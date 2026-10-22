ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಶಾಂತ ಆನೆ ಅಂಬಾರಿ ಹೊತ್ತು ಸಾಗಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿತು: ಮಾವುತ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಸಂತಸ
ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 18 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಾಲಾನೆಯಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಶಾಂತ ಆನೆ, ಈ ವರ್ಷ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಸಾಗಿತು.
Published : October 22, 2026 at 4:14 PM IST
ಮೈಸೂರು: ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹೊತ್ತು ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಾಂತ ಆನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆನೆಯ ಮಾವುತ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಕಾವಾಡಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ಸಂತೋಷ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಾರಿಯ ಅದ್ಧೂರಿ ವೈಭವದ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಎರಡು ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಗಾಂಭೀರ್ಯದಿಂದ ಬನ್ನಿಮಂಟಪ ತಲುಪಿದ್ದ ಪ್ರಶಾಂತ ಆನೆ ಹೊಸ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಬಲರಾಮ ಆನೆಯ ಹೋಲಿಕೆ ಪ್ರಶಾಂತ ಆನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿ ಹೊತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನಗಳ ಮಧ್ಯ ರಾಜಗಾಂಭೀರ್ಯದಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಅದರ ಮಾವುತ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಚಿನ್ನಪ್ಪ, ನಾನು 18 ವರ್ಷದಿಂದ ದಸರಾಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. 18 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಶಾಂತ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲಾನೆ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ. ಈಗ 19ನೇ ವರ್ಷ ಅಂಬಾರಿ ಆನೆಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ನಂಬಿಕೆ ಉಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿ ಹೊತ್ತು ಸಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆನೆ ಕಾಡಿನ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಸೌಮ್ಯವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಹೋದರೂ ಏನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಶಾಂತ ಆನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಪ್ರಶಾಂತ ಆನೆಯನ್ನು ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ ಹೊರಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಾಲೀಮು ನಡೆಸಿದ ಕಾವಾಡಿ ಚಂದ್ರ ಮಾತನಾಡಿ, ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಗಳ ಸಹಕಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಸಿಸಿಎಫ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಈ ಬಾರಿ ದಸರಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಅನುಭವ. ಯಶಸ್ವಿ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ತಂಡವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರಶಾಂತ ಆನೆಗೆ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದಿನ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ ಸಾರಥಿ ಯಾರು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಮಾವುತರು, ಕಾವಾಡಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ದಸರಾ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಅನುಭವ, ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಸಿಎಫ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಡಿಸಿಎಫ್ ಪ್ರಭುಗೌಡ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? 55 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಾಡಹಬ್ಬ ದಸರಾಗೆ ಗಜಪಡೆಗಳನ್ನು ಸನ್ನದ್ಧಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಇದರ ಶ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರಶಾಂತ ಆನೆ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿ ನಾಡಹಬ್ಬವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಹಾಗೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಆನೆಗಳ ತೂಕವನ್ನು ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ಆನೆಗಳು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿವೆ. ಇವತ್ತು ಗುರುವಾರ ಮರಳಿ ಎಲ್ಲಾ ಗಜಪಡೆಗಳನ್ನು ಆನೆ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು. ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಗೌರವ ನೀಡಿ ಮಾವುತ ಹಾಗೂ ಕಾವಾಡಿ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು. ಆನೆಗಳು ಆನೆ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿದ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇರುತ್ತವೆ. ಅಭಿಮನ್ಯು ಆನೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಶಾನೆ ಆನೆಯಾಗಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೀಳ್ಗೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡಿಸಿಎಫ್ ಪ್ರಭುಗೌಡ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಗುರುವಾರವೇ ಆನೆ ಶಿಬಿರಗಳಿಗೆ ಗಜಪಡೆ ವಾಪಸ್: ಗಜಪಯಣದ ಮೂಲಕ ಕಳೆದ 55 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಅರಮನೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ 13 ಆನೆಗಳು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಿದ್ದವು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನದ ತಾಲೀಮಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ದಸರಾವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟ ಗಜಪಡೆಗಳನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಅರಮನೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅರಮನೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಶಿಬಿರಗಳಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಲಾರಿ ಮೂಲಕ ಗುರುವಾರ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಮೇಲಿರಲಿ, ಎಲ್ಲರ ಬದುಕು ಹಸನಾಗಲಿ: ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್