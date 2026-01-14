ಕಾಫಿನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸಂಭ್ರಮ: ಹುತ್ತಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಕುಳೆ ನಾಗರ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷತೆ ಹೀಗಿದೆ
ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೂ ಮುನ್ನ ಹಾಗೂ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಿನದಂದು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳೆ ನಾಗರ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮ ಹಾಗೂ ಸಡಗರದಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
Published : January 14, 2026 at 1:41 PM IST
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುವ 'ಕುಳೆ ನಾಗರ ಹಬ್ಬ'ದ ಸಡಗರ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೂ ಮುನ್ನ ಹಾಗೂ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಿನದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ಈ ಹಬ್ಬ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಹುತ್ತಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದು ಈ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷ. ಕಾಫಿನಾಡಿನ ಜನರಿಗೆ ಈ ಪೂಜೆಯೆಂದರೆ ಅಪಾರ ಶ್ರದ್ಧೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಭಯ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಪೂಜೆಗಾಗಿ ಹುತ್ತಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಇಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಮಲೆನಾಡಿನ ಜನರು ಈಗ ಹುತ್ತಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಹುಡಿಕಿಕೊಂಡು ಹೋದ ಹುತ್ತಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬರುವುದರೊಳಗೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ, ಕಡೂರು ತಾಲೂಕು ಹಾಗೂ ತರೀಕೆರೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕುಳೆ ನಾಗರ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಭಯ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ದಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಾಗರ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸದಿದ್ದರೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರದ್ದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ತಲತಲಾಂತರದಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು.
ಈ ನಾಗರ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲೆಂದೇ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಎಂತಹ ಕೆಲಸವಿದ್ದರೂ ಬಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತದೆ. ಮನೆ ಮಂದಿಯೆಲ್ಲ ಉಪವಾಸವಿದ್ದು, ಕಾಲಿಗೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಕೂಡ ಧರಿಸದೇ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಯಮ ಮುರಿದರೂ ಇಡೀ ಪೂಜೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಹಿರಿಯರ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ನಾಗರ ಪೂಜೆಗೆ ಬಳಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತು ಕೂಡ ಹೊಸದನ್ನೇ ತರಬೇಕು. ಈ ಹಿಂದೆ ಬಳಸಿದ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಈ ಪೂಜೆಗೆ ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಮಡಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋಪವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ನಿಯಮದಿಂದ ಈ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು.
ಒಂದು ನಾಗರ ಹುತ್ತದ ಮುಂದೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಳಿಕ 5 ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನಿಟ್ಟು, ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಚೌಕಾಕಾರದ ಜಾಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸಗಣಿ ಮೇಲೆ ದೀಪವನ್ನಿಟ್ಟು, ಎಲೆಯ ಮೇಲೆ ಚಿಗಿಣಿ ಟಮಟ ಇಟ್ಟು ಜೊತೆಗೆ ಹಸಿ ಕಡ್ಲೆಕಾಳು, ಅವರೇಕಾಳು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಕುಳೆ ನಾಗರ ಹಬ್ಬ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಹಿರಿಯರ ನಂಬಿಕೆ. ಜನ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಳ್ಳಿಕಡೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹುತ್ತದ ಬಳಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕುಳೆ ನಾಗರ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮ ಹಾಗೂ ಸಡಗರದಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ತುಂಬಾ ಶ್ರದ್ಧಾ - ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಹುತ್ತಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನ ನಾಗರ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ತಣಿ ಎರೆದು ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದು ಅನಾದಿಕಾಲದಿಂದಲೂ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಬ್ಬ ಮುಗಿದ ನಂತರವೇ ಸಖರಾಯ ಪಟ್ಟಣದ ಶ್ರೀ ಶಕುನ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈ ದಿನ ಕುಳೆ ನಾಗರ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳಿಯ ರವಿಕುಮಾರ್ ಎಂಬುವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಧಾರವಾಡ: ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸುಗ್ಗಿ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು