ಸೂರಜ್ ಅಹುಜಾ ಏಕಾಂಗಿ ಹೋರಾಟ ವ್ಯರ್ಥ; ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಶರಣಾದ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕಿಂಗ್ಸ್
ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಟಿ20 ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ತಂಡವು ಮಂಗಳೂರು ಕರಾವಳಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಜಯ ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.
Published : June 25, 2026 at 7:19 AM IST
ಮೈಸೂರು/ಬೆಂಗಳೂರು: ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ ಕೆಎಸ್ಸಿಎ T-20 ಟೂರ್ನಿಯ ದಿನದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ತಂಡವು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡವನ್ನು 20 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದೆ.
ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಆರು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕರಾವಳಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇದು ಮೊದಲ ಸೋಲಾಗಿದ್ದು, ಮೂರು ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ.
ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್, ಅಗ್ರ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಉಪಯುಕ್ತ ಕೊಡುಗೆಯಿಂದ 6 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 226 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಪೇರಿಸಿತು. ಬಿಗ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಕರಾವಳಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಆಘಾತ ಎದುರಿಸಿತು. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ನಿಕಿನ್ ಜೋಸ್ ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲೇ ಔಟಾದರು. ನಾಯಕ ಕರುಣ್ ನಾಯರ್ ಕೂಡ 10 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಬೇಗನೆ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ್ದರಿಂದ ತಂಡವು 3.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 23 ರನ್ಗಳಿಗೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಬಳಿಕ 12ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 97 ರನ್ಗಳಿಗೆ 5 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತು.
ಪಂದ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೈತಪ್ಪಿ ಹೋಯಿತು ಎನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ, ಸೂರಜ್ ಅಹುಜಾ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ದಿಟ್ಟ ಹೋರಾಟ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ರೋಮಾಂಚಕ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಿತು. 26 ವರ್ಷದ ಸೂರಜ್ ಅಹುಜಾ ಕೇವಲ 38 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 5 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 8 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಅಬ್ಬರದ 96 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗುಳಿದರು. ಮತ್ತೊಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಎ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕೂಡ 27 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 49 ರನ್ (3 ಬೌಂಡರಿ, 3 ಸಿಕ್ಸರ್) ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗುಳಿದರು. ಈ ಜೋಡಿ ಮುರಿಯದ 6ನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಕೇವಲ 51 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 109 ರನ್ ಸೇರಿಸಿತು. ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಪರ ಶುಭಾಂಗ್ ಹೆಗ್ಡೆ 31 ರನ್ಗಳಿಗೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಯಶಸ್ವಿ ಬೌಲರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಪರ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಕೆ ಎಲ್ ಶ್ರೀಜಿತ್ 33 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 7 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಒಳಗೊಂಡ 59 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಇನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ವೇಗ ನೀಡಿದರು.
ಶ್ರೀಜಿತ್ ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ರೋಹನ್ ಪಾಟೀಲ್ (14 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 30) ಅವರೊಂದಿಗೆ 26 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 55 ರನ್ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಸಮಿತ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ 33 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 49 ರನ್ ಸೇರಿಸಿದರು. ರೋಹನ್ ಪಾಟೀಲ್ (14 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 30 ರನ್, 5 ಬೌಂಡರಿ, 1 ಸಿಕ್ಸರ್) ಮತ್ತು ಸಮಿತ್ ದ್ರಾವಿಡ್ (21 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 39 ರನ್, 3 ಬೌಂಡರಿ, 2 ಸಿಕ್ಸರ್) ಗಳಿಸಿದರು.
ಬಳಿಕ ನಾಯಕ ಶುಭಾಂಗ್ ಹೆಗ್ಡೆ (18 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 34 ರನ್, 4 ಸಿಕ್ಸರ್) ಮತ್ತು ಪ್ರವೀಣ್ ದುಬೆ (21 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 45 ರನ್, 6 ಬೌಂಡರಿ, 2 ಸಿಕ್ಸರ್) ಜೋಡಿ ಐದನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 24 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 47 ರನ್ ಸೇರಿಸಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತವನ್ನು 226ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಿದರು. ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪರ ಸಿ.ಎ ಕಾರ್ತಿಕ್ (3-49) ಯಶಸ್ವಿ ಬೌಲರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರ್:
- ಗೆಲುವು: ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ 20 ರನ್ಗಳ ಗೆಲುವು
- ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್: 226-6 (ರೋಹನ್ ಪಾಟೀಲ್ 30, ಕೆ ಎಲ್ ಶ್ರೀಜಿತ್ 59, ಸಮಿತ್ ದ್ರಾವಿಡ್ 39, ಶುಭಾಂಗ್ ಹೆಗ್ಡೆ 34, ಪ್ರವೀಣ್ ದುಬೆ ಅಜೇಯ 45; ಸಿ ಎ ಕಾರ್ತಿಕ್ 3-49)
- ಕರಾವಳಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು: 206-5 (ಸೂರಜ್ ಅಹುಜಾ ಅಜೇಯ 96, ಸಿ ಎ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅಜೇಯ 49; ಶುಭಾಂಗ್ ಹೆಗ್ಡೆ 2-31).
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