ETV Bharat / state

ಮೈಸೂರು; ಶತಮಾನ ಪೂರೈಸಿದ ಮಹಾರಾಣಿ ಸಲೂನ್ ಕೋಚ್​: ಇಂದಿಗೂ ಅದೇ ಲುಕ್

ಮಹಾರಾಣಿ ಸಲೂನ್ ಕೋಚ್​ ಮೈಸೂರಿನ ರೈಲ್ವೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಮಹಾರಾಜ ಸಲೂನ್ ಕೋಚ್​ ಹೊಸದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ರೈಲ್ವೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿದೆ.

Maharani Saloon Coach
ಮಹಾರಾಣಿ ಸಲೂನ್ ಕೋಚ್​ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 13, 2026 at 1:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಮೈಸೂರು: ಆಡು ಮುಟ್ಟದ ಸೊಪ್ಪಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಗಾದೆ ಮಾತಿನಂತೆ, ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರು ಮಾಡದೇ ಇರುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳಿಲ್ಲ. ಮೈಸೂರಿನ ರೈಲ್ವೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿ 'ಮಹಾರಾಣಿ ಸಲೂನ್ ಕೋಚ್​' ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪರಂಪರೆಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟುವಂತೆ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಹೌದು, ಮೂರೂವರೆ ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ರೈಲ್ವೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿ 127 ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ, ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರು ತಮ್ಮ‌ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ರೈಲು ಇಂದಿಗೂ ಅದೇ ಲುಕ್ ಹಾಗೂ ಅದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ನೋಡುಗರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜರು, ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಗೋವಾ, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ನಾನಾ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸುದೀರ್ಘ ಪಯಣ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ಮಹಾರಾಣಿ ಸಲೂನ್ ಹಾಗೂ ಮಹಾರಾಜ ಸಲೂನ್​ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೀಗ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಣಿ ಸಲೂನ್ ಕೋಚ್​ ಮೈಸೂರಿನ ರೈಲ್ವೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಮಹಾರಾಜ ಸಲೂನ್ ಕೋಚ್​ ಹೊಸದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ರೈಲ್ವೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿ ಇದೆ.

Maharani Saloon Coach
ಮಹಾರಾಣಿ ಸಲೂನ್ ಕೋಚ್​ (ETV Bharat)

ಮಹಾರಾಣಿ ಸಲೂನ್ ಕೋಚ್​ ಒಳಗೆ ಏನೇನಿದೆ, ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದವರು ಯಾರು?: ಎರಡು ಬೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರಂಪರಿಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಲೂನ್​ ಕೋಚ್​ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಹಾರಾಜರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆ, ಓದಲು ರೂಂ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಡುಗೆ ಮನೆ, ಬಾತ್ ರೂಂ, ಆಗಲೇ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಾತ್ ರೂಂ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಅವರ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಸೇವಕರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಠಡಿ, ಸ್ನಾನದ ಮನೆ ಇದೆ.

1899ರಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಣಿ ಸಲೂನ್ ಕೋಚ್​ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಅವರು ಈ ಟ್ರೈನ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು‌. ಬ್ರಾಡ್​ಗೇಜ್ ಹಾಗೂ ಮೀಟರ್ ಗೇಜ್​ನಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ 1979ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಮಾಡಿದಾಗ, ಮಹಾರಾಣಿ ಸಲೂನ್ ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?: ಮೊದಲ ರೈಲಿನ ಇಂಜಿನ್‌, ಸ್ಟೀಮ್‌ ರೈಲು, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಇಂಜಿನ್‌, ಆಟ್ಸಿನ್‌ ರೈಲ್‌ ಮೋಟಾರ್‌ ಕಾರ್‌, ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರೈಲು ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಾಹನಗಳು, ಇಎಸ್‌ 506 4-6-2 ಮೊದಲ ಲೋಕೋಮೋಟರ್‌ ಇಂಜಿನ್‌, ನಾನಾ ರೈಲು ಇಂಜಿನ್​ಗಳು, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್,‌ ಹಳೆಯ ಅಂಚೆ - ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.

ವಿಭಾಗೀಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಗಿರೀಶ್ ಧರ್ಮರಾಜ್ ಕಲಗೊಂಡ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಹಾರಾಣಿ ಸಲೂನ್ ಕೋಚ್​​ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ರೈಲ್ವೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿರುವುದು ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ. ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿರುವ ಈ ಸಲೂನ್​ ಹಾಗೂ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಅನ್ನು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾಜರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಮಹಾರಾಣಿ ಸಲೂನ್ ಕೋಚ್​​ 1899ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಐಷಾರಾಮಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ರಾಜರು ರೈಲ್ವೆ ಬೊಗಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಪ್ರವಾಸಿ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅರಮನೆ ನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಆರಂಭ

TAGGED:

MYSURU
ಮಹಾರಾಣಿ ಸಲೂನ್
MYSURU RAILWAY MUSEUM
ಮೈಸೂರು ರೈಲ್ವೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ
MAHARANI SALOON COACH

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.