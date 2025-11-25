ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಜನಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದವರು ಮಹಾಂತೇಶ್ ಬೀಳಗಿ
ಕಲಬುರಗಿಯ ಜೇವರ್ಗಿ ಸಮೀಪ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಹಿರಿಯ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಬೀಳಗಿ ಅವರು ಹಿಂದೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ ಜನ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.
Published : November 25, 2025 at 10:55 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಹಿರಿಯ IAS ಅಧಿಕಾರಿ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಬೀಳಗಿ ಅವರು ಕಲಬುರಗಿಯ ಜೇವರ್ಗಿ ಸಮೀಪ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ಕಾರು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದ ಇವರು ದಕ್ಷತೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆಯಿಂದ ಜನ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಾಗುವ ಮೊದಲು ರಾಜ್ಯದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಎಸಿ, ಸಿಇಒ ಆಗಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ವರ್ಗವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಜನ ಗುರುತಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. 2019ರ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಅವರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. 2022ರ ಜುಲೈ 22ರಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಂಡು ಬೆಸ್ಕಾಂ ಎಂಡಿಯಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಖನಿಜ ನಿಗಮದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಕೊರೊನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದ ಬೀಳಗಿಯವರ ಕೆಲಸ: ಕೊರೊನಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಬೀಳಗಿ ಅವರು ಬೀದಿ ಬೀದಿ ಸುತ್ತಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬರದಂತೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಂದು ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದರು. ಕೊರೊನಾ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಡ್ಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಲಸಿಕೆ ತರಿಸಿ ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡಿಸಿದ್ದರು. ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ತಂಡ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಕಾಲಿಗೆ ಚಕ್ರ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡವರಂತೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇನ್ನೂ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜನ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಬೀಳಗಿ ಅವರೇ ಸ್ವತ: ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮನವೊಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೊರೊನಾ ವಾರಿಯಾರ್ಸ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗದಂತೆಯೂ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ದಿನೇ ದಿನೇ ಕೋವಿಡ್ ಸೋಂಕು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಹಳೇ ದಾವಣಗೆರೆ ಜನರಿಗೆ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸಲು ಮಹಾಂತೇಶ ಬೀಳಗಿ ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯಲು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯವರಿಗೆ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಯ ಬಳಿಕವೇ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿತ್ತು. ಹಳೇ ದಾವಣಗೆರೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಮಸೀದಿಗಳ ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹಾಗೂ ಮಸೀದಿಗಳ ಕಮಿಟಿಯವರನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿ ಬೀಳಗಿ ಅವರು ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಮೊದಲನೇ ಅಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಕೊರೊನಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಜನರಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಡಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಬೀಳಗಿ ಅವರು ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಗೌರವದ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಜರಾಗದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಗರಂ: ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಬೀಳಗಿ ಚಳಿ ಬಿಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಕೇವಲ 48 ದಿನದಲ್ಲೇ ಆಡಳಿತ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಚುರುಕು ಮುಟ್ಟಿಸಿದ್ದರು. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಪಾಲಿಕೆ, ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರೆ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ದಿಢೀರ್ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು.ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಖುದ್ದು ತೆರಳಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಾಜರಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಾರದಿದ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ತಪ್ಪು ಮರುಕಳಿಸಿದರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದಲ್ಲದೆ ಕರ್ತವ್ಯಲೋಪ ಎಸಗಿದ ನೌಕರರ ವೇತನ ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲಾಗುವುದು ಎಂದೂ ಕೂಡಾ ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ರಸ್ತೆಯಾಗುವ ತನಕ ಮದುವೆ ಆಗಲ್ಲ ಎಂದು ಕೂತಿದ್ದ ಯುವತಿ, ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದ ಬೀಳಗಿ: ಹದೆಗೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಸರಿಪಡಿಸುವ ತನಕ ನಾನು ಮದ್ವೆನೇ ಆಗಲ್ಲ ಎಂದು ಬಿಂದು ಎಂಬ ಯುವತಿ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದರು. ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಂದಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಬೀಳಗಿ ಅವರು ಮಾಡಿಸಿ ಜನರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದರು. ಸೂಕ್ತ ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಯುವತಿ ಮದುವೆ ಆಗಲ್ಲ ಎಂದು ಬೀಳಗಿ ಅವರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ತಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದ ಬೀಳಗಿ ಅವರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಯುವತಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು. ಇಂದಿಗೂ ಅ ಗ್ರಾಮದ ಜನ ಬೀಳಗಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿಗೆ ತೆರಳಿದವರಿಗೆ ಗೂಗ್ಲಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್: ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಸದಾ ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಇರುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಬೀಳಗಿ ಅವರು ಏನು ಕೇಳಿದರೂ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೊರೊನಾ ವೇಳೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ತಂಡ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಇಡೀ ನಗರವನ್ನು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ತೆರಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೂ ಗೂಗ್ಲಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ತರಿಸಿ ತಿನ್ನಿ ಎಂದು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಚೇರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಜನರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು.
