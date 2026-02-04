ETV Bharat / state

ಬೆಳಗಾವಿ: ಸಿಗರೇಟ್ ಬಿಲ್ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮನಬಂದಂತೆ ಹಲ್ಲೆ; ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವು, ನಾಲ್ವರ ಬಂಧನ

ಸಿಗರೇಟ್ ಬಿಲ್ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮನಬಂದಂತೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೃತದೇಹದ ಸಾಗಾಟ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 4, 2026 at 7:55 PM IST

ಬೆಳಗಾವಿ: ಸಿಗರೇಟ್ ಬಿಲ್ ಕೇಳಿದ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕನನ್ನು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಥಳಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಆತ ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೋಡಕ್ಯಾನಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ನಾಲ್ವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬೋಡಕ್ಯಾನಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ದುರ್ಗಪ್ಪ ನಾಯಿಕ (48) ಕೊಲೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಕಡೋಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ (22), ನಿಖಿಲ್ ಮಹೇಶ್ ಚೌಗಲೆ(22), ವಿವೇಕ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಚೌಗುಲೆ(22) ಮತ್ತು ಶ್ರೀಧರ್ ರತನ್ ಪಾಟೀಲ್ (21) ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳು.

ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳು (ETV Bharat)

ನಿನ್ನೆ(ಮಂಗಳವಾರ) ರಾತ್ರಿ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ದಡ್ಡಿ ಬಳಿಯ ಮೋಹನಗಾ ಜಾತ್ರೆ ಮುಗಿಸಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ನಾಲ್ವರು ಯುವಕರು ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುವ ಸಂಬಂಧ ಬೋಡಕ್ಯಾನಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಅಂಗಡಿ ಬಂದ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ತಡೆದು, ಸಿಗರೇಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಸಿಗರೇಟ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಅವರೆಲ್ಲಾ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಸಿಗರೇಟ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೇಳಿದ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕ ಯಲ್ಲಪ್ಪನ ಜತೆಗೆ ಆ ಯುವಕರು ಜಗಳ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ವರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದೌಡಾಯಿಸಿದ ಸ್ಥಳೀಯರು ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಿ ಕೂಡಲೇ ಬೆಳಗಾವಿ ಕೆಎಲ್ಇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯವ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಯಲ್ಲಪ್ಪನನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಆ ನಾಲ್ವರು ಯುವಕರ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸ್ಥಳೀಯರು ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ದರು. ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಮೃತಪಟ್ಟ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದ ಬಳಿಕ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದೌಡಾಯಿಸಿದ ಕಾಕತಿ ಪೊಲೀಸರು ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ನಾಲ್ವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್​ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಯಲ್ಲಪ್ಪ ದುರ್ಗಪ್ಪ ನಾಯಿಕ (ETV Bharat)

ಯಲ್ಲಪ್ಪನ ಸಹೋದರ ನಿಂಗಪ್ಪ‌ ನಾಯಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ''ದಡ್ಡಿ ಮೋಹನಗಾ ಜಾತ್ರೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ ತೆರೆದಿದ್ದ. ಜಾತ್ರೆ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಕಡೋಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಲ್ಕಾರು ಹುಡುಗರು ಸಿಗರೇಟ್​ ಹಾಗೂ ನೀರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಬಳಿ ಹಣ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವೇಳೆ ಆ ಹುಡುಗರು ಯಲ್ಲಪ್ಪನೊಂದಿಗೆ ವಿನಾ ಕಾರಣ ಜಗಳ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ತಡವಾಗಿದೆ, ಅಂಗಡಿ ಬಂದ್​ ಮಾಡಬೇಕು, ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಣ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೂ ಕೊಡದೇ ಕಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಗಡಿಯ ಚಾವಿ (ಕೀ) ಕೂಡ ಕಸಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬೆಳೆದು ಜಗಳ ನಡೆದಿದೆ. ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಯಾರೋ ಇಬ್ಬರು ಯಲ್ಲಪ್ಪನನ್ನು ಒದ್ದರೆ, ಮುಂದೆ ಒಬ್ಬರು ಈತನನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ. ಅದರಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಜಗಳ ಬಿಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ರಾತ್ರಿ 1:30ರ ವರೆಗೂ ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ್ಗಾ ಥಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಬಂದು ಕೇಳಿದೆವು. ಬಳಿಕ ಅಕ್ಕ-ಪಕ್ಕದ ಜನ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಒಂದಿಬ್ಬರು ಓಡಿ ಹೋದರು. ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಏನಾಯ್ತು? ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದೆವು. ಅಲ್ಲದೇ, ಅವರ ವಾಹನದ ನಂಬರ್ ಸಹಿತ ಅವರ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೇಳಿ ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದೆವು. ಎದೆ, ಹೊಟ್ಟೆ, ಖಾಸಗಿ ಅಂಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಒದ್ದು ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಲ್ಲಪ್ಪನ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಆತನನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದೆವು. ಆದರೆ, ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ವೈದ್ಯರು ಕೆಎಲ್​ಇಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಅವರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ, ಈ ವೇಳೆ ದಾರಿ ನಡುವೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ವೈದ್ಯರು ಕೂಡ ಸಾವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

