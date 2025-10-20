ಹಾವೇರಿ, ದಾವಣೆಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ ವರುಣ: ರಸ್ತೆಗಳು ಜಲಾವೃತ, ಮಳೆ ನೀರನಲ್ಲಿ ತೇಲಿದ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ರಾಶಿ!
ದಾವಣಗೆರೆ, ಹಾವೇರಿ ಭಾನುವಾರ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ ಸುರಿದು ಅವಾಂತರ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೆಡೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಜಲಾವೃತವಾಗಿ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಪರದಾಡಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವಡೆ ಫಸಲು ನೀರುಪಾಲಾಗಿ ರೈತರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದರು.
Published : October 20, 2025 at 10:03 AM IST
ಹಾವೇರಿ/ದಾವಣಗೆರೆ: ಹಾವೇರಿ ಮತ್ತು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಗುಡುಗು ಸಿಡಿಲು ಸಹಿತ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲವಡೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಜಲಾವೃತವಾದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೆಡೆ ರೈತರು ಒಣಗಲು ಹಾಕಿದ್ದ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ರಾಶಿ ಮಳೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿವೆ.
ರೈತರಿಗೆ ನಷ್ಟ: ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲವೆಡೆ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಗುಡುಗು ಸಿಡಲು ಸಹಿತ ಮಳೆರಾಯ ಆರ್ಭಟಿಸಿದ್ದಾನೆ. ರೈತರು ಒಣಗಲು ಹಾಕಿದ್ದ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ರಾಶಿಗಳು ಮಳೆನೀರಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿವೆ.
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಕಾಪುರದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 48ರ ಬೈಪಾಸ್ನಲ್ಲಿ ರೈತರು ಒಣಗಲು ಹಾಕಿದ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಮಳೆನೀರಿಗೆ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿವೆ. ತೆನೆ ಕಟಾವು ಮಾಡಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ಕಾಳುಗಳಲ್ಲಿನ ತೇವಾಂಶ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ರೈತರು ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಣ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮಳೆರಾಯನ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ರಾಶಿ ನೀರಲ್ಲಿ ನಿಂತಿವೆ.
ಮಳೆಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳವನ್ನು ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೆ ತುಂಬಿ ಮನೆಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಸಾಲಸೂಲ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಫಸಲು ಕಣ್ಮುಂದೆ ಮಳೆರಾಯನ ಪಾಲಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ರೈತನಿಗೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಸಂಕಷ್ಟ ತಂದಿದೆ. ಎಕರೆಗೆ 20 ರಿಂದ 30 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಬೆಳೆ ಕೈಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಬಾಯಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ದಾವಣಗೆರೆ ಉತ್ತಮ ಮಳೆ ಜಲಾವೃತವಾದ ರಸ್ತೆಗಳು, ವಾಹನ ಸವಾರರ ಪರದಾಟ: ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆ ಆಗಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಯಾವುದು, ಗುಂಡಿ ಯಾವುದೋ ತಿಳಿಯದಷ್ಟು ರಸ್ತೆಗಳು ಜಲಾವೃತವಾಗಿದ್ದವು. ದಾವಣಗೆರೆ ಪಟ್ಟಣದ ಈರುಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಳಿಯ ರಸ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು. ಸರಾಗವಾಗಿ ಮಳೆ ನೀರು ಹೋಗದ ಹಿನ್ನಲೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಶೇಖರಣೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಮೊಣಕಾಲುದ್ದ ನಿಂತ ನೀರಿನಲ್ಲೇ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡುಬಂದವು. ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಇರುವ ಕಾರಣ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡ ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು. ಬೃಹತ್ ಚರಂಡಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಸ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮಳೆ ನೀರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆಯಾಗಿತ್ತು.
ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಮಳೆ ರಾತ್ರಿ 8ರ ತನಕ ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು. ಇದಲ್ಲದೆ ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಯಕೊಂಡ, ಹರಿಹರ, ಹರಿಹರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲೇಬೆನ್ನೂರು, ಕುಮ್ಮಾರನಹಳ್ಳಿ, ಸಂಕ್ಲಿಪುರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಡೆ ಭಾರೀ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ.
ಹೂ, ಹಣ್ಣು ನೀರುಪಾಲು: ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಹೂ, ಹಣ್ಣು, ಬಾಳೆ ಕಂಬ, ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ನೀರುಪಾಲಾಗಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಸುರಿದ ಮಳೆಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಹೈರಾಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಅವಾಂತರ ಉಂಟಾಗಿದೆ.
ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬವಿದ್ದು ಪಿಬಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರು ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಮೈದಾನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೆಸರುಮಯವಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ಥಳ ಬದಲು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
