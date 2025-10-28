ETV Bharat / state

ಅಕ್ಟೋಬರ್​ನಲ್ಲಿಯೂ ಧುಮ್ಮುಕ್ಕುತ್ತಿದೆ ಮದಗ ಮಾಸೂರು ಜಲಪಾತ; ಸೂಕ್ತ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಒತ್ತಾಯ

ಅಕ್ಟೋಬಲ್ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಮದಗ ಮಾಸೂರು ಜಲಪಾತ 20 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಿಂದ ಧುಮ್ಮಿಕ್ಕುತ್ತಿದೆ.

Madagamasuru-falls
ಮದಗಮಾಸೂರು ಜಲಪಾತ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 28, 2025 at 8:02 AM IST

4 Min Read
ವರದಿ : ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಿ. ಹೆಚ್.​

ಹಾವೇರಿ : ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮದಗಮಾಸೂರು ಜಲಪಾತ ಈ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳು ಬಂದಿದ್ದರೂ ತನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಮಳೆಗಾಲ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಮದಗಮಾಸೂರು ಕೆರೆಗೆ ಕುಮದ್ವತಿ ನದಿಯ ಹರಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಪರಿಣಾಮ ಆಗಸ್ಟ್ ಅಂತ್ಯ ಅಥವಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಆರಂಭದ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಮದಗಮಾಸೂರು ಜಲಪಾತದ ಸೌಂದರ್ಯ ನೋಡಲು ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಉಳಿದಂತೆ ನೀರಿನ ರಭಸ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮದಗಮಾಸೂರು ಜಲಪಾತ ಬರಿದಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಳೆಗೆ ಮದಗಮಾಸೂರು ಕೆರೆಗೆ ಅಪಾರಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಹರಿದುಬರುತ್ತಿದೆ. ಕೆರೆ ತುಂಬಿ ಕೋಡಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಅಕ್ಟೋಬಲ್ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಜಲಪಾತದ ಸೌಂದರ್ಯ ಕಣ್ಣು ಕುಕ್ಕುತ್ತಿದೆ. ಸುಮಾರು 20 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಿಂದ ಕುಮದ್ವತಿ ಧುಮ್ಮುಕ್ಕುತ್ತಿದ್ದು, ಜಲಪಾತದ ದೃಶ್ಯ ನಯನ ಮನೋಹರವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರವಾಸಿ ಹನುಮಂತ ಕಲ್ಲದೇವರ, ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂಜುನಾಥ ಶಿಡಗನಾಳ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ (ETV Bharat)

ಎರಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದಗಮಾಸೂರು ಕೆರೆ : ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಮದಗ ಮಾಸೂರು ಕೆರೆ ಒಡ್ಡು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅದರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಇರುವುದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ. ಅಂಜನಾದ್ರಿಬೆಟ್ಟದ ಬಳಿ ಉಗಮವಾಗುವ ಕುಮದ್ವತಿ ನದಿ ಈ ಕೆರೆಯ ಒಡಲನ್ನ ತುಂಬಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಕೆರೆಯ ಒಡಲು ತುಂಬಿದ ನಂತರ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಬಿದ್ದು, ಸುಂದರವಾದ ಜಲಪಾತ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಜಲಪಾತಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೋಗ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಈ ರುದ್ರರಮಣೀಯ ಜಲಪಾತ ನೋಡಲು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ನಡುವೆ ಜಲಲಜಲಧಾರೆಯ ಹಾಲ್ನೋರೆಯನ್ನು ಸವಿದು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸೆಲ್ಪಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡು ಜಲಪಾತದ ಸೌಂದರ್ಯ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

madagamasuru-falls-continues-to-pour-even-in-october
ಮದಗಮಾಸೂರು ಜಲಪಾತದ ರಮಣೀಯ ನೋಟ (ETV Bharat)

ಜಾನಪದ ಕಥೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಕೆರೆ: ಹಾವೇರಿ ಮದಗಮಾಸೂರು ಕೆರೆಗೆ ಜಾನಪದ ಕಥೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿದೆ. ಮದಗಮಾಸೂರು ಕೆರೆಯನ್ನ ಗ್ರಾಮದ ಗೌಡ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಕೆರೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಆಳಕ್ಕೆ ತೋಡಿದರೂ ಸಹ ನೀರು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ ದೇವತೆ ಕೆರೆಗೆ ಬಲಿನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಂತೆ, ಅದರಂತೆ ಗೌಡ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ತುಂಬಲು ತನ್ನ ಸೊಸೆಯನ್ನೇ ಬಲಿ ನೀಡಲು ಮುಂದಾದರಂತೆ, ಕೆರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೆರೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಚಂಬು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದರಂತೆ. ನಂತರ ಚಿಕ್ಕಸೊಸೆಗೆ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಚೆಂಬು ತರಲು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಾತಿನಂತೆ ಕೆರೆಯ ಬಳಿ ಹೋದ ಸೊಸೆ ವಾಪಸ್ ಮರಳಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಆಕೆಯನ್ನು ಆಹುತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಅಂದಿನಿಂದಲೂ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಯೇ ಇರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕೆರೆಗೆ ಮದಗಮಾಸೂರು ಕೆಂಚಮ್ಮನ ಕೆರೆ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕೆರೆಯ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಚಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನವಿದ್ದು, ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಕೆಂಚಮ್ಮನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ.

madagamasuru-falls-continues-to-pour-even-in-october
ಮದಗಮಾಸೂರು ಕೆರೆ (ETV Bharat)

ಕೆರೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಇದೆ ಉದ್ಯಾನ: ಜಿಲ್ಲಾ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕೆರೆಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕನ ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿನ ಹಸಿರು ಹೊದ್ದ ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ತಿಮ್ಮಕ್ಕನ ಉದ್ಯಾನ ವಾತಾವರಣವನ್ನ ಹಸಿರುಮಯ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರು ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿ ಮದಗಮಾಸೂರು ಕೆರೆಯ ಜಲಪಾತದ ಸೌಂದರ್ಯ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೈತರ ಬದುಕು ಹಸನಾಗುತ್ತದೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಹತ್ತಾರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಅಂತರ್ಜಲಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಉದ್ಬವವಾಗುವ ಕುಮದ್ವತಿ ನದಿ ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ರೈತರ ಬದುಕನ್ನು ಬಂಗಾರವಾಗಿಸಿ ನಂತರ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ : ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಜಲಪಾತ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಮದಗ ಮಾಸೂರು ಕೆರೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ನಲುಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲ. ಕೆಸರುಮಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಾರು ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ದೂರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜಲಪಾತ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಣಾ ಗೋಪುರವಿಲ್ಲ. ಜಲಪಾತದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ ಗಿಡಗಂಟಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಮಾಡದಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಜಲಪಾತ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜಲಪಾತದ ಸೌಂದರ್ಯ ಸವಿಯಲು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯಲು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲ. ಸಂಬಂದಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಯವರು ಇತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಸೂಕ್ತಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿದರೆ ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರು.

madagamasuru-falls-continues-to-pour-even-in-october
ಮದಗಮಾಸೂರು ಜಲಪಾತ (ETV Bharat)

ಪ್ರವಾಸಿಗ ಹನುಮಂತ ಕಲ್ಲದೇವರ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಈ ಕೆರೆ ಸುಮಾರು 1,500 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕುಮದ್ವತಿ ನದಿ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಇದು 15 ರಿಂದ 20 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಿಂದ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಾಲ್ನೊರೆಯಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಜಲಪಾತವನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಸೆತುವೆ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಜಾಗವಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು'' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂಜುನಾಥ ಶಿಡಗನಾಳ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ''ಈ ಕೆರೆ ಮದಗದ ಕೆಂಚಮ್ಮನ ಕೆರೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಚನ್ನಗಿರಿಯ ಅಂಜನಾಪುರದ ಡ್ಯಾಂನ ನೀರು ಹರಿದುಬಂದು ಈ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆಯಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಕುಮದ್ವತಿ ನದಿ ಉಗಮವಾಗಲಿದೆ. ನಂತರ ಇದು ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹರಿಹರ ತಾಲೂಕಿನ ಮುದೇನೂರು ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯನ್ನು ಸೇರಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ದಿನನಿತ್ಯ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ, ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. ಕೆರೆಯ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ'' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

madagamasuru-falls-continues-to-pour-even-in-october
ಧುಮ್ಮಿಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮದಗಮಾಸೂರು ಜಲಪಾತ (ETV Bharat)

''ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಕೆರೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೆರೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಕೆರೆ ತುಂಬಿ ಕೋಡಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಜೋಗ ಜಲಪಾತದ ರೀತಿಯ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಅವಾಗಿನಿಂದಲೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬರ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಜಲಪಾತ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ನಮ್ಮಂತಹ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಖುಷಿಯ ವಾತಾವರಣವಿದೆ'' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪ್ರವಾಸಿಗ ಕುಮಾರಯ್ಯ ಚಿಕ್ಕಮಠ.

