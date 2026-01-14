ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಭರಾಟೆ
ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆ.ಆರ್.ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಹಬ್ಬದ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರು.
Published : January 14, 2026 at 9:25 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ಖರೀದಿ ಭರಾಟೆ ಜೋರಾಗಿತ್ತು. ಕೆ.ಆರ್.ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಅವೆನ್ಯೂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾಡು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿಯ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯವರೆಗೂ, ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಹಬ್ಬಕ್ಕಾಗಿ ಜನರು ಹೂವುಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು, ಕಬ್ಬು, ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದರು. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಖರೀದಿದಾರರ ಉತ್ಸಾಹ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಸೂರ್ಯ ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಎಳ್ಳು-ಬೆಲ್ಲ ಹಂಚುವ ಮೂಲಕ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಜನದಟ್ಟಣೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಕೆಲವು ಗ್ರಾಹಕರು ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಯಿಂದಲೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದ ಖರೀದಿಯಿಂದಾಗಿ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು.
ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಹೂವು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಪಾರ್ವತಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಖರೀದಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಜನರು ಇನ್ನೂ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಾಡು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿಯ ವಾತಾವರಣವು ಶಾಂತವಾಗಿದೆ. ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇದು ನಮಗೆ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಭಕ್ತರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಹೂವು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಗಟು ದರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ವೆಚ್ಚಗಳ ನಂತರ, ಲಾಭವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಈ ಹಬ್ಬದ ಋತುವು ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ" ಎಂದರು.
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ಖರೀದಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ: ಈ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕನಕಾಂಬರ ಕೆ.ಜಿಗೆ 700 ರಿಂದ 800 ರೂ., ಗುಲಾಬಿಗಳು ಸುಮಾರು 80 ರೂ. ಮತ್ತು ಸೇವಂತಿಗೆ 70 ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಬ್ಬಿನ ಜೊಲ್ಲೆ ಬೆಲೆ 150 ರಿಂದ 250 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಇದೆ. ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಪೈಕಿ, ಸೇಬು ಕೆ.ಜಿಗೆ 160 ರೂ., ದಾಳಿಂಬೆ 140 ರೂ., ಬೆಲ್ಲ 80 ರೂ. ಮತ್ತು ನೆಲಗಡಲೆ 100 ರೂ ಇದೆ.
ಕೆ.ಆರ್.ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಹಣ್ಣು ಮಾರಾಟಗಾರ ಶಂಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆಗೆ ತಾಜಾ ಹಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಮಾರಾಟ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ" ಎಂದರು.
ಭಕ್ತರಾದ ಹೇಮಾವತಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಹಬ್ಬಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಆರಾಮವಾಗಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೆ.ಆರ್.ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಜನದಟ್ಟಣೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸುತ್ತಾಡಲು ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವಿಲ್ಲದೆ ಖರೀದಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
