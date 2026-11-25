ಇಸ್ರೇಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಮಂಗಳೂರಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವು: 37 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಬಂದ ಮೃತದೇಹ
ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪಡೀಲ್ ಸಮೀಪದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16ರಂದು ಅವರು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು.
Published : November 25, 2026 at 9:46 AM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ಅರಸಿ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪಡೀಲ್ ಸಮೀಪದ ಕಣ್ಣೂರು ಕೊಡೆಕ್ಕಲ್ (ಶಕ್ತಿನಗರದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾಲೋನಿ ನಿವಾಸಿ) ಮೂಲದ ಶಡ್ರಕ್ ಇಮ್ಯಾನುವಲ್ (41) ಇಸ್ರೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16ರ ಬಳಿಕ ನಿಗೂಢವಾಗಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಶಡ್ರಕ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19ರಂದೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಟೆಲ್ ಅವೀವ್ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳಿಂದ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ.
ಶಡ್ರಕ್ ಸಹೋದರಿ ಸವಿತಾ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಹೋದರನ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದು, ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಡ್ರಕ್ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವೇನು? ಹೇಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟರು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ನೂ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.
ಮೃತದೇಹ ಹಸ್ತಾಂತರ, ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ: ಟೆಲ್ ಅವೀವ್ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ವಿಭಾಗವು ನವೆಂಬರ್ 9, 2026ರಂದು ಮೃತದೇಹ ಸಾಗಾಟಕ್ಕೆ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ (NOC) ನೀಡಿತ್ತು. ಮೃತ ಶಡ್ರಕ್ ಪತ್ನಿ ಡೇಸಿ ಇಮ್ಯಾನುವಲ್ ಅವರ ಮನವಿಯ ಮೇರೆಗೆ, ಸಹೋದರಿ ಸವಿತಾ ಕೆ.ಎಸ್. ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಮೋಹನ ಚಂದ್ರನ್ ಅವರಿಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಮೃತದೇಹ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಅಧಿಕೃತ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ.
ಶಕ್ತಿನಗರದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾಲೋನಿ 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿರುವ 'ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಗ್ರೇಸ್' ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಇಂದು (ನ. 25, ಬುಧವಾರ) ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:00 ಗಂಟೆಗೆ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ತರಲಾಗುವುದು. ಬಳಿಕ ಸಂಜೆ 4:00 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂತಿಮ ಯಾತ್ರೆ ಹೊರಟು ಮಂಗಳೂರಿನ ಗೋರಿಗುಡ್ಡೆ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಲಿದೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ: 2025ರ ಮೇ 16ರಂದು ಮಂಗಳೂರಿನ ನೇಮಕಾತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದರ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕೃತ ಉದ್ಯೋಗ ವೀಸಾದಡಿ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಶಡ್ರಕ್ ಇಮ್ಯಾನುವಲ್, ನಜರೆತ್ ಸಮೀಪದ ನೊಫ್ ಹಗಲಿಲ್ನಲ್ಲಿರುವ 'ಯುಸಿಟಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್/ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್' (UCT Fluid Solutions) ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
2026ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8:05ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು 22 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಶಡ್ರಕ್, ಆ ನಂತರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸದೆ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದ ಪತ್ನಿ ಡೇಸಿ ಇಮ್ಯಾನುವಲ್ ಹಾಗೂ ಸಹೋದರಿ ಸವಿತಾ ಅವರು ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು, ಸ್ಥಳೀಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ಟೆಲ್ ಅವೀವ್ನ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ವಿಧಿಯಾಟವೆಂಬಂತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡ ಮೂರೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19ರಂದು ಶಡ್ರಕ್ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿರುವುದು ಇದೀಗ ದೃಢಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ.
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