ಮತ್ತೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಗಂಗಾವತಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ: ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ಮ್ಯಾಮೋಗ್ರಫಿ, ಮಿಡ್ವೈಫರಿ ಯೂನಿಟ್ ಆರಂಭ
ಗಂಗಾವತಿಯ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಾದ ಮ್ಯಾಮೊಗ್ರಫಿ ಮತ್ತು ಮಿಡ್ವೈಫರಿ ಲೆಡ್ ಕೇರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿ ಆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
Published : November 3, 2026 at 11:01 AM IST
ಗಂಗಾವತಿ(ಕೊಪ್ಪಳ): ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಾಚಿಕೊಂಡು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ಗಂಗಾವತಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ.
ಗಂಗಾವತಿಯ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವ ಇಲ್ಲಿನ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆರೋಗ್ಯದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎರಡು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಾದ ಮ್ಯಾಮೊಗ್ರಫಿ ಮತ್ತು ಮಿಡ್ವೈಫರಿ ಲೆಡ್ ಕೇರ್ ಯೂನಿಟ್ (ಎಂಎಲ್ಸಿಯು) ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಶಾಸಕ ಗಾಲಿ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.
ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೆರಿಗೆ ಆರೈಕೆ, ತಾಯಿ ಮತ್ತು ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾಳಜಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಒದಗಿಸುವ ಮಿಡ್ವೈಫರಿ ಲೆಡ್ ಕೇರ್ ಯೂನಿಟ್ (ಎಂಎಲ್ಸಿಯು) ವಿಶೇಷ ಘಟಕವನ್ನೂ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನರ ಸೇವೆಗೆ ಅರ್ಪಿಸಲಾಯಿತು. ಮಿಡ್ವೈಫರಿ ಲೆಡ್ ಕೇರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಾಣಿವಿಲಾಸ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನಂತರ ರಾಜ್ಯದ ಎರಡನೇ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಹಂತದ ಮೊದಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಗೆ ಗಂಗಾವತಿಯ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಮ್ಯಾಮೊಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ಸೌಲಭ್ಯ: ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಸ್ತನಗಳಲ್ಲಿನ ಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಪಾಸಣಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಮ್ಯಾಮೊಗ್ರಫಿ ಯೂನಿಟ್ ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ಮ್ಯಾಮೊಗ್ರಫಿ ಯೂನಿಟ್ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಗಂಗಾವತಿಯಾಗಿದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಗಂಗಾವತಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೋರೇಟ್ ಮತ್ತು ಸುಸಜ್ಜಿತ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್, ಇಸಿಜಿ, ಇಇಜಿ, ಟಿಎಂಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹತ್ತು ಹಲವು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿವೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೆದುಳು, ಶ್ವಾಸಕೋಶ, ಹೊಟ್ಟೆ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಹದ ಆಂತರಿಕ ಅಂಗಾಗಂಗಳ ತಪಾಸಣೆ, ಹೃದಯದ ಬಡಿತ, ವಿದ್ಯುತ್ ಚಟುವಟಿಕೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯ, ಮೆದುಳಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಟುವಟಿಕೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ, ಅಪಸ್ಮಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ನರಮಂಡಲದ ಸಮಸ್ಯೆ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಸಾಧನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿವೆ.
ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ: ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಶಾಸಕ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಈ ಎಲ್ಲಾ ಆಧುನಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಗಂಗಾವತಿಯ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಈ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಡ-ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನ ದೂರದ ನಗರಗಳಿಗೆ ಅಲೆದಾಡುವ ಅಗತ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ" ಎಂದರು.
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಡಾ. ರಜನಿ ಎಂ., ಮಾತೃ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕಿ ಡಾ. ಇಂದಿರಾ ಕಬಾಡಿ, ವಿಭಾಗೀಯ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ಶಂಕರಪ್ಪ ಮೈಲಾರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಈಶ್ವರ ಸವಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಇದ್ದರು.
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