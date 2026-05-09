ಶರಾವತಿ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಚಿಂತನೆ: ಮಲೆನಾಡಿಗರಿಂದ ಭಾರಿ ವಿರೋಧ
ಶರಾವತಿ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಲೆನಾಡಿಗರು ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್. ಈ. ಅವರ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : May 9, 2026 at 3:23 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ : ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟದ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಅದರಲ್ಲೂ ಶರಾವತಿ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಂದ್ರದ ಎನ್ಟಿಪಿಸಿಎಲ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ರಾಜ್ಯದ ಐದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೊತೆಗೆ ರಾಯಚೂರು, ವಿಜಯನಗರ, ಕೊಪ್ಪಳ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಡಿಸಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಭೂ ಪ್ರದೇಶ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಡಿಸಿ ಅವರು ಸಾಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಆವಿನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿಯ ಹುಲಿದೇವರಬನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಬೇಸೂರು ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2150 ಎಕರೆ ಭೂ ಪ್ರದೇಶ ಇದೆ ಎಂಬ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಜಾಗ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಯಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿವೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಿರೇಭಾಸ್ಕರ , ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ, ಸಾವೆಹಕ್ಲು, ಚಕ್ರ, ವರಾಹಿ, ಮಾಣಿ ಹೀಗೆ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಮಲೆನಾಡಿಗರನ್ನು ನಿರಾಶ್ರಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿವೆ. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಯೋಜನೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಯೇ ಆಘಾತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಇಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಮಲೆನಾಡಿಗರು ಇನ್ನೂ ನಿರಾಶ್ರಿತರಾಗುತ್ತಾ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇರುವ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಜನರಿಗೆ ವಸತಿ, ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ನೀಡಬೇಕು, ಕಳೆದ 6 ದಶಕಗಳಿಂದ ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ನಿರಾಶ್ರಿತರಾದವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ವಿಫಲವಾಗಿವೆ. ಇದೀಗ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಬದುಕನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಮಲೆನಾಡಿಗರ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಬರೆ ಎಳೆದಂತೆ ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ ಬರುವ ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಬೇಸೂರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೋರಾಟ: ಬೇಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ 2150 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ 178 ಮನೆಗಳಿವೆ. 380 ಎಕರೆ ಅಡಿಕೆ ತೋಟವಿದೆ. 495 ಎಕರೆ ಗೋಮಾಳದ ಜಮೀನು ಇದೆ. ಉಳಿದ ಭೂಮಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಬೇಸೂರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಗಳು, ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು, ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರು ಸೇರಿ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
ರೈತ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ತೀ. ನಾ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ವಿದ್ಯುತ್ಗಾಗಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ಗಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಭೂಮಿ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಮರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬೇಡ. ಸರ್ಕಾರ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳಿವೆ. ಈಗ ವಿದ್ಯುತ್ನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ನೀಡಿ, ಮತ್ತೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೂರತೆ ಎಂದು ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶರಾವತಿ ಪಂಪ್ಡ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲಾ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಲೇಬೇಕಿದೆ. ಆರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶೇ. 40 ರಷ್ಟು ನದಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿ ಹರಿಯುತ್ತಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕಿದೆ. ಸಾಗರ ತಾಲೂಕು ಆವಿನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿಯ ಹುಲಿದೇವರ ಬನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೇಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಕ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿನ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಪತ್ರ ಮುಖೇನ ತಿಳಿಸಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶ ಇದು ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿಲ್ಲ: ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ರಶ್ಮಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಡೆ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರು ವಾಸವಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು, ಜನ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದರಂತೆ. ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒತ್ತಡ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಡ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಆರ್ಟಿಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಶರಾವತಿ ಮುಳುಗಡೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಇರುವ ಜಾಗವನ್ನೇ ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದು ಖಂಡನೀಯ. ಇಲ್ಲಿ ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ನಾವು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರ ದಂಗೆ ಏಳಲು ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಶರಾವತಿ ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ನೀಡಿ ಮುಳುಗಡೆಯಾದವರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಇವರು 60 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಸಹ ಬಗೆಹರಿಸಿಲ್ಲ. ಗಾಜನೂರಿನ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣದ ನಂತರ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಭೂಮಿ ನೀಡಿದವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.
ಬೇಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಇಂಧೂದರ ಗೌಡ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಾವೆಲ್ಲಾ ಹಿಂದೆ ಶರಾವತಿ ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿ ಬಂದವರು. ನಮಗೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಪರಿಹಾರ, ಭೂಮಿಯನ್ನೇ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆ ಬಂದಿರುವುದು ಖಂಡನೀಯವಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಗರ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರು 2150 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶ ಇದೆ ಎಂದು ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಎರಡು ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ನಂತರ ಎರಡು ಘಟಕ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಒಟ್ಟು 3.500 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಜನೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದೆಯೂ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಬೇಸೂರು ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ; ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಯಾದ ಶೇಖರ್ ಗೌಳೇರ್ ಯೋಜನೆಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಬೇಸೂರು ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ ಯೋಜನೆಯು ಮಲೆನಾಡಿನ ಕೊಲೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಲೆನಾಡಿನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಶರಾವತಿ ನದಿ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಯೋಜನೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲವೇ?' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
'ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡು, ನದಿ ದಂಡೆ, ಶುದ್ದವಾದ ನೀರು ಬೇಕೆ?. ಅದರಲ್ಲೂ ಪಶ್ಚಿಮದ ಘಟ್ಟವೇ ಬೇಕೇ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಅವರು, ಶರಾವತಿ ನದಿ ತೀರ ಯೋಜನೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯವಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಗಂದೂರು ಸೇತುವೆ ಮಾಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೊನ್ನಾವರ ಬಂದರು, ಮಂಗಳೂರು ಬಂದರು ಇದೆ. ಈಗ ತಾಳಗುಪ್ಪದಿಂದ ಮುಂದೆ ರೈಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಗುಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ ಕೊರೆಯಲು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗೂ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟವನ್ನೇ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿಸಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಇರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಲೈನ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬಹುದು' ಎಂದರು.
30-40 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂ. ಖರ್ಚು: '20 ಸಾವಿರ ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲು 30-40 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗಿನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಸಹ ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರೇಡಿಯಂ, ಪೋಲೋನಿಯಂ, ಥೋರಿಯಂ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿಯಾದ ಖನಿಜಗಳಿವು. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ಕೈ ಬಿಡಬೇಕು. ಈಗ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಸೋಲಾರ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗೆ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧವೂ ಇದೆ; ಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ: ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಎಸ್. ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರು, 'ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ ಯೋಜನೆಗೆ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧವಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇಂತಹ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕೇಳಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆ ತರುವ ಬದಲು, ಶರಾವತಿ ಮುಳುಗಡೆ ಅವರಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ನೀಡುವತ್ತ ಯೋಚಿಸಬೇಕಿದೆ. ಇಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಜನ ಮತ್ತೆ ನಿರಾಶ್ರಿತರಾಗುವುದು ಬೇಡ. ಈ ಕುರಿತು ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಸಹ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದರು.
ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ನಾನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ - ಬೇಳೂರು: ಯೋಜನೆ ಕುರಿತು ಸಾಗರ ಶಾಸಕ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಬೇಳೂರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಈ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ನಾನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಿರೇಭಾಸ್ಕರ ಅಣೆಕಟ್ಟು, ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಮುಳುಗಡೆಯಾದವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ನಾನು ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನ ಹೋದ್ರು ಸಹ ಯೋಜನೆಯ ವಿರುದ್ದ ನಾನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಶರಾವತಿ ಪಂಪ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಯೋಜನೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲು ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ: ಈಶ್ವರಪ್ಪ