ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಬೇರೆಡೆ ಕಾಣದ ಮಾಘ ಮಾಸದ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಆಚರಣೆ

ಮಾಘ ಮಾಸದ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ರಾಜ್ಯದ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಇದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಮಾಘ ಮಾಸದ ಗಣೇಶ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 23, 2026 at 1:07 PM IST

2 Min Read
ಕಾರವಾರ: ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಬರುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಅಪರೂಪದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಯೊಂದಾದ ಮಾಘ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಒಂದು ದಿನದ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯನ್ನು ಶೃದ್ದಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡುವ ಗಣೇಶೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಈ ಆಚರಣೆ ಮಾಘ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಕರಾವಳಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಶಕ್ತಿ, ಜನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪಾರಂಪರಿಕ ಆಚರಣೆಗಳ ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಘ ಮಾಸದ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಆಚರಣೆ (ETV Bharat)

ಈ ಒಂದು ದಿನದ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಮನೆಮನೆಗಳಲ್ಲಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗದೇ, ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿಯೂ ಭಕ್ತಿಭಾವದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೆಡೆ ಭಾದ್ರಪದ ಗಣೇಶೋತ್ಸವಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡದಾದ ಬೃಹದ್ದಾಕಾರದ ಗಣೇಶನ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿ, ಅದೇ ದಿನ ಸಂಜೆ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಂಟಪಗಳ ಅತಿ ಅಲಂಕಾರ, ಮೆರವಣಿಗೆಗಳ ಗದ್ದಲ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಆಚರಣೆಯ ಗಂಭೀರತೆ ಹಾಗೂ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದ ಪೂಜೆ ಉತ್ಸವಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ವ್ರತಸ್ವರೂಪದ ಆಚರಣೆಯಾಗಿ ನಡೆದು ಬಂದಿದೆ.

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಇಂದಿಗೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ. ಗಾಂವಗೇರಿ ಮಾಜಾಳಿ, ಕೋಠಾರ, ಗೋಟ್ನಿಭಾಗ, ದಾಂಡೇಬಾಗ ಹಾಗೂ ಮುಡಗೇರಿ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಘ ಮಾಸದ ಈ ಒಂದು ದಿನದ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಆಚರಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.

ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಗಣೇಶನನ್ನು ಕೇವಲ ದೇವರಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ತಮ್ಮ ಊರಿನ ರಕ್ಷಕ ದೇವರಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಾಘ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಗಣಪನನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ, ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಣೆಯ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಅಂದೇ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿದಾಯ ಹೇಳುವುದು ಇಲ್ಲಿನ ರೂಢಿಯಾಗಿದೆ.

ಈ ಆಚರಣೆಯ ಹಿಂದೆ ಗಾಢವಾದ ಜನಪದ ನಂಬಿಕೆ ಹಾಗೂ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಅಡಗಿವೆ. ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರಾಧಾರಿತ ಜೀವನ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಮಾಘ ಮಾಸವನ್ನು ಋತು ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಮಹತ್ವದ ಕಾಲ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಕೃಷಿ ಚಕ್ರ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗಬಹುದಾದ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರವಾಗಲಿ ಎಂಬ ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ವಿಘ್ನಹರನಾದ ಗಣೇಶನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುವುದು ಈ ಪೂಜೆಯ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಎಂದು ಹಿರಿಯರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ.

ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉತ್ಸವದ ಮೂಲಕ ಗಣೇಶನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿದರೆ, ಮಾಘ ಮಾಸದ ಈ ಒಂದು ದಿನದ ಪೂಜೆ ಸರಳತೆ, ಆತ್ಮೀಯತೆ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಪ್ರತೀಕ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಂಬಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾಘ ಮಾಸದ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರಗಳಿಗಿಂತ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ನೈವೇದ್ಯವೂ ಅತಿ ಸರಳವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕೆಲವೆಡೆ ಕುಟುಂಬವಾಗಿ, ಕೆಲವೆಡೆ ಊರಿನ ಸಮೂಹದ ಮೂಲಕ ಈ ಆಚರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. "ಈ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಬಿಡಬಾರದು, ಬಿಟ್ಟರೆ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ವಿಘ್ನಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ" ಎಂಬ ಜನಪದ ನಂಬಿಕೆ ಅನೇಕ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಆಧುನಿಕತೆ, ಹಾಗೂ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇಂದಿಗೂ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಬರುವ ಮಾಘ ಮಾಸದ ಒಂದು ದಿನದ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದುಕು, ಜನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪಾರಂಪರಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಸಂಯೋಜಿತ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣದ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿ, ಕರಾವಳಿ ಜನರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗುರುತನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಇಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದೆ.

