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ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧದ ಶಂಕೆ, ಪತಿಯಿಂದಲೇ ಪತ್ನಿ ಗೆಳೆಯನ ಹತ್ಯೆ

ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

MAN MURDERED
ಕೊಲೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 20, 2026 at 5:44 PM IST

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ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಿನಗರ ಪ್ಲಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಅಲಿಯಾಸ್ ಬಸು ಅಕ್ಕಿವಳ್ಳಿ ಹತ್ಯೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಪ್ರಕಾಶ ಕರಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿ.

ಪ್ರಕಾಶನ ಎಂಬಾತನ ಪತ್ನಿ ಜೊತೆ ಬಸು ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದನೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ರಾಜಿ ಸಂಧಾನ ನಡೆದಿತ್ತಂತೆ. ಇದಾದ ನಂತರವೂ ಬಸು ಸಂಬಂಧ ಮುಂದುವರೆದ್ದ. ಇದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ ಪ್ರಕಾಶ ಶುಕ್ರವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯ ಇನ್ಸ್​ಪೆಕ್ಟರ್​ ಮುರಗೇಶ ಚೆನ್ನಣ್ಣನವರ, ಆರೋಪಿಯನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಮೃತನ ತಂದೆ ಶೇಖಪ್ಪ ಅಕ್ಕಿವಳ್ಳಿ (ETV Bharat)

ಮೃತನ ತಂದೆ ಶೇಖಪ್ಪ ಅಕ್ಕಿವಳ್ಳಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನನ್ನ ಮಗನ ಜೊತೆ ಆರೋಪಿ ಪ್ರಕಾಶ ಹಾಗೂ ಆತನ ಪತ್ನಿ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು‌‌‌‌. ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಇದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಗಳವಾಗಿತ್ತು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಮಗನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

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ಮೃತ ಸಂತೋಷ್‌ ಹಾಗೂ ಲಲಿತಾ ಸುಮಾರು 18 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ದಂಪತಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಓರ್ವ ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಅಶೋಕ್​ ನಗರದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು‌ ನೀಡಿದ್ದಳು. ಪತ್ನಿ ದೂರಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆಯಿಸಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಮನನೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಮೃತನ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ಪತ್ನಿಗೆ ಪತಿ‌ ಸಂತೋಷ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಅಂಗನವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ‌ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸಿದ್ದ. ಅಂಗನವಾಡಿ ಹುದ್ದೆ ಖಾಯಂ ಆದ ನಂತರ ಪತ್ನಿ ಊರೂರು ಸುತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಅನುಮಾನಗೊಂಡಿದ್ದ. ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ನಡುವೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಜಗಳವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಜಗಳ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡೋ ಜೊತೆಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಲಲಿತಾ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದಳು. ಪತಿ ಜೊತೆ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದಳು. ಇದೆಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಸಾವಿಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು.

TAGGED:

DHARWAD
IMMORAL RELATIONSHIP
MURDER OVER IMMORAL RELATIONSHIP
MURDER IN HUBBALLI
MAN MURDERED

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