6 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನ ಕೊಲೆ: ಘಟನೆಯ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳು, ದೊಡ್ಡಪ್ಪನಿಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ

ಆಸ್ತಿ ಕಲಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 6 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದೆ.

man-who-murdered-six-year-old-boy-for-property-dispute-gets-life-sentence
ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat And IANS)
ETV Bharat Karnataka Team

February 25, 2026

ಬೆಳಗಾವಿ: ಮಕ್ಕಳ ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಹಂತಕನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಾಲಕನನ್ನು ಕೊಲೆಗೈದಿದ್ದ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನಿಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಪ್ರಧಾನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾರುಗೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 2021ರ ಜನವರಿ 20ರಂದು, ಆರು ವರ್ಷದ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ವಿರೇಶ ಸಂಕನ್ನವರ ಎಂಬ ಬಾಲಕನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಬಾಲಕ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ್​​​ನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಈರಪ್ಪ ಸಂಕನ್ನವರ ಕೊಲೆಗೈದ ಆರೋಪಿ.

ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ತಂದೆ ವಿರೇಶ್ ಹಾಗೂ ಆರೋಪಿ ಈರಪ್ಪ‌ನ ಮಧ್ಯೆ ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಗಲಾಟೆ ಆಗಿತ್ತು. ಸಹೋದರನ ಮೇಲಿನ‌ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನನ್ನು ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕುಡಗೋಲಿನಿಂದ 5 ರಿಂದ 6 ಸಲ ಕೊಚ್ಚಿದ್ದ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಹತ್ಯೆ ಬಳಿಕ ಆರೋಪಿಯು 3 ವರ್ಷದ ಸಹೋದರಿ ಅಂಕಿತಾ ಕೊಲೆಗೂ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದ. ಸಿದ್ದಾರ್ಥ್​​​ನ ತಾಯಿ ಸ್ಥಳೀಯರ ನೆರವಿನಿಂದ ಮಗಳ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿದ್ದರು.

ಈ ಸಂಬಂಧ ಮುರಗೋಡ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ದೋಷಾರೋಪ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. 35 ಸಾಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ.

ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮುಂದೆ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳು ನೈಜ ಘಟನೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದರು. ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಧಾನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಮಂಜುನಾಥ ನಾಯಕ ಅವರು, ಆರೋಪ ಸಾಬೀತಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 13ರಂದು ಆರೋಪಿಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕ ನಾರಾಯಣ ಆರಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಆರೋಪಿ ಬಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಕ್ರೌರ್ಯ ಮೆರೆದು ಭೀಕರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದ. ಹಾಗಾಗಿ, ಆರೋಪಿಗೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸುವಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆರೋಪಿಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ, 75 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 25 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಲೆಯಾದ ಮಗುವಿನ ತಂದೆಗೆ‌ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರ್ಟ್​​​ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದರು.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪೋಕ್ಸೋ ಪ್ರಕರಣವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಅಪ್ರಾಪ್ತೆಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿ, ಚಿನ್ನದ ಸರ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಶೇಷ ಶೀಘ್ರಗತಿ ಪೋಕ್ಸೋ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿಬ್ಬರಿಗೆ 20 ವರ್ಷಗಳ ಕಠಿಣ ಕಾರಾಗೃಹ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು.

ಅಪರಾಧಿಗಳಾದ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಗಾಂಧಿನಗರದ ಸಾಕೀಬ್‌ಬೇಗ ಫಯಾಜ ನಿಜಾಮಿ(22), ರಾಜಾರಾಮ ನಗರದ ರವಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ನಾಯ್ಕೊಡಿ(34) ಅವರಿಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಜೊತೆಗೆ ತಲಾ 8.76 ಲಕ್ಷ ರೂ. ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದರೆ, ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದ ಸಾವಗಾಂವ್​ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ರೋಹನ್ ರಾಜೇಶಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ(23) ಹಾಗೂ ಅಶುತೋಷ್ ಮಾರುತಿ ಪಾಟೀಲ(23) ಅವರಿಗೆ 20 ವರ್ಷ ಕಠಿಣ ಕಾರಾಗೃಹ ಶಿಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ತಲಾ 6 ಲಕ್ಷ ರೂ. ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್​​​ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕ ಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣ; ಗುಜರಾತ್‌ನ ಐವರ ಬಂಧನ

