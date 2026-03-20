ಅರ್ಚಕರ ಕುಟುಂಬವೇ ಈತನ ಟಾರ್ಗೆಟ್: ಪೂಜೆ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ದೋಚುತ್ತಿದ್ದವ ಸೆರೆ

ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕರನ್ನೇ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ವಂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಳ್ಳನನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಟ್
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 20, 2026 at 7:10 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕರನ್ನೇ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ವಂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಳ್ಳನನ್ನು ರಾಜಾಜಿನಗರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭದ್ರಾವತಿಯ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಟ್ ​ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ. ಈತನಿಂದ ಅಂದಾಜು 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ 116 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ಹಾಗೂ 409 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಂಚನೆ ಹೇಗೆ?: ​ಮೊದಲಿಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಬಡಾವಣೆಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಿ, ತಾನು ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಿ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ದೇಣಿಗೆ, ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅರ್ಚಕರ ನಂಬಿಕೆ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ನಂತರ ಆಗಾಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾ ಅರ್ಚಕರಿಗೆ ಆಪ್ತನಾಗುತ್ತಿದ್ದ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ "ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಕಚೇರಿಯ ಪೂಜೆಯಿದೆ, ಮನೆಯ ಮುತ್ತೈದೆಯರನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಿ" ಎಂದು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದ.​ ಹಾಗೆ ಬರುವವರನ್ನು ತಾನೇ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯೆ "ನಾವು ಹೋಗುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಡವೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬೇಡ, ಈಗ ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಿಡಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವಿರಂತೆ" ಎಂದು ನಂಬಿಸಿ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ. ಬಳಿಕ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ ಮತ್ತಿತರ ಜನನಿಬಿಡ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಅಲೆದಾಡಿಸಿ, ಕಣ್ತಪ್ಪಿಸಿ ಒಡವೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ. ಇದೇ ರೀತಿ ರಾಜಾಜಿನಗರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಠವೊಂದರ ಅರ್ಚಕರಿಗೆ ವಂಚಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಡಿಸಿಪಿ ಬಿ.ಎಸ್.ನೇಮಗೌಡ

​ಅರ್ಚಕರ ಕುಟುಂಬ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಈತ ಹೆಬ್ಬಾಳ, ಸಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ರಾಮಮೂರ್ತಿನಗರ, ರಾಜಾಜಿನಗರ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಕೆ. ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ವಂಚಿಸಿರುವುದು ಬಯಲಾಗಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಭಾಗದ ಡಿಸಿಪಿ ಬಿ.ಎಸ್.ನೇಮಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, "ಮಾ.25ರಂದು ಉತ್ತರ ವಿಭಾಗದ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಟ್ ಎಂಬಾತ ತಮ್ಮ ಮನೆ, ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುತ್ತೈದೆಯರು ಬೇಕು ಅಂತ ಫಿರ್ಯಾದುದಾರರಾದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಎಂಬವರಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಡವೆ ಧರಿಸಿ ಬರಬಾರದು, ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಚ್ಚಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಭರಣವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಸಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಕೊಡದೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ".

"ಆ ದೂರಿನನ್ವಯ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಾಗ ಆರೋಪಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಭಟ್, ಪದೇ ಪದೇ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಚಕರನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂಬಿಕೆ ಬರುವ ಪೂಜೆಗೆಂದು ಕರೆದು ಗಮನ ಬೇರೆಡೆ ಸೆಳೆದು ಅವರ ಬಳಿ ಇರುವ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ. ಆರೋಪಿ ಬಂಧನದಿಂದ ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಹಬ್ಬಾಳ, ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ, ಸಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್​​ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಒಟ್ಟು ಐದು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಆರೋಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಉಪ್ಪಾರಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮತ್ತು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೇರಿ ಮೂರು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

