ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸಂಭ್ರಮ: ಹಾವೇರಿ ಹೊಸಮಠದಲ್ಲಿ ಸುಗ್ಗಿ - ಹುಗ್ಗಿ ಆಚರಣೆ

ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಆಚರಣೆ ನಿಮಿತ್ತ ಮಹಿಳೆಯರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸವಿದು ಸುಗ್ಗಿ - ಹುಗ್ಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.

ಹಾವೇರಿ ಹೊಸಮಠದಲ್ಲಿ ಸುಗ್ಗಿ- ಹುಗ್ಗಿ ಆಚರಣೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 15, 2026 at 7:42 AM IST

3 Min Read
ಹಾವೇರಿ: ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆಮಾಡಿದೆ. ಹಾವೇರಿ ಹೊಸಮಠ ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಸುಗ್ಗಿ ಹುಗ್ಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಾ ಬರಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷವೂ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಸುಗ್ಗಿ ಹುಗ್ಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು.

ಹಾವೇರಿ ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠದ ಅಕ್ಕನಬಳಗ ಮತ್ತು ಬಸವಕೇಂದ್ರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸುಗ್ಗಿಹುಗ್ಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹೊಸಮಠದ ಬಸವ ಶಾಂತಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಸುಗ್ಗಿಹುಗ್ಗಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಅಕ್ಕಿ ಎಳ್ಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ರಂಗೋಲಿ ಚಿತ್ರಗಳು ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆದವು.

ತಳಿರುತೋರಣಗಳಿಂದ ಸಿಂಗರಿಸಿದ ಮಠದ ಆವರಣ, ಕಬ್ಬು ಮತ್ತು ಜೋಳದ ದಂಟಿನ ತ್ರಿಕೋನಗಳು, ಅಕ್ಕಿಗೆ ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಕಲಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮಡಿಕೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಮಡಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ತಾಕರ್ಷಕ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನವಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನನ್ನು ಬಿಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಚ್ಚು ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿನ ತುಂಡುಗಳು, ಎಳ್ಳು - ಬೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಪೂಜಿಸಲಾಯಿತು.

ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸಿದ ಖಾದ್ಯಗಳು: ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಆಚರಣೆ ನಿಮಿತ್ತ ಮಹಿಳೆಯರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು. ಕಡಕ್ ರೊಟ್ಟಿ, ರಾಗಿರೊಟ್ಟಿ, ಸಜ್ಜಿರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮೆತ್ತನೆಯ ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ವಿವಿಧ ಕಾಳುಗಳ ಪಲ್ಯೆ, ಬೇಳೆ ಪಲ್ಯೆ ಮತ್ತು ಹಿಟ್ಟಿನಪಲ್ಯೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪಲ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದರು. ಶೇಂಗಾ ಹೋಳಿಗೆ, ಎಳ್ಳು ಹೋಳಿಗೆ, ಮಾದಲಿ, ಜಿಲೇಬಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಿಹಿಪದಾರ್ಥಗಳು ಇದ್ದವು.

ಅನ್ನ ಸಂಬಾರು, ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಬುತ್ತಿ, ಶೇಂಗಾ ಚಟ್ನಿ ಗುರೆಳ್ಳುಚಟ್ನಿ, ಕಡ್ಲಿಚಟ್ನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಚಟ್ನಿಗಳು, ಹಾಲು ಮೊಸರು ಜೊತೆಗೆ ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಈರುಳ್ಳಿ ಗಜ್ಜರಿ, ಮೂಲಂಗಿ ಸೊಪ್ಪು ಅಕ್ಕರಿಕೆ ಸೊಪ್ಪು ಮೆಂತಿ ಸೊಪ್ಪು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸೊಪ್ಪುಗಳು ಊಟಕ್ಕಿದ್ದವು.

ಅರ್ಥ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಆಚರಣೆಗಳು: ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಹಬ್ಬ. ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸಮೃದ್ದಿಯ ಸಂಕೇತ. ಕೃಷಿ ಸಮೃದ್ದಿ, ಸಮಾಜಿಕ ಸಮೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮೃದ್ದಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ದಿನಗಳಂದು ಎಳ್ಳು-ಬೆಲ್ಲ, ಶೇಂಗಾ, ಕೊಬ್ಬರಿ ಚೂರು, ಕಬ್ಬಿನ ಚೂರು ಹಂಚಿ ಪರಸ್ಪರ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಸಮಯ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣೆ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸುವುದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆಹಾರವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ಸಹ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷ. ಈ ಹಬ್ಬ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸಹ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯ ದಕ್ಷಿಣಾಯನದಿಂದ ಉತ್ತರಾಯಣಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಮನುಷ್ಯ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬದಲಾಗಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯರಾದ ನಾವು ಕೆಟ್ಟತನ ದುಷ್ಟತನ ಸೋಮಾರಿತನದ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಸತ್ಪತದಲ್ಲಿ ಸಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಬಸವ ಶಾಂತಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸಂಭ್ರಮ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಆಚರಣೆಗಳು: ಗೃಹಿಣಿ ಅನಿಕಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಮಠಕ್ಕೆ ತಂದು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಎಳ್ಳು ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಎಳ್ಳು ತಿನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಚಳಿಗಾಲ ಎಳ್ಳು ಉಷ್ಣ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಧಾನ್ಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈ ಆಚರಣೆ ಮೂಲಕ ದೇಹದ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಳ್ಳು ಹೋಳಿಗೆ, ಶೇಂಗಾ ಹೋಳಿಗೆ, ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ, ಸಜ್ಜೆ ರೊಟ್ಟಿ, ಮಾದಲಿ, ಬದನೆಕಾಯಿ ಎಣಗಾಯಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಕರಿಂಡಿ ಚಪಾಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಹುತೇಕ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಮಠದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕನ ಬಳಗದ ಸದಸ್ಯರು ಮಠಕ್ಕೆ ಬರುವ ಭಕ್ತರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಈ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ತಿನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಅನುಭವಗಳು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದರು.

ಅಕ್ಕಿಆಲೂರಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸಂಭ್ರಮ: ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಕು ಅಕ್ಕಿಆಲೂರಿನ ಶ್ರೀ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಜಾನಪದ ಕಲಾ ಸಂಘ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ತುಂಬಾ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಿದರು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸೀರೆಯುಟ್ಟು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾಡು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಹಬ್ಬದ ಅಡುಗೆ, ಕಬ್ಬು, ಬೆಲ್ಲ, ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಕಾಳು ಪಲ್ಲೆ, ರೊಟ್ಟಿ, ಚಟ್ನಿ, ಮೊಸರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಿದರು.

ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಕಿವಿಯೋಲೆ ಮೂಗುತಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದರು. ಪರಸ್ಪರ ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದರು. ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಕಬ್ಬು ತಳಿರು ತೋರಣಗಳಿಂದ ಮಡಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ತಾಕರ್ಷಕ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ದು ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸೀರೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಕಿದ ಮಾರ್ಜಾಲ ನಡಿಗೆ ಯುವತಿಯರನ್ನು ನಾಚಿಸುವಂತಿತ್ತು.

