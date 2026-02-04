ETV Bharat / state

ಸಂಪಾಯಿತಲೇ ಪರಾಕ್; ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸುಕ್ಷೇತ್ರ ಮೈಲಾರದ ಕಾರ್ಣಿಕ

ಈ ಬಾರಿಯ ಮೈಲಾರ ಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕಾರ್ಣಿಕ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಸಂಪಾಯಿತಲೇ ಪರಾಕ್ ಎಂದು ಗೊರವಪ್ಪ ರಾಮಪ್ಪಜ್ಜ ದೈವವಾಣಿ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

MAILARLINGESHWAR KARNIKA
ಕಾರ್ಣಿಕ ನುಡಿದ ಗೊರವಪ್ಪ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 4, 2026 at 7:17 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ವಿಜಯನಗರ: ಸಂಪಾಯಿತಲೇ ಪರಾಕ್.. ಇದು ಈ ಬಾರಿಯ ಮೈಲಾರದ ಗೊರವಪ್ಪ ನುಡಿದ ಕಾರ್ಣಿಕ. ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೈಲಾರದ‌ ಗ್ರಾಮದ ಮೈಲಾರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕಾರ್ಣಿಕೋತ್ಸವ ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ಜರುಗಿತು. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಲಾರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಕಾರ್ಣಿಕೋತ್ಸವವನ್ನ ಮೈಲಾರದ ಡೆಂಕನಮರಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊರವಪ್ಪ ರಾಮಪ್ಪಜ್ಜ ನುಡಿದರು.

15 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಬಿಲ್ಲನ್ನೇರಿದ ರಾಮಪ್ಪಜ್ಜ, ಸಂಪಾಯಿತಲೇ ಪರಾಕ್ ಅನ್ನೋ ದೈವವಾಣಿ ನುಡಿದು ಬಿಲ್ಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಹಾರಿದರು. ಗೊರವಪ್ಪಗೆ ಏನೂ ಆಗದಂತೆ ಭಕ್ತರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಿಡಿದರು.

ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೈಲಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಕಾರ್ಣಿಕ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದೆ.

ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡದ ಧರ್ಮಕರ್ತ ವೆಂಕಪ್ಪಯ್ಯ ಒಡೆಯರ್: ಈ ಬಾರಿಯ ಕಾರ್ಣಿಕದ ನುಡಿಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ವಂಶಪಾರಂಪರ್ಯ ಧರ್ಮಕರ್ತ ವೆಂಕಪ್ಪಯ್ಯ ಒಡೆಯರ್ ಮಾಡದೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಭಕ್ತರ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಗಿನೆಲೆ ಗುರುಪೀಠದ ಶ್ರೀಗಳು, ಹೂವಿನ ಹಡಗಲಿ ಶಾಸಕ ಕೃಷ್ಣನಾಯ್ಕ್, ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ಶಾಸಕ ಪ್ರಕಾಶ್​ ಕೋಳಿವಾಡ್​, ವಿಜಯನಗರ ಡಿಸಿ ಕವಿತಾ ಎಸ್ ಮನ್ನಿಕೇರಿ, ಎಸ್ಪಿ ಜಾಹ್ನವಿ, ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ ಡಿಡಿ ಸವಿತಾ ಈ ವೇಳೆ ಹಾಜರಿದ್ದರು.

ಅಂದಾಜು 8 ರಿಂದ 10 ಲಕ್ಷ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಕಾರ್ಣಿಕದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದರು. ಈ ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆ - ಬೆಳೆ, ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಬರಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ದೈವವಾಣಿ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಭಕ್ತರು ಪರಸ್ಪರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದರು.

TAGGED:

ಸಂಪಾಯಿತಲೇ ಪರಾಕ್
VIJAYANAGAR
ಮೈಲಾರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕಾರ್ಣಿಕ
MAILARLINGESHWAR KARNIKA

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.