ಯಾಮಿನಿ ಹತ್ಯೆ ಕೇಸ್: ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ರಿಯೆಟ್, ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಬೆದರಿಕೆ!
ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಬಂಧಿಸಿರುವ ಪೊಲೀಸರು, ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಅಂಶ ಬಯಲಿಗೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 7, 2025 at 10:16 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯನ್ನು ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಬಂಧನ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಶ್ರೀರಾಮಪುರ ಪೊಲೀಸರು, ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಅಂಶ ಬಯಲಿಗೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಮೊಬೈಲ್ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ರೀಟ್ರೀವ್ಗೆ ಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ವರದಿ ಪೊಲೀಸರ ಕೈಸೇರಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ಹತ್ಯೆಯಾದ ಯುವತಿಯ ಚಲನವಲನದ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡಲು ಆರೋಪಿ ಜನವರಿಯಿಂದಲೇ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ರಿಯೆಟ್ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.
ಮಿಷನ್ ಯಾಮಿನಿ ಪ್ರಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ರಚಿಸಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ವಿಘ್ನೇಶ್, ಸದ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಿಯತಮೆಯ ಚಲನವಲನದ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡಲು ಈ ಗ್ರೂಪ್ ರಚಿಸಿದ್ದ. ನಾನು ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾಮಿನಿ ನನ್ನ ತಂಗಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಓಡಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ತಿಳಿಸದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಯಾಮಿನಿಯ ನಾಲ್ವರು ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಬೆದರಿಸಿ ಗ್ರೂಪ್ನ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಬನಶಂಕರಿ ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಿ-ಫಾರ್ಮಾ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಯಾಮಿನಿ ಅ.16ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾಲೇಜು ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಹಿಂಬದಿಯಿಂದ ಬಂದ ಆರೋಪಿ ಯುವತಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಖಾರದಪುಡಿ ಎರಚಿ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು.
ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದಕ್ಕೆ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಆರೋಪಿ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಈ ವೇಳೆ ಆತನ ಮೊಬೈಲ್ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ರಿಟ್ರೀವ್ಗಾಗಿ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ (ಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್) ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ವರದಿ ಬಂದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ಯಾಮಿನಿ ಚಲನವಲನದ ಮೇಲೆ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿಡಲು ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಆಕೆ ಓಡಾಡಿದ ಸ್ಥಳಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೆರೆಹಿಡಿದ ಫೋಟೋಗಳು ದೊರೆತಿವೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಪ್ರೀತಿಗೆ ಒಲ್ಲೆ ಎಂದಿದ್ದ ಯಾಮಿನಿ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನಪಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಕಾಲೇಜಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾಮಿನಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ತಿಳಿಯಲು Mission Yamini Priya ಅಂತ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ರಚಿಸಿದ್ದ. ಈ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಯಾಮಿನಿಗೆ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಆಕೆಯ ನಾಲ್ವರು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದನಂತೆ.
ನಾನು ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದು ನನ್ನ ತಂಗಿ ಯಾಮಿನಿ. ಆಕೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಓಡಾಡುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಬೆದರಿಸಿದ್ದ. ಇದರಿಂದ ಭಯಗೊಂಡ ಆಕೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಯಾಮಿನಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಸ್ ಹತ್ತುವವರೆಗೂ ಫೋಟೋ ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ರಚಿಸಿದ್ದ. ಸದ್ಯ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಸದಸ್ಯರ ಹೇಳಿಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
