ಕಾಫಿನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸಂಭ್ರಮ: ಹುತ್ತಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಕುಳೆ ನಾಗರ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷತೆ ಹೀಗಿದೆ

ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೂ ಮುನ್ನ ಹಾಗೂ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಿನದಂದು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳೆ ನಾಗರ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮ ಹಾಗೂ ಸಡಗರದಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹುತ್ತಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 14, 2026 at 1:41 PM IST

2 Min Read
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುವ 'ಕುಳೆ ನಾಗರ ಹಬ್ಬ'ದ ಸಡಗರ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೂ ಮುನ್ನ ಹಾಗೂ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಿನದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ಈ ಹಬ್ಬ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಹುತ್ತಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದು ಈ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷ. ಕಾಫಿನಾಡಿನ ಜನರಿಗೆ ಈ ಪೂಜೆಯೆಂದರೆ ಅಪಾರ ಶ್ರದ್ಧೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಭಯ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಪೂಜೆಗಾಗಿ ಹುತ್ತಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಇಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಮಲೆನಾಡಿನ ಜನರು ಈಗ ಹುತ್ತಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಹುಡಿಕಿಕೊಂಡು ಹೋದ ಹುತ್ತಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ.

'ಕುಳೆ ನಾಗರ ಹಬ್ಬ'ದ ಸಡಗರ (ETV Bharat)

ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬರುವುದರೊಳಗೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ, ಕಡೂರು ತಾಲೂಕು ಹಾಗೂ ತರೀಕೆರೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕುಳೆ ನಾಗರ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಭಯ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ದಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಾಗರ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸದಿದ್ದರೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರದ್ದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ತಲತಲಾಂತರದಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು.

ಈ ನಾಗರ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲೆಂದೇ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಎಂತಹ ಕೆಲಸವಿದ್ದರೂ ಬಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತದೆ. ಮನೆ ಮಂದಿಯೆಲ್ಲ ಉಪವಾಸವಿದ್ದು, ಕಾಲಿಗೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಕೂಡ ಧರಿಸದೇ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಯಮ ಮುರಿದರೂ ಇಡೀ ಪೂಜೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಹಿರಿಯರ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ನಾಗರ ಪೂಜೆಗೆ ಬಳಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತು ಕೂಡ ಹೊಸದನ್ನೇ ತರಬೇಕು. ಈ ಹಿಂದೆ ಬಳಸಿದ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಈ ಪೂಜೆಗೆ ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಮಡಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋಪವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ನಿಯಮದಿಂದ ಈ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು.

ಹುತ್ತಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆ (ETV Bharat)

ಒಂದು ನಾಗರ ಹುತ್ತದ ಮುಂದೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಳಿಕ 5 ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನಿಟ್ಟು, ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಚೌಕಾಕಾರದ ಜಾಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸಗಣಿ ಮೇಲೆ ದೀಪವನ್ನಿಟ್ಟು, ಎಲೆಯ ಮೇಲೆ ಚಿಗಿಣಿ ಟಮಟ ಇಟ್ಟು ಜೊತೆಗೆ ಹಸಿ ಕಡ್ಲೆಕಾಳು, ಅವರೇಕಾಳು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಕುಳೆ ನಾಗರ ಹಬ್ಬ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಹಿರಿಯರ ನಂಬಿಕೆ. ಜನ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಳ್ಳಿಕಡೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹುತ್ತದ ಬಳಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕುಳೆ ನಾಗರ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮ ಹಾಗೂ ಸಡಗರದಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ತುಂಬಾ ಶ್ರದ್ಧಾ - ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಹುತ್ತಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನ ನಾಗರ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ತಣಿ ಎರೆದು ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದು ಅನಾದಿಕಾಲದಿಂದಲೂ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಬ್ಬ ಮುಗಿದ ನಂತರವೇ ಸಖರಾಯ ಪಟ್ಟಣದ ಶ್ರೀ ಶಕುನ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈ ದಿನ ಕುಳೆ ನಾಗರ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳಿಯ ರವಿಕುಮಾರ್ ಎಂಬುವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಪೂಜೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಹುತ್ತ (ETV Bharat)

