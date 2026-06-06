ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ ಆಟಗಾರರ ಹರಾಜು: ಕರುಣ್ ನಾಯರ್, ಆರ್.ಸ್ಮರಣ್ಗಾಗಿ ನೂತನ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳಿಂದ ಬಿಗ್ ಬಿಡ್
5ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ KSCA T20 ಲೀಗ್ನ ಆಟಗಾರರ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಕರುಣ್ ನಾಯರ್ ₹18 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಮೂಲಕ ಅತಿ ದುಬಾರಿ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 6, 2026 at 1:42 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು : ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ ಕೆಎಸ್ಸಿಎ T-20 ಟೂರ್ನಿಯ ಐದನೇ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಮುನ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳಾದ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಯೋಧಾಸ್ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಖರೀದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ.
ದಿನದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವಾದ 18 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕರುಣ್ ನಾಯರ್ ಅವರನ್ನು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರೆ, 15.75 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸ್ಮರಣ್.ಆರ್ ಅವರನ್ನು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಯೋಧಾಸ್ ಖರೀದಿಸಿದೆ.
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡವು ಅಭಿನವ್ ಮನೋಹರ್ ಅವರನ್ನು 13.50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡರೆ, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ತಂಡವು ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಮನೀಷ್ ಪಾಂಡೆ ಅವರನ್ನು 12.75 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮತ್ತು ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಮ್ಯಾಕ್ನೀಲ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ಅವರನ್ನು 12.25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿತು.
ಮೈಸೂರು ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡವು ಚೇತನ್.ಎಲ್ಆರ್ ಅವರನ್ನು 11.50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಅದೇ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಮಯಾಂಕ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದಿದೆ.
ಕಲ್ಯಾಣಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ತಂಡವು ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಶುಭಾಂಗ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರನ್ನು 11 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಶ್ರೇಯಸ್ ಗೋಪಾಲ್ ಅವರನ್ನು 10.25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ವಿ ಅವರನ್ನು 8 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡ ಖರೀದಿಸಿತು. ಮೈಸೂರು ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡವು ಮನೋಜ್ ಭಾಂಡಗೆ ಅವರನ್ನು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಪಡೆದು ತನ್ನ ತಂಡವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿತು.
ಪ್ರಮುಖ ಖರೀದಿಗಳು
|ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು
|ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರು
|ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ)
|ಕರುಣ್ ನಾಯರ್
|₹18
|ಶ್ರೇಯಸ್ ಗೋಪಾಲ್
|₹10.25
|ಕೌಶಿಕ್ ವಿ
|₹8
|ಸೂರಜ್ ಅಹುಜಾ
|₹6
|ನಿಕಿನ್ ಜೋಸ್
|₹2.40
|ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್
|ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರು
|ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ)
|ಮನೀಷ್ ಪಾಂಡೆ
|₹12.75
|ಮ್ಯಾಕ್ನೀಲ್ ಎನ್
|₹12.25
|ಮೇಲು ಕ್ರಾಂತಿಕುಮಾರ್
|₹8.75
|ಶರತ್ ಬಿಆರ್
|₹5.75
|ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಟೈಗರ್ಸ್
|ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರು
|ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ)
|ಅಭಿನವ್ ಮನೋಹರ್
|₹13.50
|ಮಯಾಂಕ್ ಅಗರ್ವಾಲ್
|₹11.50
|ಹಾರ್ದಿಕ್ ರಾಜ್
|₹7.50
|ಮನ್ವಂತ್ ಕುಮಾರ್
|₹7.50
|ಕಲ್ಯಾಣಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್
|ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರು
|ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ)
|ಶುಭಾಂಗ್ ಹೆಗ್ಡೆ
|₹11
|ಪ್ರವೀಣ್ ದುಬೆ
|₹9.50
|ಕೆ.ಎಲ್. ಶ್ರೀಜಿತ್
|₹9
|ರೋಹನ್ ಪಾಟೀಲ್
|₹5.75
|ಮೈಸೂರು ವಾರಿಯರ್ಸ್
|ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರು
|ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ)
|ಚೇತನ್ ಎಲ್ಆರ್
|₹11.50
|ಮನೋಜ್ ಭಾಂಡಗೆ
|₹10
|ವ್ಯಶಕ್ ವಿಜಯ್ಕುಮಾರ್
|₹8.25
|ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್
|₹2.60
|ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ
|₹2.60
(ಲಭ್ಯತೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ)
|ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಯೋಧಾಸ್
|ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರು
|ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷ)
|ಸ್ಮರಣ್ ಆರ್
|₹15.75
|ಲವ್ನಿತ್ ಸಿಸೋಡಿಯಾ
|₹7.75
|ಅಭಿಲಾಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ
|₹5.75
|ಯಶ್ ರಾಜ್ ಪುಂಜಾ
|₹5
ಟೂರ್ನಿಯ ವಿವರ: ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ ಕೆಎಸ್ಸಿಎ T-20 ಸೀಸನ್ 5 ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಜೂನ್ 20 ರಿಂದ ಜುಲೈ 12, 2026ರವರೆಗೆ ಮೈಸೂರು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
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