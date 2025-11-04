APMC ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಫಂಗಸ್ ಹಿಡಿದು, ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ: ಖರೀದಿಸುವಂತೆ ರೈತರ ಕಣ್ಣೀರು!
ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ತಕ್ಷಣ ತೆರೆದು ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಎಂದು ರೈತರು ಒಕ್ಕೋರಲ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 4, 2025 at 8:33 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಐದಾರು ತಿಂಗಳಿಂದ ರೈತರು ಹೊಟ್ಟೆಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳೆದು, ಲಾಭದ ಆಸೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ರೈತರಿಗೆ ಈಗ ನಿರಾಸೆಯಾಗಿದೆ. ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳವೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣಮುಂದೆಯೇ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಫಸಲನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಂದಿದ್ದ ರೈತರಿಗೆ, ಇನ್ನೇನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆ ಅವರ ಬದುಕನ್ನೇ ನುಂಗಿ ಹಾಕಿದೆ.
ಎರಡು ವಾರಗಳಿಂದ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಳೆಗೆ ಎಪಿಎಂಸಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಒಣಗಲು ಹಾಕಿದ್ದ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಫಂಗಸ್ಗೆ ತುತ್ತಾಗಿದೆ. ಮೊಳಕೆ ಒಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇದನ್ನು ಕಂಡ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂದು ರೈತರು ಪರಿಪರಿಯಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಮಾತ್ರ ಖರೀದಿಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ತಕ್ಷಣ ತೆರೆದು ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಎಂದು ರೈತರು ಒಕ್ಕೊರಳ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಜಗಳೂರು ರೈತರ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳೆ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಜಗಳೂರು ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳೆಯುವ ತಾಲೂಕು. ಸಾವಿರಾರು ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಟನ್ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳೆಯಲಾಗಿದೆ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ರೈತರು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಬಹುತೇಕ ರೈತರು ಸಮೀಪದ ಎಂಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಇಲ್ಲವೇ, ವಿಶಾಲವಾದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಮಾಡಿ ಒಣಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲದೇ ಬಂದ ಮಳೆಯಿಂದ ಒಣಗಿಸಲು ಹಾಕಿದ್ದ ಮೆಕ್ಕಜೋಳಕ್ಕೆ ಏಕಾಏಕಿ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಾನುಸಾರ ತಾಡಪಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಮಳೆ ನಿಂತ ಮೇಲೆ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಸಿಯಾಗಿ ಒಣಗಿಸಲು ಹಾಕಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೊಳಕೆ ಒಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಅದರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಫಂಗಸ್ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರೈತರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
"ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು 12-13 ದಿನಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. ನಮ್ಮ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳವನ್ನು ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳುವರಿಲ್ಲ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 2300-2500 ದರ ಇದ್ದರೂ, ದಲ್ಲಾಳಿಗಳು 1200-1300 ದರಕ್ಕೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನದು 9 ಎಕರೆ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಇದ್ದು, ಎಕರೆಗೆ 30-40 ಸಾವಿರ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. 700 ಪ್ಯಾಕೇಟ್ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಂದಿದ್ದ ಖರ್ಚು ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ. ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಕರೆದರೆ ತಡಿಯಪ್ಪಾ ನಿನ್ನದೇನು ಕಾಟ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಒಣಗಲಿ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣ ಸರ್ಕಾರ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ತೆಗೆದು ರೈತರನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಯುವ ರೈತ ಶಶಿಧರ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವಂತೆ ರೈತ ಮುಖಂಡರ ಒತ್ತಾಯ: "ಶಾಸಕರು, ಸಚಿವರು ಇತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ರೈತರು ಸಾಲದ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕುತ್ತಾರೆ. 40 ರೈತರು ಎಪಿಎಂಸಿಗೆ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಲಿ ಆಳುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳವನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳೆಯಲು 40 ಸಾವಿರ ಖರ್ಚು ಬರುತ್ತದೆ. ಬೇಸಾಯ, ಗೊಬ್ಬರ, ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಕೂಲಿ ಹೀಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳವನ್ನು ಹೊತ್ತು ಎಪಿಎಂಸಿಗೆ ತಂದಿದ್ದೇನೆ. ಫಂಗಸ್ ಆಗಿರುವ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳವನ್ನು 900 - 800ಕ್ಕೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯ" ಎಂದು ರೈತ ಮುಖಂಡ ಕುಮಾರ್ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಎಪಿಎಂಸಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹಿರೇಮಠ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ನಾವು ಹೊರಗಡೆಯವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಫಂಗಸ್ ಆಗಿರುವ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ದರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿದೆ. ಮಳೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ರೈತರು ಜೋಳ ಕಟಾವು ಮಾಡಬಾರದು. ಸದ್ಯ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗೆ 1800 ರೂ. ದರ ಇದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಇಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆಯುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಗಂಗಾಧರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಜಿಎಂ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಆದೇಶಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಇದೀಗ ರೈತರು ಜಗಳೂರು ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಹಾಕಿರುವ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಹೇಳುವೆ" ಎಂದರು.
