ಮಳವಳ್ಳಿ ಯುವತಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ತು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್!: ಪ್ರೇಯಸಿ ಕೊಂದು ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಆರೋಪಿ
ಮಳವಳ್ಳಿ ಯುವತಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಪ್ರೇಯಸಿ ಕೊಂದ ಆರೋಪಿಯು ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
Published : July 8, 2026 at 3:03 PM IST
ಮಂಡ್ಯ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಕವಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜವನಹಳ್ಳಿ ಗುಡ್ಡದ ಬಳಿ ಜೂ. 24 ರಂದು ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ನಳಿನಿ ಎಂಬ ಒಂಟಿ ಮಹಿಳೆಯ ಶವ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಭೇದಿಸುವಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕೊಲೆಯ ಹಿಂದಿನ ನಿಗೂಢ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಳಿನಿಯನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದು ತಮಿಳುನಾಡು ಮೂಲದ ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿಯ ರಾಜಶೇಖರ್ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ತನಿಖೆ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜೂ.28ರ ಸಂಜೆ ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ತನ್ನ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿಯ ಡೆಂಕಣಿಕೋಟೆ ಕೆರೆಗೆ ಹಾರಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಮಳವಳ್ಳಿಯ ಜವನಹಳ್ಳಿಗುಡ್ಡದ ಬಳಿ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯ ಶವ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಥಳೀಯರು ಬೆಳಕವಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪೊಲೀಸರು, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂಟಿ ಮಹಿಳೆ ಶವದ ಹಿಂದಿನ ನಿಗೂಢತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ವಿ ಜೆ ಶೋಭಾರಾಣಿ, ಮಳವಳ್ಳಿ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಯಶವಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಿಪಿಐ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ತಂಡ ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣವೇ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾದ ಪೊಲೀಸರು ಜವನಹಳ್ಳಿ ಗುಡ್ಡದ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಉಂಗುರ, ಕೀ, ವಾಚ್, ಏರ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದರು. ಮಹಿಳೆಯ ಗುರುತು ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಜಾಡು ಹಿಡಿದಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪಾರ್ಲರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ನಳಿನಿ ಮೃತ ಮಹಿಳೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿತ್ತು.
ಮಹಿಳೆಯ ಶವ ದೊರೆತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲೇ ಬೆಳಕವಾಡಿ ಟೋಲ್ನಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದ ಇಟಿಯೋಸ್ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯ ಮೂಡಿತ್ತು. ಸಿಸಿಟಿವಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಕಾರಿನ ಮುಂಭಾಗದ ಸೀಟಿನಲ್ಲೇ ಮಹಿಳೆ ಮಲಗಿದ್ದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು. ಇದು ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಕಾರಿನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ತಮಿಳುನಾಡು ಮೂಲದ ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿಯ ರಾಜಶೇಖರ್ ಅವರದ್ದೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದೆವು. ಈ ವೇಳೆ ರಾಜಶೇಖರನು ನನ್ನ ಕಾರನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದ. ಆದರೆ, ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆ ಬಳಿಕ ರಾಜಶೇಖರನಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮೃತ ನಳಿನಿಗೆ ಏನೋ ಸಂಬಂಧ ಇರುವುದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾರ್ಲರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನಳಿನಿ: ಈಗಾಗಲೇ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಮೊದಲ ಗಂಡನಿಂದ ದೂರವಿದ್ದ ನಳಿನಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪಾರ್ಲರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಈ ವೇಳೆ, ರಾಜಶೇಖರನ ಪರಿಚಯವಾಗಿ ಪರಿಚಯ ಸಲುಗೆಗೆ ತಿರುಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಮದುವೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಳಿನಿ ಹಾಗೂ ರಾಜಶೇಖರನ ನಡುವೆ ಮನಸ್ತಾಪ ಉಂಟಾಗಿತ್ತಂತೆ. ಆದರೆ, ರಾಜಶೇಖರನಿಗೆ ಮದುವೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಆತನೇ ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ನಳಿನಿಯನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ್ದಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರ ಬಳಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಎನ್ನುವುದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಆದರೆ, ತನಿಖೆ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜೂ.28ರ ಸಂಜೆ ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೊಲೆಯ ಸತ್ಯ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಎಂದು ಹೆದರಿ ತನ್ನ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಡೆಂಕಣಿಕೋಟೆ ಕೆರೆಗೆ ಹಾರಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಸ್ಪಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಜೂ. 24 ರಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯ ಶವ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಉಂಗುರ, ಕೀ, ವಾಚ್, ಏರ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದವು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳಕವಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಪೊಲೀಸರ ತಂಡ ರಚಿಸಿ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಗೆ ಮುಂದಾಗಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಶವ ಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣ ಪತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಕೊಲೆಯಾಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ದೇಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಒಂದು ಸವಾಲು ಆಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕಾಣೆಯಾದವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ 'ಕೀ' ಕಂಡು ಪಿಜಿ ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬಂದು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರಾ ಎಂಬ ಆ ಆಯಾಮದಲ್ಲೂ ತನಿಖೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದೆವು. ಈ ವೇಳೆ, ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಓಡಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದರ ಪತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದಾಗ ಇಟಿಯೋಸ್ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯ ಮೂಡಿತ್ತು. ಸಿಸಿಟಿವಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಈ ಕಾರು ತಮಿಳುನಾಡು ಮೂಲದ ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿಯ ರಾಜಶೇಖರ್ ಅವರದ್ದೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದೆವು. ಈ ವೇಳೆ. ರಾಜಶೇಖರ್ ಕಾರನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದ. ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೊಲೆಯ ಸತ್ಯ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಎಂದು ಹೆದರಿ ತನ್ನ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆರೆಗೆ ಹಾರಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಎಂದು ಮಂಡ್ಯ ಎಸ್ಪಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ರಾಜಶೇಖರ್ ಮತ್ತು ನಳಿನಿ ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನುವುದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪಾರ್ಲರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಪರಿಚಯವಾಗಿ, ಪರಿಚಯ ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಿರುಗಿತ್ತು. ಜೂ. 22 ರಂದು ನಳಿನಿಗೆ ಪೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ರಾಜಶೇಖರ್, ರಾತ್ರಿ 9ಕ್ಕೆ ಅತ್ತಿಬೆಲೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ನಳಿನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ನಳಿನಿ ಹೇಳಿದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಆಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ನಳಿನಿ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆಗೆ ಪೋನ್ ಮಾಡಿ ರೂಮಿನಲ್ಲಿರುವ ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಹಾಲು ಹಾಕುವಂತೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದೇ ಆಕೆಯ ಕೊನೆಯ ಕರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ದಿನ ತಡ ರಾತ್ರಿ 2:30ರ ಸುಮಾರು ನಳಿನಿಯನ್ನು ರಾಜಶೇಖರ್ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದ. 4:30ರ ಸುಮಾರು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದ ರಾಜಶೇಖರ್, ನನ್ನ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಯಾರೋ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಥೆ ಕಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದ್ದ. ನಳಿನಿ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಕೆಯ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಬೇರೊಂದು ಕಥೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದ. ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ರಾಜಶೇಖರನು ನಳಿನಿಯನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದ. ಈ ವೇಳೆ ಇದರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಂಡ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ರಾಜಶೇಖರನಿಗೆ ಪೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪೊಲೀಸರು ತನ್ನ ಬೆನ್ನ ಬಿದ್ದಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿ ತನ್ನ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ವಿ ಜೆ ಶೋಭಾರಾಣಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
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