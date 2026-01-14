ETV Bharat / state

ಧಾರವಾಡ: ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸುಗ್ಗಿ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಧಾರವಾಡದ ಸಾಯಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲೂ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

SANKRANTI CELEBRATIONS
ಕಾಲೇಜಿನ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 14, 2026 at 10:34 AM IST

ಧಾರವಾಡ: ಸೂರ್ಯ ತನ್ನ ಪಥ ಬದಲಾಯಿಸುವ ದಿನವಾದ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ನಗರದ ಸಾಯಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಿದರು. ಕಾಲೇಜಿನ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಪರಸ್ಪರ ಎಳ್ಳು ಹಂಚಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಿಳಿ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದರೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ತರಹೇವಾರಿ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸಿದರು.

ಸಂಕ್ರಮಣ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಹಬ್ಬ. ನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿರುವ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸುಗ್ಗಿ ಹಬ್ಬವೆಂದೂ ಕರೆಯುವುದುಂಟು. ನಶಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಹಬ್ಬ- ಹರಿದಿನಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ - ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಧ್ಯಾಪಕ, ಅಧ್ಯಾಪಕೇತರರು ಕೂಡ ಹೊಸ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ/ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಹಬ್ಬ ನಡೆದಂತೆ ಸಡಗರ, ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಆಧುನಿಕ ಉಡುಗೆ, ತೊಡುಗೆ ಮೂಲೆಗೆ ಸರಿಸಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸೀರೆ, ಮೈತುಂಬ ಬಂಗಾರ ತೊಟ್ಟು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ನಾರಿಯರು, ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣಕ್ಕೆ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕುವುದು, ಕೊಠಡಿ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಳಿರು ತೋರಣ ಕಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಕಳೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಹಬ್ಬವನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಎಳ್ಳು ಹಂಚಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.

ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನೂರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಹಾಡಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳು, ಕುಂಭದೊಂದಿಗೆ ಸುಗ್ಗಿ ಹಾಡಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ ರಂಜಿಸಿದರು.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸವಿತಾ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಕುಸರಳ್ಳು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲೆಡೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿ'' ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

''ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮ ಹಾಗೂ ಸಡಗರದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣ ಹಾಗೂ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಹಬ್ಬಗಳತ್ತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಹಬ್ಬ, ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಇಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಡುಗೆ - ತೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ತೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬರುವ ಮೂಲಕ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಎಳ್ಳು - ಬೆಲ್ಲ ಹಂಚಿ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಲಾಯಿತು ಎಂದು ಕಾಲೇಜು ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ವೀಣಾ ಬಿರಾದಾರ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬುಧವಾರದ ಪಂಚಾಂಗ - ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ: ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಹೊತ್ತು ತರುವ ರಾಶಿಗಳಿವು

