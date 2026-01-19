ETV Bharat / state

ಮಗಳ ಪ್ರೀತಿಗೆ ವಿರೋಧ; ಪ್ರಿಯಕರನಿಂದ ಕೊಲೆಯಾದ ತಂದೆ

ಮಗಳ ಪ್ರೀತಿಗೆ ವಿರೋಧಿಸಿದ ಆಕೆಯ ತಂದೆಯನ್ನು ಪ್ರಿಯಕರ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

Representative image
ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 19, 2026 at 7:51 PM IST

|

Updated : January 19, 2026 at 8:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಹಾಸನ (ಅರೇಹಳ್ಳಿ): ಮಗಳ ಪ್ರೀತಿಗೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ತಂದೆಯನ್ನು ಆಕೆಯ ಪ್ರಿಯಕರನೇ ಧಾರುಣವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಳ್ಳಿಯ ಬೆಳ್ಳಾವರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಅನಿಲ್‌(45) ಕೊಲೆಯಾದ ದುರ್ದೈವಿ. ರಾಜೇಶ್ (30) ಪ್ರೇಯಸಿಯ ತಂದೆಯನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಜೈಲು ಪಾಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ.

ಘಟನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ : ಬೇಲೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಕ್ಕಡು ಹೋಬಳಿಯ ಅನಿಲ್ ಎಂಬಾತನ ಮಗಳು ಕಳೆದ ಆರೇಳು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಅರೇಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಹೊಸಳ್ಳಿ (ಬೆಳ್ಳಾವರ) ಗ್ರಾಮದ ರಾಜೇಶ್ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದಳು. ಆಕೆ ಅಪ್ರಾಪ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಆತ ಮದುವೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಗಳು ಅನುಷಾಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 18 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಬಳಿಕ ಆಕೆಯನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತಂದೆ ಅನಿಲ್ ಹೊಸ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದರು. ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತಂದೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅನುಷಾ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ತಾನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರಾಜೇಶ್​ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಳು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಶುಭಾನ್ವಿತ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು (ETV Bharat)

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಸನ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಶುಭಾನ್ವಿತ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಅರೇಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 15,01,2026ರಲ್ಲಿ ಬಿಎನ್​ಎಸ್​ 109 ಪ್ರಕರಣ (307) ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಅನಿಲ್ ಎನ್ನುವ ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಪೇಂಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗಳ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಪಿ ರಾಜೇಶ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಆಗ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದ ಆಗಿದೆ. ಆಗ ಆರೋಪಿ ರಾಜೇಶ್ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಅನಿಲ್​ ಅವರ ಕೈ ಹಾಗೂ ಸೊಂಟದ ಮೇಲೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಚುಚ್ಚಿದ್ದಾನೆ. ಆಗ ಇವರ ಹೆಂಡತಿಗೆ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಅವರು ಹಾಸನ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ನಾವು 103 ಬಿಎನ್​ಎಸ್​ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕೇಸ್ ತನಿಖೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಳಕಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಬದುಕು ಕತ್ತಲೆ : ಈ ವೇಳೆ ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದ ರಾಜೇಶ್‌ನನ್ನು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅರೇಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಮಂಡ್ಯ: ನಾಲ್ಕು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಯುವಕನ ಭೀಕರ ಹತ್ಯೆ; ಆಸ್ತಿ ಕಲಹ ಆರೋಪ

ನಾಲ್ಕು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಯುವಕನ ಭೀಕರ ಹತ್ಯೆ : ನಾಲ್ಕು ದಿನದಲ್ಲಿ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಬೇಕಿದ್ದ ಯುವಕನನ್ನು ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಲೆಗೈದ ಘಟನೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣ ಮತ್ತು ಆತನ ಮಕ್ಕಳೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು.

ಯೋಗೇಶ್​ (35) ಕೊಲೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಈತನ ಮದುವೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಲಿದ್ದ. ಆದರೀಗ ಆಸ್ತಿಗಾಗಿ ಈತನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ತೆಗೆದಿದ್ದರು.

Last Updated : January 19, 2026 at 8:25 PM IST

TAGGED:

AREHALLI POLICE STATION
LOVE CASE
ಪ್ರಿಯಕರನಿಂದ ಕೊಲೆಯಾದ ತಂದೆ
HASSAN
MURDER CASE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.