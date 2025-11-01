ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆ ಮಸೂದೆ ಮಂಡನೆ: ಗಡಿನಾಡ ಕನ್ನಡಿಗರ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು!
ಇದೀಗ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷಾ ಮಸೂದೆ ಮಂಡನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಗಡಿನಾಡ ಕನ್ನಡಿಗರ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ತರಲಿದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
Published : November 1, 2025 at 2:01 PM IST
ವರದಿ: ವಿನೋದ್ ಪುದು
ಮಂಗಳೂರು: ಕೇರಳದ ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿದ್ದಾರೆ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಭಾಷಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಾಗಿರುವ ಗಡಿನಾಡ ಕನ್ನಡಿಗರ ಹಿತವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸದಾ ಕುತ್ತು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರ ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷಾ ಮಸೂದೆ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಗಡಿನಾಡ ಕನ್ನಡಿಗರ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ತರುವ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಡಿನಾಡ ಕನ್ನಡಿಗರ ಬವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಕೇರಳದ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧೆಡೆ ಕನ್ನಡಿಗರು ಹಂಚಿಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕು ಎಂಬ ಹೋರಾಟ ಹಲವು ದಶಕದ್ದು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಹೋರಾಟ ಕ್ಷೀಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆದರೂ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕನ್ನಡಿಗರು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷಾ ಮಸೂದೆ ಮಂಡನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಗಡಿನಾಡ ಕನ್ನಡಿಗರ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ತರಲಿದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಏನಿದು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷಾ ಮಸೂದೆ ಮಂಡನೆ?: ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆ ಕಲಿತಿರಬೇಕೆಂಬ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿರುವ ಮಸೂದೆ ಇದು. ಇದು 2016 ರಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾದ ಭಾಷಾ ಮಸೂದೆಯ ತಿದ್ದುಪಡಿ ರೂಪ. 2016ರ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಭಾಷಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಹಿತಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಇದನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ, ಭಾಷಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಹಿತವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂಬ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಲಯಾಳಂ ಕಲಿಯಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿರುವಂತಹದು.
ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಗಡಿನಾಡ ಕನ್ನಡಿಗರಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಕನ್ನಡ ಮುಂದೆ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲಿತರೆ ಮಾತ್ರ ಕನ್ನಡ ಉಳಿಯಬಹುದು ಎಂಬ ಆಶಾವಾದ ಅವರದು. ಆದರೆ, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಮಲಯಾಳೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಾಯವಾಗಿ ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆ ಕಲಿಕೆ; 2016ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಂ ಕಲಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ವಿರುದ್ದ ಗಡಿನಾಡ ಕನ್ನಡಿಗರ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಮನವಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದರು. ಭಾಷಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆದು ಹಿಂದೆ ಕಲಿಸಿದ್ದರು. 2016ಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆಯೇ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗೆ ಮಲಯಾಳಂ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಿತು. ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಮಲಯಾಳಂ ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದು ಮಲಯಾಳಂ ಕಲಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 4ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಮಲಯಾಳಂ ಕಲಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಉಪಾಯವಾಗಿ ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇದೀಗ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಂದ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆದ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಭಾಷಿಕರ ಹಿತವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಮಲಯಾಳಂ ಕಲಿಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಕರಡು ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೇರಳ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಮಸೂದೆ ವಿಷಯ ಸಮಿತಿ ಮುಂದಿದ್ದು, ಇವರು ವರದಿ ನೀಡಿದ ನಂತರ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲಿದೆ.
ಭಾಷಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಹಿತರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲವಾಗಬಹುದು; ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಗಡಿನಾಡ ಕನ್ನಡಿಗರ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖಂಡ ಗಣೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಪಾನೂರು ಅವರು, "ಈ ಮಸೂದೆ ಮಂಡನೆ ಆದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಭಾಷಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಹಿತರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲವಾಗಬಹುದು. ಭಾಷಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಇದ್ದ ಸೌಲಭ್ಯವು ಇಲ್ಲವಾಗಬಹುದು. ಈವರೆಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಲಿತದ್ದು, ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಬಹುದು. ಈಗಾಗಲೇ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ಶಾಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರಬಹುದು" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿವೆ 194 ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗಳು: ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ 194 ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗಳು ಇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದೀಗ 1 ರಿಂದ 4ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಮಲಯಾಳಂ ಕಲಿಸಲು ಮಲಯಾಳಂ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ, ಗಣಿತ, ಸಮಾಜ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಹಲವೆಡೆ ಮಲಯಾಳಂ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷಾ ಮಸೂದೆ ಮಂಡನೆಯಾದರೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗಳು ಮಲಯಾಳೀಕರಣವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ.
ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾಶ ಆಗಬಹುದೆಂದು ಕಳವಳ: ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೇರಳ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಸಂಘ, ಕಾಸರಗೋಡು ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಕೇಶ್ ಎ ಅವರು, "ಈ ಮಸೂದೆ ಬಳಿಕ ಮಲಯಾಳಂ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಿದರೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವೇ ಇಲ್ಲವಾಗಬಹುದು. ಕನ್ನಡದ ಉಳಿವಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾಶ ಆಗಬಹುದು" ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಭಾಷಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಾಗಿರುವ ಕನ್ನಡಿಗರ ಹಿತವನ್ನು ಸರಕಾರ ರಕ್ಷಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಮಸೂದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪರಾಮರ್ಶೆ ನಡೆಸುವ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರು ಧ್ವನಿಗೂಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Kannada Rajyotsava: ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮ, ವಿಶೇಷ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ; ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಶುಭಾಶಯ