ಉಚಿತ ಟಿವಿ ಆ್ಯಪ್ ಆಸೆಗೆ ಬಿದ್ದು ₹1.96 ಲಕ್ಷ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ: ಮಂಗಳೂರು ಸೆನ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಕೇಸ್ ದಾಖಲು
ಕೇವಲ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಂತ - ಹಂತವಾಗಿ 1,96,000 ರೂ. ಹಣವನ್ನು ವಂಚನೆಯಿಂದ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಪರಿಚಿತ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಮಂಗಳೂರು ಸೆನ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 7, 2026 at 2:35 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಉಚಿತ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ನಂಬಿ ಎಪಿಕೆ (APK) ಫೈಲ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ 45 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಹಂತ - ಹಂತವಾಗಿ ಬರೊಬ್ಬರಿ ರೂ.1.96 ಲಕ್ಷ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಸಂತ್ರಸ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ಸಿಇಎನ್ (CEN) ಅಪರಾಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತ ಸೈಬರ್ ಖದೀಮರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ದೂರುದಾರ 45 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31 ರಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ‘ಎಲ್ಲಾ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ಗಳು ಉಚಿತ’ ಎಂದು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ‘Free TV App (LWTV)’ ಎಂಬ ಆಕರ್ಷಕ ಜಾಹೀರಾತೊಂದು ಇವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಉಚಿತವಾಗಿ ಟಿವಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದೆಂಬ ಆಸೆಯಿಂದ ದೂರುದಾರರು ಜಾಹೀರಾತಿನ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಆ್ಯಪ್ನೊಂದಿಗೆ ವಂಚಕರು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಪಿಕೆ (APK) ಫೈಲ್ ಸಹ ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿ, ಮೊಬೈಲ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹಾಗೂ ಯುಪಿಐ ವಿವರಗಳು ಸೈಬರ್ ಖದೀಮರ ಪಾಲಾಗಿತ್ತು.
ಆ್ಯಪ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೂರುದಾರರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತೆ ಅವರ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣ ಲಪಟಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 3 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.55 ಗಂಟೆಗೆ ದೂರುದಾರರ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮೂಲಕ ಅಪರಿಚಿತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ರೂ. 98,000 ಯುಪಿಐ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 4 ರಂದು ಸಂಜೆ 4.50 ಗಂಟೆಗೆ ಪುನಃ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 98,000 ರೂ. ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ, ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಅಕ್ರಮ ಎಪಿಕೆ ಫೈಲ್ ಮೂಲಕ ಕನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಹಣ ಕಡಿತಗೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ (ಮೆಸೇಜ್) ಸಹ ದೂರುದಾರರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ.
ನ. 4 ರಂದು ಸಂಜೆ 6.30 ಕ್ಕೆ ದೂರುದಾರರು ಶಾಪಿಂಗ್ ತೆರಳಿದ್ದ ವೇಳೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮೂಲಕ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ 1.96 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಖಾಲಿಯಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆತಂಕಗೊಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ 'LWTV' ಆ್ಯಪ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತ APK ಫೈಲ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ರೂ. 1,96,000 ಹಣವನ್ನು ವಂಚನೆಯಿಂದ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಪರಿಚಿತ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಹಣ ಮರಳಿ ಕೊಡಿಸುವಂತೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಮಂಗಳೂರು ಸೆನ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
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