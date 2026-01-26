ಚೋರ್ಲಾ ಘಾಟ್ ದರೋಡೆ ಕೇಸ್: 'ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ'- ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ
ಚೋರ್ಲಾ ಘಾಟ್ 400 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದರೋಡೆ ಕೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮವರಿಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
Published : January 26, 2026 at 1:11 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: "ಚೋರ್ಲಾ ಘಾಟ್ನಲ್ಲಿ 400 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಎಸ್ಪಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮವರಿಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪೊಲೀಸರು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದು 77ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಳಿಕ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಅ.16ರಂದು ಘಟನೆ ಆಗಿದೆ. ಮೊನ್ನೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಚೋರ್ಲಾ ಘಾಟ್ ಗಡಿಭಾಗ. ಅದು ಕರ್ನಾಟಕ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಗೋವಾಗೆ ಸೇರಿದೆ. ಘಟನೆ ನಡೆದ ಜಾಗ ಯಾವ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಅವರ ಜನರೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಜವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ದೂರುದಾರ ಬಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಆಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದರು.
400 ಕೋಟಿ ರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದೆಂಬ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಿಎಂ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಆ ಹಣವನ್ನು ಎಣಿಸಿದವರು ಯಾರು?, ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಬಿಜೆಪಿ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮವರು ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷದವರೂ ಸೇರಿಯೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಆ ಘಟನೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ 75 ಕೋಟಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈ ಓವರ್ 70 ಕೋಟಿ, ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನ 10 ಕೋಟಿ, ಹುದಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ 35 ಕೋಟಿ ರೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 30 ಕೋಟಿ ರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೂ 20 ಕೋಟಿ ರೂ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಅನೇಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ಬಾರಿ ಖಾನಾಪುರ 3, ಕೃಷ್ಣಾ ಕಿತ್ತೂರ, ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಬೆಡಕಿಹಾಳ, ಗೋಕಾಕ ಲೋಳಸೂರ ಸೇತುವೆಗೆ 40 ಕೋಟಿ ರೂ ಹೀಗೆ 10 ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
"ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ 48 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಬಾಕಿ ಇದ್ದವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ 7-8 ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿವೆ. ಮಾರ್ಚ್ 30ರೊಳಗೆ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹೊಸ ಅನುದಾನ ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಬೆಂಗಳೂರು ನಂತರ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲೇ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಆಸ್ತಿ ಕಬಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಅವರು ಸಭೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕಚೇರಿ, ಆಧಾರ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೃತ್ಯ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಈಗಾಗಲೇ ಎಫ್ಐಆರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಸುತ್ತಿನ ಸಭೆ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಿಸಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ನಕಲಿ ನೋಂದಣಿ ಆಗಿದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಮೊದಲ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು. ಜಿಲ್ಲಾ ನೋಂದಣಿ ಅಧಿಕಾರಿಯೇ ಅದನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ" ಎಂದರು.
"ಅಥಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವಾರ್ ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಮಾಡಲಿ, ನಾವು ಮಾಡಲಿ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲವೇ?, ರಥ ಜಗ್ಗುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ನಾವು ರಥ ಜಗ್ಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಾ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ" ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಶಾಸಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ಅವರಿಗೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ತಿರುಗೇಟು ಕೊಟ್ಟರು.
"ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ರಮೇಶ ಕತ್ತಿ ಟೀಕೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಹಿಡಿದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಎಲ್ಲರೂ ಬೈಯುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಯಾರು ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ರಮೇಶ ಕತ್ತಿ ವಿರುದ್ಧದ ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಕೇಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಅದು ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಬೇಕು" ಎಂದರು.
"ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ಕಿರುಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಬಹುತೇಕ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವರು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಕಾ ಕೆಫೆ ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕೈಯಿಂದಲೇ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದ ಅವರು, ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೂ ಬಂದಿದೆ. ಡಿಸಿ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಮ್ಮೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸೋಣ" ಎಂದರು.
