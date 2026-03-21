9 ದಿನ ಈ ಊರಿಗೆ ಯಾರೂ ಬರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ; ಯಾರೂ ಹೊರ ಹೋಗುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ - ಹೀಗೊಂದು ವಿಶೇಷ ಜಾತ್ರೆ
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಖಾಂಡ್ಯ ಹೋಬಳಿಯ ಉಜ್ಜಯನಿ ಗ್ರಾಮದ ಬನ್ನಿ ಮಹಾಕಾಳಿ ಹಾಗೂ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಸುಗ್ಗಿ ಜಾತ್ರೆಯು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು.
Published : March 21, 2026 at 2:02 PM IST
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು : ಮಲೆನಾಡು ವಿಶೇಷ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಭೂ ಪ್ರದೇಶ. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆಚರಣೆ ಸಂಭ್ರಮ ಇದ್ದರೆ, ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆಚರಣೆ-ಸಂಭ್ರಮಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಲೆನಾಡಿನ ಮಂದಿಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ತುಸು ವಿಶೇಷ.
ಮಲೆನಾಡಿನ ಈ ಊರಿನ ಸುಗ್ಗಿ ಸಂಭ್ರಮದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಊರಿಗೆ 9 ದಿನ ಹೊರಗಿನವರು ಬರುವಂತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನವರು ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಕಾಲಿಗೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮ ಇರೋ ನಮ್ಮ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಹಬ್ಬಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ತಾಲೂಕಿನ ಖಾಂಡ್ಯ ಹೋಬಳಿಯ ಉಜ್ಜಯನಿ ಗ್ರಾಮದ ಬನ್ನಿ ಮಹಾಕಾಳಿ ಹಾಗೂ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಸುಗ್ಗಿ ಜಾತ್ರೆಯ ಸಂಭ್ರಮ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಸುಮಾರು 9 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ಈ ಸುಗ್ಗಿ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಊರಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅತ್ಯಂತ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲನೇ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸುಗ್ಗಿ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಊರಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕಾಲಿಗೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಧರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಯಾರೂ ಕೂಡ ತೆರಳುವಂತಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಊರಿಗೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಬರುವಂತಿಲ್ಲ. ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಮಾಂಸಹಾರ ಸೇವಿಸುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಯಮ ಮೀರಿದ್ರೂ ಕೆಡುಕು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿನವರ ನಂಬಿಕೆ. ಹಬ್ಬದ ಕೊನೆಯ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಊರಿನ ಜನರು ಈ ಊರಿಗೆ ಬರುವ ಅವಕಾಶವಿದ್ದು, ಬನ್ನಿ ಮಹಾಕಾಳಿ ಹಾಗೂ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಇಲ್ಲಿನ ಮಹಾಕಾಳಿ ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿ ಶಾಲಿ ಆಗಿದ್ದು, ಬೇಡಿದ ವರವನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ದೇವತೆ ಎಂದೇ ಭಕ್ತರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಪ್ಪು - ಒಪ್ಪು ಹರಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅನಾದಿಕಾಲದಿಂದಲೂ ಕೆಂಡ ಹಾಯುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆಯೇ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕೆಂಡವನ್ನು ಹಾಯ್ದು ತಮ್ಮ ಹರಕೆಯನ್ನು ತೀರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಉಜ್ಜಯನಿ ಬನ್ನಿ ಮಹಾಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳಾದ ಗೋಪಾಲ್ ಗೌಡ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, 'ಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಈ ಹಬ್ಬ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಹಬ್ಬವಾಗಿದ್ದು, ಮೊದಲನೆಯ ದಿನ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆ ದಿನ ಸಂಜೆ ಬಾಗಿಲು ಮಾರಮ್ಮ ಎಂದು ಹರ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮರುದಿನ ಮೊದಲ ಚೌತ ಎಂದು ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. 9 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ವೇಳೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವವರು ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗುವಂತಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹೊರಗಿನ ಜನರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಬರುವಂತಿಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬರಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದರೆ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಮೊದಲೇ ಬಂದು ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಸೇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಗ್ರಾಮ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶುಚಿತ್ವದಿಂದ ಇರಬೇಕು' ಎಂಬುದಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
'ಯಾವುದೇ ರೋಗ-ರುಜಿನಗಳು ಗ್ರಾಮದ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬಾರದು. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಸುಖ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗಬೇಕು. ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಈ ರೀತಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ನಾವೇ ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿನ್ನಬೇಕು. ಯಾರೂ ಕೂಡಾ ಎಂಜಲು ಮಾಡಬಾರದು. ಈ ಗ್ರಾಮದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸುಮಾರು 250 ಮನೆಗಳಿವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಇದೇ ನಿಯಮ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ದೇವರಿಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವವರು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಬ್ಬ ಹಾಗೂ ಜಾತ್ರೆ ಮುಗಿದ ನಂತರವೇ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತಹ ವಾಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ನಂಬಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ದೇವರಿಂದಲೇ ಬಂದಿರುವುದು. ಹಾಗಾಗಿ, ಶುಚಿತ್ವ ಹಾಗೂ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
