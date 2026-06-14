ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ ಟಿ20: ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಕರುಣ್ ನಾಯರ್ ನಾಯಕ
ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ ಟಿ20 ಟೂರ್ನಿಗೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿರುವ ಮಂಗಳೂರು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯು ತಂಡದ ಅಧಿಕೃತ ಜೆರ್ಸಿ ಹಾಗೂ ಥೀಮ್ ಸಾಂಗ್ನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
Published : June 14, 2026 at 8:58 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು/ಮಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ ಟಿ20 ಟೂರ್ನಿ 5ನೇ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ನಾಯಕನಾಗಿ ಕರುಣ್ ನಾಯರ್ ಅವರನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಸರಣಿಗೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿರುವ ಮಂಗಳೂರು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯು ತಂಡದ ಅಧಿಕೃತ ಜೆರ್ಸಿ ಹಾಗೂ ಥೀಮ್ ಸಾಂಗ್ನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿತು.
ತಂಡದ ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನು ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಖಜಾಂಚಿ ಬಿ.ಎನ್. ಮಧುಕರ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಅವಿನಾಶ್ ವೈದ್ಯ ಅವರು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಅಧಿಕೃತ ಗೀತೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಕರುಣ್ ನಾಯರ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡದ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಶ್ರೇಯಸ್ ಗೋಪಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಉಪನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು.
"ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿಯು ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ನಾಯಕನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವುದು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಗೌರವ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ವಿನೋದ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಗಮನವು ಉತ್ತಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವುದರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಕರುಣ್ ನಾಯರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
''ನನ್ನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಟಗಾರರಂತೆ ನಾನು ಕೂಡ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್, ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಅವರ ಆಟವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಬೆಳೆದವನು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರೇ ನನಗೆ ನಿಜವಾದ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ನೀಡಿದವರು'' ಎಂದು ಶ್ರೇಯಸ್ ಗೋಪಾಲ್ ಹೇಳಿದರು.
ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಮಾಲೀಕ ವಿನೋದ್ ನಾಯ್ಡು ಮಾತನಾಡಿ, "ತಂಡವು ಇಡೀ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ನಿರ್ದೇಶನದಡಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತಳಮಟ್ಟದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಸ್ಪಷ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಕೇವಲ ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೆ, ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ತಳಮಟ್ಟದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರೊಂದಿಗೆ ಸದಾ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಅವಿನಾಶ್ ವೈದ್ಯ, ನಟ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡ: ಕರುಣ್ ನಾಯರ್ (ನಾಯಕ), ಶ್ರೇಯಸ್ ಗೋಪಾಲ್ (ಉಪನಾಯಕ), ಕೌಶಿಕ್ ವಿ., ಸೂರಜ್ ಅಹುಜಾ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಎಂ., ನಿಕಿನ್ ಜೋಸ್ ಎಸ್.ಜೆ., ಧೀರಜ್ ಗೌಡ, ಸಂತೋಖ್ ಸಿಂಗ್, ಕುಶಾಲ್ ಎಂ.ವಾಧ್ವಾನಿ, ಆಧರ್ಶ್ ಎಸ್.ಜೆ., ಅನ್ವಯ್ ದ್ರಾವಿಡ್, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸಿ.ಎ., ರಾಜ್ವೀರ್ ವಾಧ್ವಾ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಅಖಿಲ್, ರತನ್ ಬಿ.ಆರ್., ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಶೇಖಾವತ್, ಆರ್ಯ ಜೆ.ಗೌಡ ಮತ್ತು ಆರನ್ ಸಿರಿಲ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಿ.
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