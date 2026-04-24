ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಪತಿ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಯಾದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪತ್ನಿಯ ಜೀವನಾಂಶ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗದು: ಹೈಕೋರ್ಟ್

ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಪತಿಯು ಬಳಿಕ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ಪತ್ನಿಗೆ ಜೀವನಾಂಶ ನೀಡುವುದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ.

ಹೈಕೋರ್ಟ್
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 24, 2026 at 6:27 PM IST

2 Min Read
ಬೆಂಗಳೂರು: ಈ ಹಿಂದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಾಫ್ಟ್​ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಕಾರಣ ಕೊಟ್ಟು, ಪತ್ನಿಗೆ ಜೀವನಾಂಶ ನೀಡುವುದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮಾಸಿಕ 20 ಸಾವಿರ ರೂ. ಪಾವತಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ, ಪತಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಡಾ.ಕೆ.ಮನ್ಮಧರಾವ್‌ ಅವರಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿತು.

ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಗಂಡ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಕೇವಲ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಕಾರಣ ನೀಡಿ, ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿತು.

ಅಲ್ಲದೆ, ಗಂಡನ ಟಿಡಿಎಸ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಆತನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ. ಪತ್ನಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ಜೀವನಾಂಶ ಪಾವತಿಸುವುದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪತ್ನಿ ಲಾಭದಾಯಕ ಉದ್ಯೋಗ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಅಂಶದ ಮೇಲೆ ಜೀವನಾಂಶ ನೀಡುವುದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಆಕೆಯ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ಜೀವನ ಶೈಲಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆದಾಯ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪೀಠ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಅಲ್ಲದೆ, ಪತ್ನಿ 70,000 ರೂ. ಜೀವನಾಂಶ ಕೇಳಿದ್ದರೂ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನೀಡಿರುವ 20,000 ರೂ. ಮೊತ್ತ ಸಮಂಜಸವಾಗಿದೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಅಂಶ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ ಪೀಠ, ಈವರೆಗೂ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಪಾಲನೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮೂರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿವಾದಿ ಪತ್ನಿ 2021ರಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ದಂಪತಿ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ನಂತರ ಅಂದರೆ 2022ರಲ್ಲಿ ದೂರವಾಗಿದ್ದರು.

ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಮಾಸಿಕ 70 ಸಾವಿರ ರೂ. ಜೀವನಾಂಶ ಕೋರಿ ಪತ್ನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಮಾಸಿಕ 20 ಸಾವಿರ ರೂ. ಜೀವನಾಂಶ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರ್ಟ್​​ ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಈ ಆದೇಶ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಪತಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.

ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರು, ಪತಿ ಸಾಫ್ಟ್​ವೇರ್‌ ಕಂಪೆನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರ ಪಿಂಚಣಿಯ ಮೇಲೆ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಪತ್ನಿ ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಸನ್ವೇ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಎಂಎಸ್​ಸಿ ಪದವಿ ಪಡೆದು, 2023ರ ಜನವರಿಯಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ 40,000 ರೂ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ತಾಯಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಾಗಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಯಾರೂ ಅವಲಂಬಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ ಪತ್ನಿಯ ಪರ ವಕೀಲರು, ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಕ್ರೂರತೆ ಮತ್ತು ಬೆದರಿಕೆಗಳಿದ್ದವು. ಗಂಡನು ತಿಂಗಳಿಗೆ 4.5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆದಾಯ ಹೊಂದಿದ್ದ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಲಂಕದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮತ್ತು ಯುಕೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಪತಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 66 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕಳೆದ 2022ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಪತ್ನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠಕ್ಕೆ ವಿವರಿಸಿದರು.

