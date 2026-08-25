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ಪೊಲೀಸರು ನಡೆಸುವ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ಆಸನ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿ: ಡಿಜಿ & ಐಜಿಪಿಗೆ ಪತ್ರ

ಪೊಲೀಸರು ನಡೆಸುವ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ಆಸನ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಡಿಜಿ & ಐಜಿಪಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ದೂರುಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸದಸ್ಯ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ದಾನಪ್ಪ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

BENGALURU POLICE MEETING SEAT MANDATORY FOR PUBIC ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಭೆ
ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ಎಂ.ಎನ್.ಸಲೀಂ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 25, 2026 at 1:36 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಡೆಸುವ ಶಾಂತಿ ಸಭೆ, ಜನರ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಆಲಿಸಲು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಜಾಗೃತಿ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕುರ್ಚಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಅಸಮಾನತೆ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ತಡೆದು ಅವರಿಗೂ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಆಸನಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ದೂರುಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸದಸ್ಯ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ದಾನಪ್ಪ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಹಾಗೂ ವಲಯ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರೀಕ್ಷಕರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸುವ ಶಾಂತಿ ಸಭೆ, ಜನರ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಸಭೆ, ಮಾಸಿಕ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಜಾಗೃತಿ ಸಭೆಗಳನ್ನ ನಡೆಸುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಭಾಂದವ್ಯ ಬೆಳೆಸುವ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡುವ ಜನಸ್ನೇಹಿ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಶಾಂತಿ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಇತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಕುರ್ಚಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಸಭೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.

ಈ ರೀತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ಘನತೆ, ಗೌರವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವುದಲ್ಲದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಡುವೆ ಅಸಮಾನತೆಯ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಜನಸ್ನೇಹಿ ಪೊಲೀಸ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ವಿರುದ್ದವಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ರಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಸೇವಕರು ಎಂಬುವ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೂಲ ಆಶಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರೊಂದಿಗೆ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಶಾಂತಿ ಸಭೆ, ಕುಂದುಕೊರತೆ ಸಭೆ, ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಗಳು ಎಂಬುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅಹವಾಲುಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿರಬೇಕೆ ಹೊರತು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ನಡುವೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಥವಾ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಆಧಾರಿತ ಅಂತರವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ವೇದಿಕೆಯಾಗಬಾರದು. ಈ ತಾರತಮ್ಯ, ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಚೇರಿಗಳಿಂದ, ಎಲ್ಲಾ ದರ್ಜೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಶಾಂತಿ ಸಭೆ, ಕುಂದುಕೊರತೆ ಸಭೆ, ಪೊಲೀಸ್-ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂವಾದದಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಭೆ, ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತೆಯೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ಸಹ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕೂರಿಸಲು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವಂತೆ ಸೂಕ್ತ ಆದೇಶ/ಜ್ಞಾಪನ ಹೊರಡಿಸುವಂತೆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

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TAGGED:

BENGALURU
POLICE MEETING
SEAT MANDATORY FOR PUBIC
ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಭೆ
LETTER TO DGIGP

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