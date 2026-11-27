ಗ್ರಾ.ಪಂಚಾಯಿತಿಯನ್ನು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಕೋಲಾರದಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಹೊರಟ ವ್ಯಕ್ತಿ!
ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಮ್ಜದ್ ಖಾನ್ ಎಂಬವರು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯನ್ನು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿಯಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಆಗ್ರಹಿಸಿ 600 ಕಿ.ಮೀ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ. ಅವರ ವಿಶೇಷ ವರದಿ.
Published : November 27, 2026 at 1:03 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಹೆಗಲಿಗೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಗೌನಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯನ್ನು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿಯಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಬೇಡಿಕೆಯ ನಾಮಫಲಕ. ಅದರ ಮೇಲೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ. ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಶಾಲು, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ, ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಫೋಟೋಗಳು. ಹೀಗೆ ಕೋಲಾರದ ನಿವಾಸಿ ಅಮ್ಜದ್ ಖಾನ್ ವೈ.ಎಸ್ ಎಂಬವರು 600 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸುವರ್ಣಸೌಧಕ್ಕೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೋಲಾರದ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೌನಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದವರಾದ ಅಮ್ಜದ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಗೌನಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯನ್ನು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿಯಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಂದಿರುವ ಖಾನ್, ಹರಿಹರ, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಲಕ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ತೆರಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಗೌನಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯನ್ನು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿಯಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಇವರು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮೂರು ಬಾರಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮ್ಜದ್ ಖಾನ್ ನವೆಂಬರ್ 16ರಂದು ಗೌನಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದರು. ಇಂದು ಹರಿಹರ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ 11 ದಿನ ಕಳೆದಿವೆ. ಸುವರ್ಣ ಸೌಧಕ್ಕೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 3ರಂದು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಜಿ.ಕೆ.ವೆಂಕಟಶಿವರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಸಹಕಾರ ದೊರೆತಿದ್ದು, ಸುವರ್ಣ ಸೌಧಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಖಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 18 ದಿನ ಅಮ್ಜದ್ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಲಿದ್ದಾರೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜತೆ ಅಮ್ಜದ್ ಖಾನ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ನನ್ನೂರು ಗೌನಿಪಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾ.ಪಂಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ ಆಗಲು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಅರ್ಹತೆಗಳಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ನಾನು ಈ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಗೌನಿಪಲ್ಲಿಯಿಂದ ಚಳಿಗಾಲ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಯುವ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸುವರ್ಣ ಸೌಧಕ್ಕೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದೀಗ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಹರಿಹರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂದೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು, ಹಾವೇರಿ, ಶಿಗ್ಗಾಂವ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಧಾರವಾಡ ಮೂಲಕ ಬೆಳಗಾವಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದು, ನಮ್ಮೂರಿನ ಹಿರಿಯರೂ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
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