ETV Bharat / state

ಯಾಮಿನಿ ಹತ್ಯೆ ಕೇಸ್: ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ರಿಯೆಟ್, ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಬೆದರಿಕೆ!

ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಬಂಧಿಸಿರುವ ಪೊಲೀಸರು, ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಅಂಶ ಬಯಲಿಗೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

MUDER CASE
ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 7, 2025 at 10:16 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಂಗಳೂರು: ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯನ್ನು ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಬಂಧನ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಶ್ರೀರಾಮಪುರ ಪೊಲೀಸರು, ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಅಂಶ ಬಯಲಿಗೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಮೊಬೈಲ್ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ರೀಟ್ರೀವ್​ಗೆ ಎಫ್ಎಸ್​​ಎಲ್​ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ವರದಿ ಪೊಲೀಸರ ಕೈಸೇರಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ಹತ್ಯೆಯಾದ ಯುವತಿಯ ಚಲನವಲನದ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡಲು ಆರೋಪಿ ಜನವರಿಯಿಂದಲೇ ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್​ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ರಿಯೆಟ್ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.

ಮಿಷನ್ ಯಾಮಿನಿ ಪ್ರಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್​ ಗ್ರೂಪ್ ರಚಿಸಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ವಿಘ್ನೇಶ್, ಸದ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಿಯತಮೆಯ ಚಲನವಲನದ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡಲು ಈ ಗ್ರೂಪ್ ರಚಿಸಿದ್ದ. ನಾನು ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾಮಿನಿ ನನ್ನ ತಂಗಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಓಡಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ತಿಳಿಸದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಯಾಮಿನಿಯ ನಾಲ್ವರು ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಬೆದರಿಸಿ ಗ್ರೂಪ್​ನ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಬನಶಂಕರಿ ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಿ-ಫಾರ್ಮಾ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಯಾಮಿನಿ ಅ.16ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾಲೇಜು ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಹಿಂಬದಿಯಿಂದ ಬಂದ ಆರೋಪಿ ಯುವತಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಖಾರದಪುಡಿ ಎರಚಿ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು.

ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದಕ್ಕೆ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಆರೋಪಿ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಈ ವೇಳೆ ಆತನ ಮೊಬೈಲ್ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ರಿಟ್ರೀವ್​​ಗಾಗಿ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ (ಎಫ್ಎಸ್​​ಎಲ್) ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ವರದಿ ಬಂದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ಯಾಮಿನಿ ಚಲನವಲನದ ಮೇಲೆ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿಡಲು ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್​​ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಆಕೆ ಓಡಾಡಿದ ಸ್ಥಳಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೆರೆಹಿಡಿದ ಫೋಟೋಗಳು ದೊರೆತಿವೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಪ್ರೀತಿಗೆ ಒಲ್ಲೆ ಎಂದಿದ್ದ ಯಾಮಿನಿ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನಪಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಕಾಲೇಜಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾಮಿನಿ‌ ಚಟುವಟಿಕೆ ತಿಳಿಯಲು Mission Yamini Priya ಅಂತ ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್​ ಗ್ರೂಪ್ ರಚಿಸಿದ್ದ. ಈ ಗ್ರೂಪ್​ನಲ್ಲಿ ಯಾಮಿನಿಗೆ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಆಕೆಯ ನಾಲ್ವರು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದನಂತೆ.

ನಾನು ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದು ನನ್ನ ತಂಗಿ ಯಾಮಿನಿ. ಆಕೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಓಡಾಡುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಬೆದರಿಸಿದ್ದ. ಇದರಿಂದ ಭಯಗೊಂಡ ಆಕೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಯಾಮಿನಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಸ್ ಹತ್ತುವವರೆಗೂ ಫೋಟೋ ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಗ್ರೂಪ್​ನಲ್ಲಿ ಅಪ್​​ಡೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ರಚಿಸಿದ್ದ. ಸದ್ಯ ವಾಟ್ಸ್​​ಆ್ಯಪ್​ ಗ್ರೂಪ್​ನಲ್ಲಿದ್ದ ಸದಸ್ಯರ ಹೇಳಿಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಂಗಳೂರಿನ 7 ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಬಾಂಬ್ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ ಯುವತಿ ಬಂಧನ: ಪ್ರಿಯಕರನ ವಿರುದ್ಧ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೃತ್ಯ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಜೂಜಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಾಲ ತೀರಿಸಲು ಮನೆ ಮಾಲಕಿಯನ್ನೇ ಕೊಂದ ದಂಪತಿ ಸೆರೆ

TAGGED:

BENGALURU
B PHARMA STUDENT MURDER
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರರಕಣ
MUDER CASE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ರಕ್ಷಣಾ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಭಾರತ-ಇಸ್ರೇಲ್​ ಸಹಿ: ಸುಧಾರಿತ ಮಿಲಿಟರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒತ್ತು

ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಚಾಟ್​ಜಿಪಿಟಿ ಗೋ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತ! ಇದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್​ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಅರಿಶಿನ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದರೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಗೊತ್ತೇ? ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು?

ಇಂದು ಕಾರ್ತಿಕ ಹುಣ್ಣಿಮೆ, ಈ ವರ್ಷದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸೂಪರ್ ಮೂನ್ ಗೋಚರ; ತಜ್ಞರು- ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುವುದೇನು?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.