ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ: ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳೇನು?; ರೈತರ ಆಗ್ರಹವೇನು?
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗೆ 2,400 ರೂ. ನೀಡಿ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಕೆಎಂಎಫ್ ಘಟಕಗಳ ಮೂಲಕ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಖರೀದಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.
Published : December 9, 2025 at 9:50 AM IST
ವರದಿ: ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್.ಈ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಬಂದ ಕಾರಣದಿಂದ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳೆ ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಬಂದಿದೆ. ಪಶು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು. ಇದರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳವನ್ನು ರೈತರಿಂದಲೇ ನೇರವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಮಲೆನಾಡಿನ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳೆ ನಾಶವಾದ ಕಾರಣ ಕೆಲ ರೈತರು ಎರಡೆರಡು ಬಾರಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಕಾರಣದಿಂದ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬಂದಿತು. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದ ಕಾರಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳೆಗೆ ಬೆಲೆಯೇ ಇಲ್ಲದಾಯಿತು. ಹಾಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗೆ 1700-1800 ರೂ. ಇದೆ.
ರೈತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಮೆಕ್ಕಜೋಳವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗೆ 2,400 ರೂ. ನೀಡಿ ಕೆಎಂಎಫ್ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಎಂಎಫ್ ಘಟಕಗಳ ಮೂಲಕ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಖರೀದಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಐದು ಪಶು ಆಹಾರ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳೆದ ರೈತ ತನ್ನ ಜೋಳವನ್ನು ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಖರೀದಿ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ?: ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳೆದ ರೈತ ಮೊದಲು ತನ್ನ ಬಳಿ ಇರುವ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಜಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೋಂದಣಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಆ ರೈತನ ಜಮೀನು ಎಷ್ಟಿದೆ. ಆತನ ಪಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಳ ಎಂದು ನಮೂದು ಆಗಿದೆಯೇ, ನೋಂದಣಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದ ರೈತ ನಿಜವಾಗಿಯೇ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾನೆಯೇ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.
ನಿಯಮಗಳಂತೆ ಪಶುಆಹಾರ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ನೀಡಿದ 15 ದಿನದಲ್ಲೇ ಪೇಮೆಂಟ್; ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ಮೇಲೆ ರೈತನ ಹೆಸರು, ಆತನ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಬರೆದು ಪಶು ಆಹಾರ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೈತನ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಅವರ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಖರೀದಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟರೆ, ರೈತನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಖರೀದಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮಜೋಳವನ್ನು ಇಂತಹ ದಿನಾಂಕದಂದು ಇಂತಹ ಪಶು ಆಹಾರ ಘಟಕಕ್ಕೆ ತಂದು ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ಮೊಬೈಲ್ಗೆ SMS ಬರುತ್ತದೆ. ತನಗೆ ನೀಡಿದ ದಿನಾಂಕದಂದು ರೈತ ಹೋಗಿ ಪಶು ಆಹಾರ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಜೋಳ ನೀಡಿ ಬಂದರೆ, ಜೋಳ ನೀಡಿದ 15ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ರೈತನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ಜಮಾವಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳೆದ ರೈತನಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ನಿತ್ಯ 91 ಸಾವಿರ ರೈತರಿಂದ ಹಾಲು ಪೂರೈಕೆ: ರಾಸುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಶು ಆಹಾರ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು, ರಾಸುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 70ರಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಪಶು ಆಹಾರದ್ದೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಎಂಎಫ್ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಪಶು ಆಹಾರ ಘಟಕದಿಂದ ಪಶು ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ನೇರವಾಗಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಮೂಲಕ ರೈತರರಿಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 1344 ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಿವೆ. 1.72 ಲಕ್ಷ ಸದಸ್ಯ ರೈತರಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 91 ಸಾವಿರ ರೈತರು ಹಾಲು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಹಾಲ ಶೇಖರಣೆ ಸರಾಸರಿ 8,500 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಶೇಖರಣೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಎಂಫ್ನಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಐದು ಪಶು ಆಹಾರ ಘಟಕಗಳಿವೆ. 54 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪಶು ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ರೈತರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಡ, ಧಾರವಾಡದ ರಾಯಪುರ, ತುಮಕೂರಿನ ಗುಬ್ಬಿ, ಹಾಸನ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಜಾನುಕುಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಪಶು ಆಹಾರ ಘಟಕಗಳಿವೆ. ಪಶು ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಶು ಆಹಾರದ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.25ರಷ್ಟು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪಶು ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನ ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ.
ಶಿಮೂಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೆಶಕರ ಮಾತಿದು: ಶಿಮೂಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೆಶಕ ಶೇಖರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ದರ 1900 ರೂ. ತನಕ ಇದೆ. ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಕೆಎಂಎಫ್ನ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಶಿಮೂಲ್ ಮೂಲಕವೂ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಚೇನಹಳ್ಳಿ ಶಿಮೂಲ್ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ, ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲೂಕು ತಡಗಣಿಯ ಶೀಥಲೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾತಿಯ ಶೀಥಲೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರ, ಹೊನ್ನಾಳಿಯ ಶೀಥಲೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಐದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸುತ್ತೋಲೆ ಕಳುಹಿಸಿ ರೈತರು ನೇರವಾಗಿ ಪಶು ಆಹಾರ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಪೂರೈಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗೆ 2 ಗೋಣಿ ಚೀಲ ಹಾಗೂ ಸಾಗಾಣಿಕ ವೆಚ್ಚ ಸೇರಿ 2,400 ರೂ. ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪಶು ಆಹಾರದ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹಾಗೂ ದಾವಣಗೆರೆ ರೈತರು ಶಿಕಾರಿಪುರದ ಸಂಡ ಪಶು ಆಹಾರ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ರೈತರು ಗುಬ್ಬಿ ಪಶು ಆಹಾರ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಐದು ಪಶು ಆಹಾರ ಘಟಕಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು 50 ಸಾವಿರ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಖರೀದಿಗೆ ನೋಂದಣಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಡಿ. 1ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಿಮೂಲ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 458 ರೈತರು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕಾರಿಪುರದ ಸಂಡ ಪಶು ಆಹಾರ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರಿಂದ 15 ಸಾವಿರ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ರೈತರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೀಗಿದೆ: ರೈತ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, "ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ತಾನು ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನುಣಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಎಂಎಫ್ನವರಿಗೆ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಆದೇಶ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಖರೀದಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಅವರ ಕಂಡಿಷನ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಗೊಂದಲವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿವೆ. ಮೊದಲು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತಂದು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ನಂತರ ಅವರು ಹೇಳಿದ ದಿನಾಂಕದಂದು ಜೋಳವನ್ನು ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ದಿನಾಂಕದಂದು ಜೋಳ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ. ಹವಾಮಾನ ಹಾಗೂ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕೂಲಿಯಾಳು ಸಿಗದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ರೈತ ಆ ದಿನದಂತೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾನೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ರೈತ ಜೋಳವನ್ನು ಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಸಿ, ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರೆ, ಇವರು 10-15 ದಿನದ ನಂತರ ದಿನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ರೈತ ಜೋಳದ ರಾಶಿ ಕಾಯಬೇಕಿದೆ. ಇಂತಹ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸರಳೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಜೋಳ ಖರೀದಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ಲ. ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಳುವರಿ ಹಾಗೂ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಜೋಳ ಮಾತ್ರ ಖರೀದಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರೈತ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈಡಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸರ್ಕಾರ ರೈತರ ಕಣ್ಣು ಒರೆಸುವ ತಂತ್ರ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಜೋಳಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ದರ ಏನೋ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ತನ್ನ ಕಠಿಣ ನಿಯಮವನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಬೇಕಿದೆ" ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ಗರಿಷ್ಠ ಖರೀದಿ ಮಿತಿ 50 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ