ಮೈಸೂರಿನ ಅವಧೂತ ದತ್ತ ಪೀಠಲ್ಲಿ 60ನೇ ವರ್ಷದ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಸಂಭ್ರಮ
ಶಿವರಾತ್ರಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಭಕ್ತರು ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ, ಶಿವ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಕೃತಾರ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : February 15, 2026 at 6:05 PM IST
ಮೈಸೂರು: "ಅವಧೂತ ದತ್ತ ಪೀಠದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದು 60ನೇ ವರ್ಷದ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಮಹೋತ್ಸವವಾಗಿದ್ದು, ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಡಗರ ಮನೆಮಾಡಿದೆ" ಎಂದು ಅವಧೂತ ದತ್ತ ಪೀಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಶಿವರಾತ್ರಿ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಇಂದು ಆಶ್ರಮದ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿರುವ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದೇಶ್ವರ ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಷೇಕ, ಮಂಗಳಾರತಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಶಿವನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ: "ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಅಂಗವಾಗಿ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರ ಶಿವ ಸ್ಮರಣೆ, ಜಾಗರಣೆ, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಭಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಿಂದ ಆಗಮಿಸಿರುವ ವಿಶೇಷ ಕಲಾವಿದರು ಪಂಚಭೂತಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 11 ಬಗೆಯ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಭಕ್ತರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಎಂದು ಎರಡು ಕಡೆ ಶಿವಲಿಂಗ ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದರು.
ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಬೆಸುಗೆ: ಶಿವನ ತತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ, "ಶಿವ ನಿರ್ವಿಕಾರ ಸ್ವರೂಪಿ. ಭಕ್ತರು ಬೇಡಿದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಶ್ವರೂಪಿ. ನಾಸಾ (NASA) ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ಆಕಾಶ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೀರಪಥವೇ (Milky Way) ಒಂದು ಲಿಂಗಾಕಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಮಹೇಶ್ವರ ಎಂಬ ಮೂರು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ" ಎಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದರು. "ಹರಿ ಮತ್ತು ಹರರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭೇದವಿಲ್ಲ, ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ತತ್ವವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಪಠಣ - ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ: ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಪಠಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಶ್ರೀಗಳು, "ಇದೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ" ಎಂದರು.
"ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಭಕ್ತರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಮೈಸೂರಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕೇವಲ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಕಾರಣನಲ್ಲ. ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು, ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಭಕ್ತರು ನಡೆಸಿದ ನಿರಂತರ ಪ್ರಚಾರವೇ ಈ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣ" ಎಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
"ವಿದೇಶಿಯರು ಕೂಡ ಮೈಸೂರಿನ ಭಕ್ತಿ ಭಾವವನ್ನು ಕಂಡು ಮೂಕವಿಸ್ಮಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವ ಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ಸರ್ವ ದೋಷಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ, ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಲಭಿಸಲಿ" ಎಂದು ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದರು.
ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಜಪತಪ: ಸರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಭಕ್ತರಿಂದ ಶಿವನ ದರ್ಶನ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಮಲೆನಾಡ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಿಂದಲೇ ಭಕ್ತರು ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶಿವನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಶಿವನ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ಶಿವಗಣರಾಧನೆ, ಭಜನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶಿವನ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ.
ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಾನಕ, ಕೋಸಂಬರಿ, ಅವಲಕ್ಕಿ, ಪುಳಿಯೋಗರೆಯನ್ನು ಪ್ರಸಾದದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೊಮ್ಮೆ ಪೂಜೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಿರಂತರ ಪೂಜೆಯ ಮೂಲಕ ಶಿವನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ವಿನೋಬನಗರದ ಶಿವಾಲಯ, ಹರಕೆರೆಯ ಹರಕರೇಶ್ವರ, ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಲಯ, ಕೋಟೆ ಭೀಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ, ಅರಕರೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಭಕ್ತರು ಸರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಶಿವನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಪುನೀತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಜಾಗರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಶಿವನ ಆರಾಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿವರಾತ್ರಿ ಆಚರಣೆಯ ಕುರಿತು ಶಿವಾಲಯದ ಅರ್ಚಕರಾದ ರುದ್ರಯ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಜಾಗರಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಶಿವನನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರರು ವಿವಾಹವಾದ ಶುಭ ದಿನ ಇದಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಗಂಗೆಯನ್ನು ತಂದು ಶಿವನ ಪೂಜೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ತುಪ್ಪ, ಜೇನು ತುಪ್ಪ, ವಿವಿಧ ಹಣ್ಣುಗಳ ಮೂಲಕ ಶಿವನಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ, ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೈಸೂರು: ತ್ರಿನೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ 11 ಕೆ.ಜಿಯ ಚಿನ್ನದ ಮುಖವಾಡ ತೊಡಿಸಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ