ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹಣ ಹೂಡುವಂತೆ ಗಲಾಟೆ: ಕೆಲಸ ನೀಡಿದ್ದ ಮಾಲೀಕನನ್ನೇ ಹೊಡೆದು ಕೊಂದ ದೂರದ ಸಂಬಂಧಿ
ದೂರದ ಸಂಬಂಧಿಯೊಬ್ಬರು ತನಗೆ ಕೆಲಸ ನೀಡಿದ್ದ ಮಾಲೀಕನನ್ನೇ ಹೊಡೆದು ಕೊಂದಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
Published : September 23, 2026 at 7:54 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕನನ್ನ ಕೆಲಸಗಾರ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಸೆ. 22ರಂದು ಸಂಜೆ ಜೆ.ಪಿ ನಗರದ 7ನೇ ಹಂತದ ಗಂಗಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನ ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೃತ್ಯ ನಡೆದಿದ್ದು, ರಾಜು ಸಿಂಗ್ ಹತ್ಯೆಯಾದ ದುರ್ದೈವಿ. ಕೃತ್ಯದ ಬಳಿಕ ಆರೋಪಿ ಹರಿ ಸಿಂಗ್ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಆತನಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳ ಅಂಗಡಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ರಾಜು ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಬಳಿ ದೂರದ ಸಂಬಂಧಿ ಹರಿ ಸಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ತನಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಂಗಡಿ ತೆರೆಯಲು ಹಣ ಹೂಡುವಂತೆ ರಾಜು ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಿ ಹರಿ ಸಿಂಗ್ ನಿರಂತರ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಿದ್ದ. ಆದರೆ, ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಲು ತಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಸಮಯ ಬೇಕು ಎಂದು ರಾಜು ಸಿಂಗ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ 7:30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ರಾಜು ಸಿಂಗ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಾಗ ಹರಿ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಗಲಾಟೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ. ಗಲಾಟೆಯ ನಡುವೆ ರಾಜು ಸಿಂಗ್ ಅವರ ತಲೆ ಹಾಗೂ ಮುಖದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೊಡೆದು ಹತ್ಯೆಗೈದಿದ್ದ ಆರೋಪಿ, ಬಳಿಕ ಮೃತರ ಮಗಳಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ರಾಜು ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆ ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಹಾಗೂ ಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತರ ಮಗಳು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಆರೋಪಿ ಹರಿ ಸಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಶೋಧ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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