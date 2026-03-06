ETV Bharat / state

ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿ, ಪೆಟ್ರೋಲ್​ ಸುರಿದು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ, ರಾಜಕಾಲುವೆಗೆ ಬಿಸಾಕಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಂಧನ

ಫೆ.25ರಂದು ರಾಜಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತ ಶವ ಪತ್ತೆಯಾದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಕೃತ್ಯ ಬಯಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

FOUND DEAD BODY IN RAJAKALUVE BENGALURU ಮಹಿಳೆ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ MURDER
ಆರೋಪಿ ಮೌನೀಶ್ ಮೈತ್ರಿ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 6, 2026 at 8:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಂಗಳೂರು: ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ಧ ಮಹಿಳೆಯ ಕುತ್ತಿಗೆ ಬಿಗಿದು ಶವದ ಮೇಲೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್​ ಸುರಿದು ರಾಜಕಾಲುವೆಗೆ ಬಿಸಾಕಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯನ್ನ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

ನಿರ್ಮಲ (35) ಹತ್ಯೆಗೊಳಗಾದ ಮಹಿಳೆ. ಈಕೆಯನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದಡಿ ಮೌನೀಶ್ ಮೈತ್ರಿ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಮೂಲದ ನಿರ್ಮಲಾ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ಗಂಡನಿಂದ ಕಳೆದೊಂದು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದಳು. 12 ವರ್ಷದ ಮಗಳನ್ನು ತಂದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಹೋಟೆಲ್​ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು.

ಆರೋಪಿ ಮೌನೀಶ್, ರಾಯಚೂರು ಮೂಲದವನಾಗಿದ್ದು, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಏರ್​ಪೋರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಹೆರಿಗೆಗಾಗಿ ತವರು ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ. ಕೆಲ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೆರಿಗೆಯಾಗಿ ಗಂಡು ಮಗುವಾಗಿತ್ತು. ಬಾಣಂತನಕ್ಕಾಗಿ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಆಕೆಯ ಊರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಪರಿಚಯವಾಗಿದ್ದ ನಿರ್ಮಲಾ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸ್ನೇಹ ದಿನೇ ದಿನೇ ಗಾಢವಾಗಿತ್ತು. ಪತ್ನಿ ಇಲ್ಲದ ಮನೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಆರೋಪಿ ಕರೆತಂದಿದ್ದ. ಬಾಣಂತನ ಮುಗಿಸಿ ಪತ್ನಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ತಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಹಾಳಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿ ಭಾವಿಸಿದ್ದ. ಇದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಹಿಳೆಗೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದ. ಪತ್ನಿ ತೊರೆದು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಾಳುವಂತೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಹೇಳಿದ್ದಳು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಮೌನೀಶ್ ಒಪ್ಪಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಎರಡು ದಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶವ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿ: ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ನಡುವೆ ಆಗಾಗ ಗಲಾಟೆಯಾಗುತಿತ್ತು. ಕಳೆದ ಫೆ.21ರಂದು ದೇವನಹಳ್ಳಿಯ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಜಗಳವಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಮಹಿಳೆಯ ಕುತ್ತಿಗೆ ಬಿಗಿದು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದ. ಕೃತ್ಯ ನಡೆದ ಬಳಿಕ ಎರಡು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಶವವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಬೆಡ್ ಶೀಟ್ ಹಾಗೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಟಾರ್ಪೆಲ್​ನಿಂದ ಸುತ್ತಿ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದ ಮೂಲಕ ತೆರಳಿ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಬಳಿಯ ರಾಜಕಾಲುವೆಗೆ ಶವ ಬಿಸಾಕಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸುರಿದ್ದು ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಿ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹತ್ಯೆಗೊಳಗಾದ ಮಹಿಳೆಯು ಎರಡನೇ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಳು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಗಂಡನನ್ನು ತೊರೆದು ಒಬ್ಬಳೇ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಳು. ಫೆ.25ರಂದು ರಾಜಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತ ಶವ ಪತ್ತೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿ ಆಧರಿಸಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸರು ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ 48 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಗಲಾಟೆ, ಹತ್ಯೆ: ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ವೇಳೆ ಕೃತ್ಯ ಬಯಲು

TAGGED:

FOUND DEAD BODY IN RAJAKALUVE
BENGALURU
ಮಹಿಳೆ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ
MURDER
MURDERING WOMAN

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.