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ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್​​ ಬಳಿ ಹಣಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆಯಿಟ್ಟಿದ್ದ ಆಂಧ್ರದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೆರೆ

ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್​​ ಬಳಿ ಹಣಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ‌ಯಿಟ್ಟಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

MAN ARRESTED FOR DEMANDING MONEY
ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ ಧನಂಜಯ ರೆಡ್ಡಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 24, 2026 at 8:03 PM IST

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ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ತಾನು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಕಚೇರಿಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ‌ ಇಲಾಖೆಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್​​ ಬಳಿ ಹಣಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ‌ಯಿಟ್ಟಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೊಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಧನಂಜಯ ರೆಡ್ಡಿ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ.

ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಗರದ ನಿವಾಸಿ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬುವರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ‌. ಧನಂಜಯ ರೆಡ್ಡಿ ಎಂಬಾತ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್​ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ತಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಫ್​​ಐಆರ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುತ್ತೇವೆ. ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ನನಗೆ ಆನ್​​ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಹಣ ಹಾಕಲು ರೆಡಿ ಇರಿ ಎಂದು ಹಣಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆಯಿಟ್ಟಿದ್ದ ಎಂದು ದೂರುದಾರ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಸಿಇಎನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಂ 66(D)IT Act & 308(7) , 204 BNS ರಂತೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಸಿಇಎನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ನಿರೀಕ್ಷಕರಾದ ಮಂಜುನಾಥ್, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ಎಎಸ್ಐ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್, ಸಂಗಮೇಶ್, ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಒಳಗೊಂಡ ತಂಡ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಧನಂಜಯ ರೆಡ್ಡಿ(33)ಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಆತನನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನದಲ್ಲಿರಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣ ಭೇದಿಸಿದ ಸಿಇಎನ್ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಎಸ್​ಪಿ ನಿಖಿಲ್ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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MAN ARRESTED FOR DEMANDING MONEY

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