ನೋಂದಣಿ ವೇಳೆ ಓಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಈಗ ರಿಜೆಕ್ಟ್: ಮುಗಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾವೇರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಮಸ್ಯೆ
ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳಕ್ಕೆ ಫಂಗಸ್ ಇದೆ. ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ತೇವಾಂಶ ಅಧಿಕವಿದೆ ಎಂದು ಖರೀದಿದಾರರು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರೈತರು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : January 12, 2026 at 11:10 AM IST
ಹಾವೇರಿ: ಕಳೆದ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳೆದ ಹಾವೇರಿ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಗಿಯುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ದಿನಾ ಒಂದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳೆಗಾರರು ಆತಂಕಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ನೀಡಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಂತೆ ರೈತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಸರ್ಕಾರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರೈತನಿಂದ 12 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ನಂತರ ರೈತರು ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರೆಸಿದಾಗ ಪ್ರತಿ ರೈತನಿಂದ 20 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ 50 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗೆ ಖರೀದಿ ಪ್ರಮಾಣ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಎಂಎಫ್ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ತಂದಿರುವ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ರೈತರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಡಿಗೆ ಊಟ ವಸತಿ ನಷ್ಟ: ಬ್ಯಾಡಗಿ ಎಪಿಎಂಸಿಗೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮಗಳ ರೈತರು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಖರೀದಿ ನೋಂದಣಿ ವೇಳೆ ನೀಡಿದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಓಕೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಈಗ ರೈತರು ತಂದ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ನೀಡಲು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಎಂಟು ದಿನದಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಹಾಸಿಗೆ ಸಹ ತಂದು ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ಜೀವನ ಕಳೆದಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಮಾತ್ರ ಖರೀದಿಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ನಮಗೆ ಊಟ ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಇನ್ನೇನು ಖರೀದಿ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಖರೀದಿದಾರರು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳಕ್ಕೆ ಫಂಗಸ್ ಇದೆ. ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ತೇವಾಂಶ ಅಧಿಕವಿದೆ ಎಂದು ಕಾರಣ ನೀಡಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ವಾರಗಟ್ಟಲೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಂದಾಗಲೇ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಟ್ತ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಾಡಿಗೆ ಹಣ ಉಳಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಖರ್ಚು ಉಳಿಯುತ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ಲದೇ ಊರೋಳಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳಾದರೂ ಆಗುತ್ತಿದ್ದವು" ಎಂದು ರೈತರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಕ್ಷೇತ್ರ: ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಯುವ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿದ್ದ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇದೀಗ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳೆಯುವ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮುಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 12 ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರೈತರು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಮಾರಿ ತಾವು ಮಾಡಿದ್ದ ಸಾಲಸೂಲ ತೀರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ರೈತರು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ತೆನೆಗಳ ರಾಶಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಕೆಲ ರೈತರು ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕರು ಏನು ಎಂದು ವರ್ತಕರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ವಾಹನ ತಂದು ಸರತಿಯಲ್ಲಿ ವಾರಗಟ್ಟಲೇ ಕಾಯ್ದು, ನಂತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ತೂಕ ಪ್ರಮಾಣ ನೋಡಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಮಾತ್ರ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಖರೀದಿ ನಿರಾಕರಿಸುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಹ ರೈತನಿಗೆ ಬೇಸರ ತರಿಸಿದೆ.
ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳೋಣಾ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ: ಒಂದು ಕಡೆ ಮಳೆರಾಯನ ಅಟ್ಟಹಾಸದಿಂದ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಬಾರಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ರೈತರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಗೊಬ್ಬರ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂತು ಇಂತೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆಳೆದರೆ ಎಕರೆಗೆ 10 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಇಳುವರಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಯುತ ಬೆಲೆ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ರೈತರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಸರ್ಕಾರ ರೈತರ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ವಿನಾಕಾರಣ ವೇಳೆಯ ಅಪವ್ಯಯ ಮಾಡಿತು. ಈಗ ಮಕ್ಕೆಜೋಳದ ತೇವಾಂಶ ಕಡಿಮೆಯಿದೆ, ಅದು ಇದು ಎಂದು ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರೈತರಿಗೆ ನಿರಾಸೆಯುಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರದವರು ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಜನಪಕ್ಷಪಾತ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರೈತರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
