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'ಯೂಸ್‌ಲೆಸ್ ಫೆಲೋಸ್, ಬಾಕಿಯವರು ಕಸ ಗುಡಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದಾರಾ?': 'ಡಿಕೆ, ಡಿಕೆ' ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಖರ್ಗೆ ಗರಂ- ವಿಡಿಯೋ

ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ‌ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ವಿರುದ್ಧ ಗರಂ ಆದ ಪ್ರಸಂಗ ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಪದಗ್ರಹಣ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.

AICC President Mallikarjun Kharge
ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ‌ ಖರ್ಗೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 21, 2026 at 6:50 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜನ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಭಾಷಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಜೋರಾಗಿ "ಡಿಕೆ, ಡಿಕೆ" ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಗರಂ ಆದ ಅವರು, "ಇಷ್ಟು ಜನ ಮಾತ್ರ ಕೂಗಿದರೆ ಇಡೀ ದೇಶ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾ?. ಯೂಸ್ ಲೆಸ್ ಫೆಲೋಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಒಂದೂಗೂಡಿಸುವ ವೇದಿಕೆ ಇದು. ಬಾಕಿಯವರು ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ? ಕಸ ಗುಡಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದಾರಾ?" ಎಂದು ಗರಂ ಆದರು.

ಕೆಪಿಸಿಸಿ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಪದಗ್ರಹಣ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೂಜೆ ನಡೆಯಲ್ಲ. ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​​ನಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬಂದಿದೆ. ಶಾಂತವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೇಳಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ಬೆಳೆಸೋಣ': ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಪದಗ್ರಹಣ

TAGGED:

CONGRESS ACTIVISTS
CM D K SHIVAKUMAR
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ‌ ಖರ್ಗೆ
BENGALURU
MALLIKARJUN KHARGE

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