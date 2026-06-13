ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜೂ.27ರಿಂದ ಪಂದ್ಯಗಳ ಆಯೋಜನೆ; ಟಿಕೆಟ್ ದರವೆಷ್ಟು?
ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಟಿ20 ಟೂರ್ನಿಯ 2ನೇ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 27ರಿಂದ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : June 13, 2026 at 9:13 PM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಎರಡನೇ ಹಂತದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿರುವಂತೆ, ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ-2026, ಟಿ20 ಟೂರ್ನಿಯ 2ನೇ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಜೂನ್ 27ರಿಂದ ಜುಲೈ 3ವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿವೆ ಎಂದು ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಸಾದ ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಗರದಲ್ಲಿಂದು ಶನಿವಾರ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಬಿಸಿಸಿಐ ಪ್ರಥಮದರ್ಜೆ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಮೈಸೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಬೆಳಗಾವಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಉಳಿದ ಕಡೆ ಆಡಿಸಲು ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ ಟೂರ್ನಿಯ 12 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಪಂದ್ಯಗಳು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡದ್ದಾಗಿವೆ ಎಂದರು.
ಟೂರ್ನಿ ನಡೆಸಲು ಅಗತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲಸಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿವೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕೆಎಸ್ಸಿಎಯ ಕ್ಲಬ್ ಹೌಸ್ನ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರವಾಗಿ ಬೆಳಕು ಬೀಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಎಲ್ಇಡಿ ದೀಪಗಳ (Flood lights) ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೈಸೂರು ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೈದಾನಗಳಿಗೂ ಎಲ್ಇಡಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗ ರಣಜಿ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬಿಸಿಸಿಐ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನನಗೂ ಕೂಡ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂಬ ಬೇಧ ಭಾವವಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಎರಡು ತಂಡಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಬಿಸಿಸಿಐ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂದು ಪ್ರಸಾದ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ನವೆಂಬರ್ ಹಾಗೂ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಹಾಗೂ ಬಿಸಿಸಿಐ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರು ಈ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ ಟೂರ್ನಿಯ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಕೇಶವ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಏಳು ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಟೂರ್ನಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಆರು ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, 150 ಆಟಗಾರರು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ 100-500 ರೂ.ವರೆಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವವರು ಜೂ.16ರ ಬಳಿಕ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಮಹಾರಾಣಿ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ: ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿಯಂತೆ ಮಹಾರಾಣಿ ಟೂರ್ನಿ ನಡೆಸಲು ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆದಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ದಿನ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಟೂರ್ನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ 2ನೇ ಹಂತದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಿಯಮಾವಳಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬದಲಿಸಿದರೆ ಸರಿ ಇರಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿಯಮ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ: ಮೊದಲನೇಯದಾಗಿ, ಟಾಸ್ಗೂ ಮುನ್ನವೇ ತಂಡಗಳು ತಮ್ಮ ತಂಡದಿಂದ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುವ 11 ಆಟಗಾರರ ಮಾಹಿತಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಿಯಮವು ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆ. ಎರಡನೇಯದಾಗಿ, ಬ್ಯಾಟರ್ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಔಟಾದರೆ (ರನ್ಔಟ್/ಸ್ಟಂಪಿಂಗ್) ಯಾವುದೇ ರನ್ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮೂರನೇಯದಾಗಿ, ಆನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಔಟ್ ತೀರ್ಮಾನವು ಅಪೀಲ್ನಲ್ಲಿ ಅನೂರ್ಜಿತಗೊಂಡರೆ ಆ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿರುವ ರನ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ ಟೂರ್ನಿಯ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಎ.ವಿ. ಶಶಿಧರ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 87 ಎಸೆತ 103 ರನ್..! ವೈಭವ್ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅದ್ಬುತ ಶತಕ