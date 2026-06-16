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ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ 2026; ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮನೀಶ್ ಪಾಂಡೆ ನಾಯಕ

ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ ಟಿ20 ಟೂರ್ನಿಗೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿರುವ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮನೀಶ್ ಪಾಂಡೆ ನಾಯಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

GULBARGA MYSTICS TEAM
ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 16, 2026 at 8:41 PM IST

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ಕಲಬುರಗಿ/ಬೆಂಗಳೂರು : ​ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ ಟಿ20 ಟೂರ್ನಿ 5ನೇ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಮನೀಶ್ ಪಾಂಡೆ ಅವರನ್ನು ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ನೇಮಕಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸೀಸನ್ 5ರ ಅಧಿಕೃತ ಜರ್ಸಿಯನ್ನು ಸಹ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿತು.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೆಎಸ್‍ಸಿಎ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಜಿತ್ ಸೋಮಸುಂದರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಮಾಲೀಕರಾದ ಡಾ. ಸೈಯದ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಅಲ್ ಹುಸೇನಿ, ಡಾ. ಸೈಯದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಅಲ್ ಹುಸೇನಿ, ಮೀರ್ ರೌಫುದ್ದೀನ್ ಅಲಿ ಖಾನ್, ಮಹೇಶ್ ಹರಿಹರನ್, ನೀಲ್ ಜೋಸೆಫ್, ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಅಖಿಲ್, ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಕುನಾಲ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಕೆ.ವಿ. ಸಿದ್ದಾರ್ಥ್ ಸೇರಿದಂತೆ ತರಬೇತುದಾರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

​ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಅವಕಾಶದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ ಆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕೇವಲ ಕಲಬುರಗಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಹಲವಾರು ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿದೆ. ಕೇವಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೇಲಿನ ಹಂಬಲವಿದ್ದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಬೆಳೆಯಬಹುದು, ಆಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ ತೋರಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೆಎಸ್‌ಸಿಎ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಜಿತ್ ಸೋಮಸುಂದರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯು ತನ್ನ ಸೀಸನ್ 5ರ ತಂಡವನ್ನ ಇದೇ ವೇಳೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಿತು.

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ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಕರುಣ್ ನಾಯರ್ ಅವರನ್ನು ನಾಯಕನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕರುಣ್ ನಾಯರ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡದ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಶ್ರೇಯಸ್ ಗೋಪಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಉಪನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಸರಣಿಗೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿರುವ ಮಂಗಳೂರು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯು ತಂಡದ ಅಧಿಕೃತ ಜೆರ್ಸಿ ಹಾಗೂ ಥೀಮ್ ಸಾಂಗ್​ನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿತು. ತಂಡದ ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನು ಕೆಎಸ್‌ಸಿಎ ಖಜಾಂಚಿ ಬಿ.ಎನ್. ಮಧುಕರ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಕೆಎಸ್‌ಸಿಎ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಅವಿನಾಶ್ ವೈದ್ಯ ಅವರು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಅಧಿಕೃತ ಗೀತೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು.

​ಟೂರ್ನಿಯ ವಿವರ: ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ ಕೆಎಸ್‌ಸಿಎ T-20 ಸೀಸನ್ 5 ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಜೂನ್ 20 ರಿಂದ ಜುಲೈ 12, 2026ರವರೆಗೆ ಮೈಸೂರು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

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MANISH PANDEY
GULBARGA MYSTICS TEAM
ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ 2026
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