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ಕುಟುಂಬದ ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ಹೋದವನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ: ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಯ್ತು ಭೀಕರ ದೃಶ್ಯ!

ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹವನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಭೀಕರವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ ಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ASSAULT ON MAN
ಕುಟುಂಬದ ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ಹೋದವನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 6, 2026 at 1:37 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ​ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹವನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಭೀಕರವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ ಘಟನೆ ಕೊತ್ತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶಬರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸೈಯದ್ ಇಲಿಯಾಸ್ ಪಾಷಾ ಎಂಬಾತ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ ಬಳಿಕ ಆರೋಪಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹರಿತವಾದ ಆಯುಧ ಹಿಡಿದು ಓಡಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.

ನಡೆದಿದ್ದೇನು? ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ನಗರಕ್ಕೆ ವಾಪಸಾಗಿದ್ದನು. ಕಳೆದ ಆಗಸ್ಟ್ 24ರಂದು ಬೈಕ್ ಕಳ್ಳತನದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಲ್ಮಾನ್, ಆತನ ಸಹೋದರ ಹಾಗೂ ಸಹೋದರಿ ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಗಲಾಟೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಸೈಯದ್ ಇಲಿಯಾಸ್ ಪಾಷಾ ಅವರು ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವಿನ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಗಲಾಟೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಸಂಧಾನದ ಬಳಿಕವೂ ಉಂಟಾದ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿ ದೂರು-ಪ್ರತಿದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.​

ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಳಗೆ ಪರಸ್ಪರ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಲು ಹಾಗೂ ಜಗಳ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಸೈಯದ್ ಇಲಿಯಾಸ್ ಪಾಷಾ ವಹಿಸಿದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎಂದು ಸಲ್ಮಾನ್ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದ. ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಇಲಿಯಾಸ್ ಪಾಷಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ತೆಗೆದಿದ್ದ ಸಲ್ಮಾನ್, 'ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಬರಲು ನೀನ್ಯಾರು, ಕೇಸ್ ಆಗಲು ನೀನೇ ಕಾರಣ' ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿ ಹರಿತವಾದ ಆಯುಧದಿಂದ ಇಲಿಯಾಸ್ ಪಾಷಾ ಅವರ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಚುಚ್ಚಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೊತ್ತನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ಯೆ ಯತ್ನ ಹಾಗೂ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಆರೋಪಿ ಸಲ್ಮಾನ್‌ಗಾಗಿ ಶೋಧ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಈಶಾನ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಡಿಸಿಪಿ ಮಿಥುನ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

MAN ATTACKED
BENGALURU
ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ
ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ
ASSAULT ON A MAN

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